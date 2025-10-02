Активните вещества семаглутид и тирзепатид да са първият избор за лечение на хора със затлъстяване и повечето от усложненията съпътстващи състоянието.

Това препоръчва нова рамка за фармакологично лечение на затлъстяването, публикувана от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) в престижното издание Nature Medicine, съобщава Medical Xpress.

„Активните вещества семаглутид и тирзепатид са толкова ефективни, че трябва да бъдат първи избор в почти всички случаи на лечение на затлъстяването“, обяснява д-р Андреа Сиудин, съавтор на изследването от Университетската болница Вал д'Еброн в Барселона.

Снимка: Canva

Новият алгоритъм на лечение е разработен от международен екип експерти по затлъстяването, ръководен от работната група по управление на затлъстяването на EASO. В екипа участват специалисти от Испания, Великобритания и Турция, включително президентът на EASO проф. Волкан Юмук.

Персонализиран подход към лечението

За разлика от предишни препоръки, новата рамка използва наличието или липсата на свързани със затлъстяването усложнения като основен фактор при избора на лечение. Всеки отделен медикамент е оценен въз основа на три критерия: ефективност за общо отслабване, въздействие върху усложненията и профил на безопасност.

„Това е първата рамка, ръководена от наличието или липсата на свързани със затлъстяването усложнения, тъй като загубата на тегло не е единствената цел на лечението при наличие на усложнения“, подчертава проф. Барбара МакГоуън от болница Гайс и Сейнт Томас в Лондон.

Когато е необходима по-малка степен на отслабване, могат да се разгледат други медикаменти, включително лираглутид, налтрексон-бупропион и фентермин-топирамат. При аномални кръвно-захарни профили лираглутид и налтрексон-бупропион се препоръчват като втора линия на лечение.

Приложение при различни усложнения

Авторите на изследването разделят анализа си на два типа заболявания:

Снимка: Canva

Заболявания на мастната маса (по-склонни към механични усложнения):

обструктивна сънна апнея

остеоартрит, семаглутид показва най-добри резултати за намаляване на болката

Заболявания на „болната мазнина“ (по-склонни към имунологични и метаболитни усложнения):

При предиабет и диабет тип 2, се препоръчва както тирзепатид, така и семаглутид .

При сърдечно-съдови заболявания - семаглутид значително намалява риска от сериозни кардиологични инциденти.

При сърдечна недостатъчност - и двата медикамента се препоръчват като първа линия на лечение.

При метаболитно-дисфункционална стеатотична чернодробна болест (MASH) - понастоящем тирзепатид дава най-добри резултати.

Нов клас медикаменти

Семаглутид е агонист на рецепторите на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1), докато тирзепатид е двоен агонист на гастричния инхибиторен полипептид и GLP-1 рецепторите. Въпреки че са одобрени сравнително наскоро за лечение на затлъстяването, доказателствената база за тях нараства бързо.

Въпреки че новите лекарства за лечение на затлъстяване са скъпи, авторите на проучването твърдят, че не бива да се гледа само на тяхната цена. Те подчертават, че бездействието или нелекуването на затлъстяването също има своя висока цена.

Развитие на усложнения: Например диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, проблеми със ставите и др.

Увреждане на органи: Прогресията на заболяването води до трайни увреждания на различни органи.

Снимка: Canva

Специалистите призовават, когато се взимат решения в здравеопазването (както на държавно, така и на клинично ниво), да се претеглят и двете страни на везните. Вместо да се разглеждат само разходите за лекарствата, трябва да се отчете и икономическата и социална тежест от нелекуваното затлъстяване. Инвестицията в ранно лечение може да спести много по-големи разходи за лечение на усложненията в бъдеще

Има потенциал медикаментите да повлияват положително на по-широк спектър от усложнения, включително хронично бъбречно заболяване, невродегенеративни нарушения, синдром на поликистозните яйчници, определени видове рак и психични здравни състояния.

Предвид бързия напредък в областта на медикаментите за лечение на затлъстяването, EASO планира редовно да актуализира настоящия алгоритъм за лечение, за да включва най-новите налични доказателства.

„Този нов клас GLP-1 агонисти и GIP/GLP-1 двойни агонисти напълно трансформира грижата за затлъстяването и неговите усложнения“, обобщава д-р Сиудин.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.