Нарастващата загриженост в световен мащаб и в България по отношение на повишеното телесно тегло е все по-очевидна. Статистическите данни сочат за значително увеличение на хората, попадащи в категориите наднормено тегло и затлъстяване през последните десетилетия. 

В световен мащаб броят на хората със затлъстяване се е утроил между 1975 и 2016 г., като през 2016 г. над 1,9 млрд. възрастни са били с наднормено тегло, а над 650 млн. от тях са били със затлъстяване. 

Тази тенденция се наблюдава и в Европа, където над 50% от населението в повечето страни страда от наднормено тегло или затлъстяване. В България ситуацията също е тревожна, като се съобщава, че двама от всеки трима българи са с наднормено тегло или затлъстяване. 

Прогнозите показват, че до 2030 г. около 60% от световното население ще бъдат с наднормено тегло или затлъстяване. Тези данни подчертават, че проблемът е сериозен и нараства, което налага по-добро разбиране на състоянията на наднормено тегло и затлъстяване и техните потенциални последици за здравето.

Ясното разграничаване между тези два термина е от съществено значение за повишаване на осведомеността и разработване на ефективни стратегии за превенция.  

Какво е наднормено тегло?

Наднорменото тегло обикновено се определя като състояние, при което телеснaта маса е по-висока от това, което се счита за здравословно за даден ръст. 

Най-често то се оценява чрез индекса на телесна маса (ИТМ), който представлява съотношение между теглото в килограми и ръста в метри на квадрат. Според общоприетите медицински стандарти, наднормено тегло се диагностицира, когато стойността на ИТМ е между 25 и 29,9 kg/m². Това състояние показва, че човек тежи повече от здравословните граници за неговия ръст и може да се дължи на излишно количество телесни мазнини. 

Важно е да се отбележи, че в някои случаи повишеното тегло може да бъде резултат от по-голяма мускулна маса, а не само от натрупване на мазнини. Поради тази причина, ИТМ има своите ограничения и невинаги дава пълна представа за състава на тялото. 

Въпреки това, той остава широко използван и практичен показател за определяне на наднорменото тегло в популационни и индивидуални оценки. 

Статистически данни от 2019 г. показват, че в България 62,8% от мъжете и 45,0% от жените на възраст над 18 години са били с наднормено тегло, включително и тези със затлъстяване. Тези цифри подчертават, че наднорменото тегло е доста разпространен проблем сред българското население.  

Какво е затлъстяване?

Затлъстяването е по-тежка форма на състоянието на наднормено тегло и се характеризира с индекс на телесна маса (ИТМ) от 30 kg/m² или по-висок. То представлява прекомерно натрупване на резервни мазнини под формата на мастна тъкан, което може да застраши здравето. 

Затлъстяването се определя като медицинско състояние, при което телесната мазнина се е натрупала до степен, че може да има вреден ефект върху здравето. За разлика от наднорменото тегло, затлъстяването често се класифицира като хронично заболяване поради сериозните дългосрочни последици за здравето. 

В България около 25% от населението страда от затлъстяване, а над 30% от хората над 20-годишна възраст са със затлъстяване. Тежестта на затлъстяването се степенува в зависимост от стойностите на ИТМ: I степен (ИТМ 30.0 - 34.9 kg/m²), II степен (ИТМ 35.0 - 39.9 kg/m²) и III степен (ИТМ ≥ 40.0 kg/m²). 

Тази класификация помага да се оцени рискът от развитие на различни здравословни усложнения, като по-високите степени на затлъстяване носят по-голям риск.  

Основни разлики между наднормено тегло и затлъстяване

Основната разлика между наднормено тегло и затлъстяване се крие в стойностите на индекса на телесна маса (ИТМ). Както вече беше споменато, наднормено тегло се определя при ИТМ между 25 и 29,9 kg/m², докато затлъстяване се диагностицира при ИТМ от 30 kg/m² и нагоре.

Затлъстяването се счита за по-тежка форма на състоянието на повишено телесно тегло и често е резултат от прогресия на наднорменото тегло. Една от ключовите разлики е, че затлъстяването е официално признато за хронично заболяване от авторитетни организации като Световната здравна организация (СЗО) и Американската медицинска асоциация (АМА). 

Въпреки че и двете състояния представляват отклонение от здравословните норми и могат да доведат до здравословни проблеми, затлъстяването обикновено е свързано с по-висок риск от развитие на сериозни и дългосрочни усложнения

Особености на затлъстяването

Докато наднорменото тегло е по-лек и по-широко разпространен проблем, затлъстяването представлява по-сериозно състояние, което изисква по-интензивни мерки за контрол и лечение.  

Други методи за оценка на телесното състояние и свързаните с него здравни рискове

Въпреки че ИТМ е основният метод за определяне на наднормено тегло и затлъстяване, съществуват и други методи за оценка, които могат да предоставят допълнителна информация за здравния статус. Един от тях е измерването на обиколката на талията, която е показател за натрупване на абдоминални мазнини. 

Обиколка на талията ≥ 94 cm при мъжете и ≥ 80 cm при жените се счита за признак на затлъстяване и е свързана с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Съотношението между обиколката на талията и обиколката на ханша също може да се използва за оценка на сърдечно-съдовия риск при хора със затлъстяване. 

Друг метод е анализът на състава на тялото, който позволява да се определи процентното съдържание на мазнини, мускули и други тъкани в организма. За мъжете здравословният процент на телесни мазнини е между 18-23%, а за жените - между 25-30%. 

Превишаването на тези стойности може да показва наднормено тегло или затлъстяване, дори и при нормален ИТМ. Тези допълнителни методи за оценка помагат да се получи по-пълна картина за телесното състояние и свързаните с него здравни рискове, особено в случаите, когато ИТМ може да бъде недостатъчно информативен.  

Наднорменото тегло и затлъстяването са водеща причина за хронични заболявания

Наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с повишен риск от развитие на множество здравословни проблеми. Затлъстяването, в частност, значително увеличава вероятността от сърдечни заболявания, диабет тип 2, обструктивна сънна апнея, някои видове рак, остеоартрит и астма. И двете състояния могат да доведат до метаболитен синдром, артрит и други патологични състояния. 

Хората с излишно телесно тегло често имат по-високи нива на мазнини в кръвта (холестерол и триглицериди) и високо кръвно налягане, което допълнително увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. 

Затлъстяването може да намали инсулиновата чувствителност на тялото, което води до повишен риск от диабет. Освен това, то може да бъде свързано с депресия и тревожност. При жените затлъстяването може да повлияе негативно на репродуктивното здраве и да увеличи риска от усложнения по време на бременност

При мъжете може да има повишен риск от хронична обструктивна белодробна болест и хронично бъбречно заболяване. Децата с наднормено тегло и затлъстяване са изложени на риск от развитие на диабет тип 2, високо кръвно налягане и висок холестерол

Причини и фактори за наднорменото тегло и затлъстяването

Основната причина за наднорменото тегло и затлъстяването е дисбалансът между приетата енергия от храната и изразходваната енергия чрез физическа активност. 

Когато приемът на калории надвишава разхода, излишната енергия се съхранява в тялото като мазнини, което води до увеличаване на теглото. Съществуват и множество други фактори, които могат да допринесат за развитието на наднормено тегло и затлъстяване. 

Те включват генетична предразположеност, метаболитни фактори, както и фактори на околната среда като начин на живот, хранителни навици и ниво на физическа активност

С напредването на възрастта метаболизмът се забавя, което може да доведе до по-лесно натрупване на тегло. Полът също играе роля, като при жените се наблюдава по-голяма склонност към наднормено тегло. Други фактори като бременност, отказване от тютюнопушене, липса на сън и стрес също могат да повлияят на теглото

В детска възраст заседналият начин на живот и лесният достъп до висококалорични и богати на захари храни са основни причини за нарастващото затлъстяване.  

Превенция и контрол на наднорменото тегло и затлъстяването

Здравословното хранене, което включва редовен прием на зърнени храни, варива, плодове и зеленчуци, както и ограничаване на захарта, мазнините и преработените храни, е от съществено значение.

Редовната умерена до интензивна физическа активност също е ключов фактор за поддържане на здравословно тегло. Препоръчва се поне 150 минути седмично физическа активност със средна интензивност или 8000 крачки дневно за два дни в седмицата. 

Важно е да се спазва режим на хранене с редовни хранения и умерени порции, както и да се избягва хранене късно вечер. В по-тежки случаи на затлъстяване може да се наложи медикаментозно лечение или дори бариатрична хирургия. 

Подкрепата от медицински специалисти, диетолози и психолози може да бъде много полезна за хората, които се борят с наднормено тегло или затлъстяване. Превенцията трябва да започне още в ранна детска възраст и да продължи през целия живот.  

Термините „наднормено тегло“и „затлъстяване“ описват състояния на повишено телесно тегло, но се различават по степента на излишната мазнина и свързаните с нея здравни рискове. 

И двете състояния са широко разпространени в България и са свързани с повишен риск от множество здравословни проблеми. Разбирането на разликата между тези състояния е важно за повишаване на осведомеността и насърчаване на здравословния начин на живот за подобряване на общественото и индивидуалното здраве. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.