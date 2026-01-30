Диабет по време на бременност, независимо дали се развие по време на гестацията или е налице преди забременяването, значително повишава риска от инфекции при кърмачета в първите шест месеца от живота им. Това показва мащабно проучване, публикувано в авторитетното научно списание Diabetes Care, което анализира данни от близо 3000 двойки майки и бебета.
Резултатите хвърлят нова светлина върху начина, по който гестационният диабет и прегестационният диабет влияят не само на майчиното здраве, но и на развиващата се имунна система на плода. Експертите предупреждават, че адекватното управление на кръвната захар при бременност е от критично значение за дългосрочното здраве на детето.
Какво установява изследването?
Учените от Университета Джонс Хопкинс в Балтимор анализират данни от Boston Birth Cohort, дългосрочно проспективно проучване, което проследява здравето на майки и техните деца от момента на раждането. В изследването са включени 2702 двойки майка-бебе, като при 971 от тях е направен допълнителен анализ на антителата в пъпната връв.
Основни находки на проучването:
- 12,1% от бебетата са родени от майки с гестационен диабет.
- 5,1% от новородените имат майки с прегестационен диабет (диагностициран преди бременността).
- 15,4% от кърмачетата преживяват поне една инфекция през първия месец от живота.
- 52,7% от бебетата имат най-малко една инфекция в първите шест месеца.
Колко се увеличава рискът от инфекции при новородени?
Анализът показва статистическа връзка между майчиния диабет и риска от инфекции:
При гестационен диабет: Рискът от инфекции при бебето нараства с 20% (коефициент на риск 1,20) в сравнение с деца на здрави майки.
При прегестационен диабет: Увеличението е още по-значително – 28% (коефициент на риск 1,28), като ефектът е особено изразен при:
- Бебета, родени преждевременно.
- Новородени, дошли на бял свят чрез цезарово сечение.
Как диабетът влияе на имунитета на бебето?
Според проучване, публикувано в Diabetes Care, ключът към повишената уязвимост се крие в имуноглобулин G (IgG) – защитни антитела, които майката предава на плода през плацентата и които осигуряват ранна имунна защита след раждането.
Намалено разнообразие на антителата
Изследователите установяват, че прегестационният диабет е свързан с:
- Редуциран репертоар на IgG антитела в кръвта от пъпната връв
- По-ограничено разнообразие на защитните антитела срещу различни микроорганизми
- Още по-изразен ефект при майки с наднормено тегло или затлъстяване преди бременността
Бебетата, родени от майки с диабет и показващи ниско разнообразие на IgG, са изправени пред значително по-висок риск от инфекции в сравнение с кърмачета на здрави майки с нормални нива на антитела.
Какви са практическите препоръки?
За бъдещите майки:
"Нашите находки повдигат възможността адекватното скрининг и управление на майчиния диабет през целия гестационен период, както и намаляването на честотата на преждевременни раждания и цезарово сечение, да редуцират риска от инфекции в ранния живот и да постигнат дългосрочни ползи", пишат авторите на изследването.
Стратегии за превенция:
- Редовен мониторинг на кръвната захар през цялата бременност
- Ранна диагностика на гестационен диабет (обикновено между 24-та и 28-та седмица)
- Контрол на теглото преди и по време на бременността
- Намаляване на ненужните цезарови сечения, когато е възможно
- Превенция на преждевременно раждане чрез адекватна перинатална грижа
За новородените в риск:
Експертите подчертават, че стратегиите за превенция на инфекции са критично важни за кърмачета, родени от майки с диабет. Тези бебета изискват:
- Повишено внимание и наблюдение в първите месеци.
- Своевременно лечение при първи признаци на инфекция.
- Редовни прегледи при педиатър.
Ограничения на изследването
Въпреки значимостта на находките, учените отбелязват няколко ограничения:
- Използваната технология не може да открие IgG срещу определени капсуларни полизахариди.
- Не е оценяван имунната функция на плода през първите 6 месеца след раждане.
- Инфекциите са дефинирани на базата на диагностични кодове, без детайлен анализ по специфични патогени.
Това мащабно проучване предоставя важни доказателства за връзката между диабет по време на бременност и риск от инфекции при новородени. Резултатите подчертават необходимостта от прецизен контрол на майчиното здраве, особено при жени с гестационен или прегестационен диабет.
Здравето на кърмачето започва още в утробата, а управлението на кръвната захар при бременност може да има продължителен защитен ефект върху имунитета на детето.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Medscape(2026). Майчиният диабет е свързан с риск от инфекции при кърмачета
Списание „Diabetes Care“: Въздействие на майчиния диабет по време на бременност върху риска от инфекции при новородените и репертоара на IgG при новородените
Училище по обществено здраве „Джонс Хопкинс Блумбърг“, Катедра по население, семейство и репродуктивно здраве