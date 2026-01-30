Диабет по време на бременност, независимо дали се развие по време на гестацията или е налице преди забременяването, значително повишава риска от инфекции при кърмачета в първите шест месеца от живота им. Това показва мащабно проучване, публикувано в авторитетното научно списание Diabetes Care, което анализира данни от близо 3000 двойки майки и бебета.

Резултатите хвърлят нова светлина върху начина, по който гестационният диабет и прегестационният диабет влияят не само на майчиното здраве, но и на развиващата се имунна система на плода. Експертите предупреждават, че адекватното управление на кръвната захар при бременност е от критично значение за дългосрочното здраве на детето.

Какво установява изследването?

Учените от Университета Джонс Хопкинс в Балтимор анализират данни от Boston Birth Cohort, дългосрочно проспективно проучване, което проследява здравето на майки и техните деца от момента на раждането. В изследването са включени 2702 двойки майка-бебе, като при 971 от тях е направен допълнителен анализ на антителата в пъпната връв.

Снимка: Canva

Основни находки на проучването:

  • 12,1% от бебетата са родени от майки с гестационен диабет.
  • 5,1% от новородените имат майки с прегестационен диабет (диагностициран преди бременността).
  • 15,4% от кърмачетата преживяват поне една инфекция през първия месец от живота.
  • 52,7% от бебетата имат най-малко една инфекция в първите шест месеца.

Колко се увеличава рискът от инфекции при новородени?

Анализът показва статистическа връзка между майчиния диабет и риска от инфекции:

При гестационен диабет: Рискът от инфекции при бебето нараства с 20% (коефициент на риск 1,20) в сравнение с деца на здрави майки.

При прегестационен диабет: Увеличението е още по-значително – 28% (коефициент на риск 1,28), като ефектът е особено изразен при:

Наднормено тегло при бременност, пряк риск от затлъстяване при детето
  • Бебета, родени преждевременно.
  • Новородени, дошли на бял свят чрез цезарово сечение.

Как диабетът влияе на имунитета на бебето?

Според проучване, публикувано в Diabetes Care, ключът към повишената уязвимост се крие в имуноглобулин G (IgG) – защитни антитела, които майката предава на плода през плацентата и които осигуряват ранна имунна защита след раждането.

Намалено разнообразие на антителата

Изследователите установяват, че прегестационният диабет е свързан с:

Снимка: Canva

  • Редуциран репертоар на IgG антитела в кръвта от пъпната връв
  • По-ограничено разнообразие на защитните антитела срещу различни микроорганизми
  • Още по-изразен ефект при майки с наднормено тегло или затлъстяване преди бременността

Бебетата, родени от майки с диабет и показващи ниско разнообразие на IgG, са изправени пред значително по-висок риск от инфекции в сравнение с кърмачета на здрави майки с нормални нива на антитела.

Ново проучване: Диабет при бременност носи риск за аутизъм при бебето

Какви са практическите препоръки?

За бъдещите майки:

"Нашите находки повдигат възможността адекватното скрининг и управление на майчиния диабет през целия гестационен период, както и намаляването на честотата на преждевременни раждания и цезарово сечение, да редуцират риска от инфекции в ранния живот и да постигнат дългосрочни ползи", пишат авторите на изследването.

Стратегии за превенция:

  • Редовен мониторинг на кръвната захар през цялата бременност
  • Ранна диагностика на гестационен диабет (обикновено между 24-та и 28-та седмица)
  • Контрол на теглото преди и по време на бременността
  • Намаляване на ненужните цезарови сечения, когато е възможно
  • Превенция на преждевременно раждане чрез адекватна перинатална грижа

Снимка: Canva

За новородените в риск:

Експертите подчертават, че стратегиите за превенция на инфекции са критично важни за кърмачета, родени от майки с диабет. Тези бебета изискват:

  • Повишено внимание и наблюдение в първите месеци.
  • Своевременно лечение при първи признаци на инфекция.
  • Редовни прегледи при педиатър.

Как да не напълняваме по време на бременност?

Ограничения на изследването

Въпреки значимостта на находките, учените отбелязват няколко ограничения:

  • Използваната технология не може да открие IgG срещу определени капсуларни полизахариди.
  • Не е оценяван имунната функция на плода през първите 6 месеца след раждане.
  • Инфекциите са дефинирани на базата на диагностични кодове, без детайлен анализ по специфични патогени.

Това мащабно проучване предоставя важни доказателства за връзката между диабет по време на бременност и риск от инфекции при новородени. Резултатите подчертават необходимостта от прецизен контрол на майчиното здраве, особено при жени с гестационен или прегестационен диабет.

Коя хранителна добавка е по-ефективна за контрол на кръвната захар?

Здравето на кърмачето започва още в утробата, а управлението на кръвната захар при бременност може да има продължителен защитен ефект върху имунитета на детето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

 

  1. Medscape(2026). Майчиният диабет е свързан с риск от инфекции при кърмачета 

  2. Списание „Diabetes Care“: Въздействие на майчиния диабет по време на бременност върху риска от инфекции при новородените и репертоара на IgG при новородените 

  3. Училище по обществено здраве „Джонс Хопкинс Блумбърг“, Катедра по население, семейство и репродуктивно здраве