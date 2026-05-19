Случаите на предозиране с GLP-1 лекарства нарастват с тревожни темпове. Според Националния център за данни за отравянията в САЩ, обажданията, свързани с предозиране или странични ефекти от инжекционните лекарства за отслабване, са се увеличили с близо 1500% от 2019 г. насам.

Само между 1 януари и 30 април 2026 г. центровете за отравяния са обработили 3633 случая на експозиция на GLP-1. Научите кои са основните причини за този скок, какви са най-честите грешки при инжектиране на семаглутид и как можете да се предпазите.

Защо случаите се увеличават толкова бързо?

Експертите посочват няколко основни фактора, които стоят зад тревожната статистика:

Широката популярност на лекарствата като Ozempic и Wegovy за отслабване

Употребата на компаундирани препарати (от т.нар. магистрални аптеки , или compounded drugs ) с по-високи концентрации и объркващи мерни единици

Липсата на достатъчно обучение на пациентите при стартиране на терапията

Опитите за по-бързо сваляне на килограми чрез прескачане на етапа на титриране (забавено повишаване на дозата)

Данните от щатски центрове, например в Калифорния, потвърждават тенденцията, а в щата Вашингтон случаите на предозиране са се удвоили само от 2024 г.

Най-чести грешки при инжектиране на семаглутид

Според проучване, публикувано в Sage Journals, 91% от експозициите с GLP-1 се дължат на грешки при самостоятелно прилагане, а 21% от тях възникват още при първата употреба на писалката.

Д-р Сара Гонейм, говорител на Американската гастроентерологична асоциация, споделя пред Medscape Medical News за реални случаи:

„Виждала съм пациенти, които са приели дозата си твърде рано, удвоили са я с мисълта, че писалката не работи, или са изтеглили грешно количество от мултидозови флакони , всичко това представлява терапевтично предозиране.“

В литературата е описан случай на 53-годишен мъж, инжектирал си 2 mg семаглутид вместо предписаните 0,1 mg, както и на 45-годишна жена, която е приела 2,4 mg вместо 0,25 mg – и двата случая в самото начало на терапията.

Основни типове грешки

Объркване между седмично и дневно дозиране

Грешки при настройка на дозата на мултидозови писалки

Инжектиране на цяла писалка вместо една доза

Объркване при преминаване между различни инкретинови терапии

Прием на десет пъти по-висока доза при неточни мерни единици в магистрални препарати

Симптомите на предозиране с Ozempic и други GLP-1 препарати

Симптомите на предозиране с Оземпик често наподобяват страничните ефекти, но са по-продължителни. Сред типичните гастроинтестинални усложнения са:

Тежко гадене и продължително повръщане

Диария и силни коремни болки

Запек

Дехидратация, изискваща хоспитализация

Скритият риск – хипогликемия при здрави хора

Според д-р Гонейм, хипогликемията при здрави хора е „недооценен риск“. Тя е докладвана в до 9% от случаите на предозиране, дори без съпътстващ прием на инсулин или сулфонилурейни препарати – особено при недиабетици и слаби пациенти. Затова експертите препоръчват проследяване на кръвната захар дори при привидно леки симптоми.

Рисковете от нерегламентираните лекарства

Д-р Аджай Рао от Temple University подчертава, че проблемът се задълбочава при пациенти, които получават препарати от компаундирани (магистрални) аптеки без ясни указания. „Когато пациентите получават неясни инструкции или нерегламентирани версии на лекарствата, се притеснявам сериозно“, споделя той.

Допълнителен риск носи полисубстанционната експозиция – съчетаването на GLP-1 с алкохол или канабис, както и практиките „stacking“ и „cycling“, използвани от културисти. Това са форми на злоупотреба с лекарства за отслабване, които значително увеличават опасността от усложнения.

Как да се предпазим: Правилно дозиране на GLP-1

Експертите са категорични, че информираността е ключът към безопасността. Препоръките им за пациентите включват:

Следване на схемата за титриране – дозата се повишава бавно, за да позволи на организма да се адаптира

Демонстрация на техниката на инжектиране при първото предписание

Съхранение на сигурно място – експертите препоръчват заключваща се кутия в хладилника, особено при деца у дома

Незабавно сигнализиране при съмнение за прекомерна доза

Избягване на нерегламентирани източници и онлайн закупуване без рецепта

В момента няма антидот срещу предозиране с GLP-1 и липсва консенсус за времето на наблюдение след остра експозиция. Поддържащата терапия остава основният подход.

Рязкото покачване на случаите на предозиране с GLP-1 лекарства е сигнал, че бързата популярност на тези препарати трябва да върви ръка за ръка с по-добро обучение на пациентите и строг контрол върху източниците на лекарства. Грешките при инжектиране, употребата на компаундирани продукти и опитите за по-бързо отслабване чрез прескачане на титрирането са основните рискови фактори.

Преди започване на терапия с GLP-1 препарат винаги се консултирайте с лекар, следвайте точно неговите указания и не променяйте дозата самостоятелно. При съмнение за предозиране незабавно потърсете медицинска помощ.

