Затлъстяването е втората най-предотвратима причина за рак след тютюнопушенето и натрупва се все повече доказателства, че намаляването на телесното тегло реално понижава риска от рак.

Ново мащабно проучване от Cleveland Clinic, обхващащо над 143 000 възрастни, потвърждава, че дори нехирургично отслабване е свързано със значително по-нисък риск от развитие на онкологични заболявания.

Защо експертите настояват за по-сериозно отношение към затлъстяването като хронично заболяване и каква е новата роля на лекарствата от групата на GLP-1 рецепторни агонисти.

Защо връзката между затлъстяването и рака е толкова силна

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, затлъстяването е свързано с поне 13 вида рак и стои зад приблизително 40% от всички новодиагностицирани случаи годишно. Въпреки това, позицията на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) от 2014 г., определяща затлъстяването като основен рисков фактор, и до днес остава недостатъчно припозната в клиничната практика.

Експертите изтъкват няколко биологични механизма, които обясняват тази връзка:

Хормонална дисрегулация – повишените нива на естрогени и инсулин стимулират растежа на туморни клетки.

Хронично възпаление – излишната мастна тъкан поддържа провъзпалително състояние, което благоприятства канцерогенезата .

Инсулинова резистентност и хиперинсулинемия, директно свързани с туморна патогенеза.

Дисбаланс на адипокини – нарушено производство на адипонектин, лептин, резистин и свободни мастни киселини.

Какво показва новото проучване от Cleveland Clinic

Изследването, публикувано в списание Obesity, обхваща 143 630 възрастни с индекс на телесна маса (BMI) над 30, проследявани между 2000 и 2022 г. Авторите умишлено изключват пациенти, преминали през бариатрична хирургия, за да оценят ефекта от нехирургичното отслабване.

Резултатите са категорични:

Всеки 1% намаление на BMI се асоциира със значимо по-нисък риск от свързани със затлъстяването ракови заболявания

Намалението на теглото е свързано с по-нисък риск от ендометриален карцином на всички контролни точки.

Понижен риск от бъбречноклетъчен карцином

Намалена вероятност за множествен миелом е установена при дългосрочно проследяване от 10 години.

Дори краткосрочно отслабване (3 години) се свързва с по-нисък риск от злокачествени новообразувания на храносмилателната система.

„Нашето проучване е призив за действие и силно послание към здравните специалисти да третират затлъстяването като хронично заболяване, за да намалят риска от рак“, пишат авторите.

GLP-1 рецепторни агонисти: Новата граница в превантивната онкология

По-малко от 10% от участниците в проучването са приемали GLP-1 рецепторни агонисти, но друго мащабно изследване с над 1,6 милиона пациенти със захарен диабет тип 2 показва, че тези медикаменти са свързани с намален риск от 10 вида свързани със затлъстяването ракови заболявания, сред които:

рак на жлъчния мехур и панкреаса

хепатоцелуларен карцином

рак на яйчниците

колоректален и хранопроводен рак

рак на бъбреците

Според д-р Нийл М. Айенгар от Winship Cancer Institute, публикувано в JAMA Oncology, отслабването не трябва да е драстично, за да има ефект: „Свръхрискът не се ограничава само до тежко затлъстяване. Хората с метаболитна дисфункция, включително инсулинова резистентност, са особено уязвими.“

Бариатрична хирургия е най-силното доказателство

При над 30 000 пациенти с BMI ≥ 35, бариатричната хирургия е свързана с 32% намаление на свързаната със затлъстяването ракова заболеваемост за период от средно 6,1 години. Освен това, процедурата значително понижава раковата смъртност (HR, 0.52; P = .01) – резултати, публикувани в обзор на JAMA.

Рамката „PLUS“, нов поглед към оценката на риска

Експерти от водещи онкологични институции предлагат рамката PLUS, която обхваща четири ключови компонента за по-точна оценка на риска от рак:

P (Prediagnostic) – отчитане на загубата на тегло преди диагноза.

L (Lifetime) – цялостна експозиция на наднормено тегло през живота.

U (Use of central obesity) – използване на обиколка на талията и съотношение талия/ханш.

S (Selection of thresholds) – прагове, надхвърлящи стандартния BMI.

Натрупващите се доказателства подкрепят все по-категоричния извод, че отслабването намалява риска от рак, независимо дали е постигнато чрез промяна в начина на живот, медикаменти или хирургична намеса.

Връзката между затлъстяването, метаболитното здраве и профилактиката на рака е едно от най-важните, но все още подценявани направления в съвременната медицина.

Експертите подчертават, че превантивната онкология трябва да включва активно управление на телесното тегло, особено при хора с фамилна обремененост, метаболитни заболявания или предишни онкологични диагнози.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

