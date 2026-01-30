Диабет по време на бременност, независимо дали се развие по време на гестацията или е налице преди забременяването, значително повишава риска от инфекции при кърмачета в първите шест месеца от живота им. Това показва мащабно проучване, публикувано в авторитетното научно списание Diabetes Care, което анализира данни от близо 3000 двойки майки и бебета.

Резултатите хвърлят нова светлина върху начина, по който гестационният диабет и прегестационният диабет влияят не само на майчиното здраве, но и на развиващата се имунна система на плода. Експертите предупреждават, че адекватното управление на кръвната захар при бременност е от критично значение за дългосрочното здраве на детето.

Какво установява изследването?

Учените от Университета Джонс Хопкинс в Балтимор анализират данни от Boston Birth Cohort, дългосрочно проспективно проучване, което проследява здравето на майки и техните деца от момента на раждането. В изследването са включени 2702 двойки майка-бебе, като при 971 от тях е направен допълнителен анализ на антителата в пъпната връв.

Основни находки на проучването:

12,1% от бебетата са родени от майки с гестационен диабет.

5,1% от новородените имат майки с прегестационен диабет (диагностициран преди бременността).

15,4% от кърмачетата преживяват поне една инфекция през първия месец от живота.

52,7% от бебетата имат най-малко една инфекция в първите шест месеца.

Колко се увеличава рискът от инфекции при новородени?

Анализът показва статистическа връзка между майчиния диабет и риска от инфекции:

При гестационен диабет: Рискът от инфекции при бебето нараства с 20% (коефициент на риск 1,20) в сравнение с деца на здрави майки.

При прегестационен диабет: Увеличението е още по-значително – 28% (коефициент на риск 1,28), като ефектът е особено изразен при:

Бебета, родени преждевременно.

Новородени, дошли на бял свят чрез цезарово сечение.

Как диабетът влияе на имунитета на бебето?

Според проучване, публикувано в Diabetes Care, ключът към повишената уязвимост се крие в имуноглобулин G (IgG) – защитни антитела, които майката предава на плода през плацентата и които осигуряват ранна имунна защита след раждането.

Намалено разнообразие на антителата

Изследователите установяват, че прегестационният диабет е свързан с:

Редуциран репертоар на IgG антитела в кръвта от пъпната връв

По-ограничено разнообразие на защитните антитела срещу различни микроорганизми

Още по-изразен ефект при майки с наднормено тегло или затлъстяване преди бременността

Бебетата, родени от майки с диабет и показващи ниско разнообразие на IgG, са изправени пред значително по-висок риск от инфекции в сравнение с кърмачета на здрави майки с нормални нива на антитела.

Какви са практическите препоръки?

За бъдещите майки:

"Нашите находки повдигат възможността адекватното скрининг и управление на майчиния диабет през целия гестационен период, както и намаляването на честотата на преждевременни раждания и цезарово сечение, да редуцират риска от инфекции в ранния живот и да постигнат дългосрочни ползи", пишат авторите на изследването.

Стратегии за превенция:

Редовен мониторинг на кръвната захар през цялата бременност

Ранна диагностика на гестационен диабет (обикновено между 24-та и 28-та седмица)

Контрол на теглото преди и по време на бременността

Намаляване на ненужните цезарови сечения , когато е възможно

Превенция на преждевременно раждане чрез адекватна перинатална грижа

За новородените в риск:

Експертите подчертават, че стратегиите за превенция на инфекции са критично важни за кърмачета, родени от майки с диабет. Тези бебета изискват:

Повишено внимание и наблюдение в първите месеци.

Своевременно лечение при първи признаци на инфекция.

Редовни прегледи при педиатър.

Ограничения на изследването

Въпреки значимостта на находките, учените отбелязват няколко ограничения:

Използваната технология не може да открие IgG срещу определени капсуларни полизахариди.

Не е оценяван имунната функция на плода през първите 6 месеца след раждане.

Инфекциите са дефинирани на базата на диагностични кодове, без детайлен анализ по специфични патогени.

Това мащабно проучване предоставя важни доказателства за връзката между диабет по време на бременност и риск от инфекции при новородени. Резултатите подчертават необходимостта от прецизен контрол на майчиното здраве, особено при жени с гестационен или прегестационен диабет.

Здравето на кърмачето започва още в утробата, а управлението на кръвната захар при бременност може да има продължителен защитен ефект върху имунитета на детето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

