Оземпик (семаглутид) е лекарство с рецепта, одобрено за лечение на диабет тип 2 при възрастни. Доказано е, че намалява риска от сърдечно-съдови инциденти и помага при лечение на хронично бъбречно заболяване при възрастни с диабет тип 2.

Лекарите могат също да предписват Оземпик извън одобрените показания, като средство за отслабване. Оземпик принадлежи към група лекарства, наречени агонисти на GLP-1 рецептора.

За да се управляват нивата на кръвната захар и да се подпомогне отслабването, е важно Оземпик да се използва заедно с редовни физически упражнения и балансирана диета.

Какви храни трябва да избягвате при прием на Оземпик?

Въпреки че по време на лечение с Оземпик няма строго забранени храни, ограничаването на определени продукти може значително да намали стомашно-чревните странични ефекти и да ви помогне да постигнете целите си за отслабване или управление на кръвната захар.

Храни с високо съдържание на захар – Препоръчва се ограничаването им за по-добро управление на кръвната захар и подпомагане на отслабването.

Газирани напитки

Бонбони

Торти

Бисквити

Сладки закуски

Мазни и пържени храни – пържени храни, тлъсти меса (говеждо, свинско, агнешко), тежки млечни продукти. Ограничават се за предотвратяване на гадене, повръщане и стомашна болка.

Ултрапреработени храни – замразени готови ястия, консервирани супи, преработени меса. Те са богати на натрий и наситени мазнини.

Чести дразнители – пикантни храни, кофеин, алкохол. Могат да причинят киселини и рефлукс, или да влошат диарията.

Как да овладеете гаденето и храносмилателните проблеми

Ако изпитвате гадене (честа последица при започване или увеличаване на дозата на Оземпик), фокусирането върху леки, лесно смилаеми варианти може да помогне.

Изберете сухи, нишестени храни: Посегнете към тост, крекери или солети.

Дайте приоритет на постните протеини: Изберете варено пилешко (гърди без кожа) или поширани яйца.

Поддържайте хидратация с „безопасни" течности: Придържайте се към бульони, напитки на основата на джинджифил или вода.

Яжте плодове и зеленчуци: Опитайте ябълков сок, банани или варени картофи.

Следете за продукти с висок FODMAP: Ако изпитвате подуване или диария, временно ограничете броколи, зеле, пшеница и бобови храни.

Други общи съвети включват избягване на силно ароматни, мазни, много пикантни или прекалено сладки храни. Освен това се препоръчват по-малки порции по-често през деня с цел предотвратяване прекаленото пълнене на стомаха, което е основен повод за дискомфорт, свързан с Оземпик.

Има ли препоръчителен хранителен план при прием на Оземпик?

Има храни, препоръчани от здравните специалисти за подпомагане на отслабването и управлението на кръвната захар.

Хранителен списък, съвместим с Оземпик

Фокусирането върху питателни, непреработени храни помага да се гарантира, че тялото получава необходимото хранене, докато Оземпик регулира апетита и нивата на инсулин.

Постни протеини

Протеинът е от съществено значение за поддържане на мускулна маса по време на отслабване.

Морски дарове и птиче месо: Риба и пилешко или пуешко без кожа.

Яйца: Едно яйце на ден се счита за безопасен, богат на хранителни вещества протеинов източник.

Растителни алтернативи: Боб, грах, леща и соеви продукти като тофу.

Богати на фибри зеленчуци без нишесте

Стремете се към разнообразие от зеленчуци за поддържане на храносмилателното здраве.

Листни зеленчуци: Спанак и кейл.

Кръстоцветни зеленчуци: Брюкселско зеле и броколи (освен ако не страдате от подуване).

Кореноплодни зеленчуци: Моркови и варени или печени картофи.

Пресни плодове

Придържайте се към цели плодове, а не сокове, за да получите ползата от фибрите.

Ябълки (с обелките), праскови и круши.

Банани и ябълков сок (идеални при гадене).

Пълнозърнести храни и здравословни мазнини

Заменете рафинираните въглехидрати и наситените мазнини с тези полезни за сърцето алтернативи.

Зърнени: Кафяв ориз, пълнозърнести паста, овесени ядки и киноа.

Масла: Зехтин, рапично и фъстъчено масло.

Ядки и семена: Орехи, бадеми и семена от чиа.

Нискомаслени млечни продукти

Можете да се наслаждавате на млечни продукти, но изборът на по-нискомаслени варианти помага за предотвратяване на стомашно-чревен дискомфорт.

Кисело мляко: Нискомасленото кисело мляко е чудесна студена храна за успокояване на стомаха.

Сирене: Изберете нискомаслени сортове сирене пред пълномаслените.

Безопасно ли е да се комбинира Оземпик с кафе?

Безопасно е да пиете кафе по време на лечение с Оземпик. Няма известно взаимодействие между Оземпик и кафето.

Въпреки това пиенето на кафе може да увеличи риска от стомашно-чревни странични ефекти.

Кофеинът и другите съединения в кафето могат да причинят разстроен стомах при някои хора, водещо до симптоми като стомашно къркорене или гадене. Това може да се дължи на факта, че кафето увеличава отделянето на стомашна киселина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Често задавани въпроси

Мога ли да ям плодове по време на лечение с Оземпик?

Да, плодовете са важна част от балансираната диета. Стремете се да се фокусирате върху цели, пресни плодове, които могат да помогнат за поддържане или намаляване на теглото.

Мога ли да ям сирене при употреба на Оземпик?

Да, можете да ядете сирене при употреба на Оземпик. Но много сирена са с високо съдържание на мазнини, затова опитайте да изберете нискомаслени вместо пълномаслени продукти.

Мога ли да ям яйца при употреба на Оземпик?

Яйцата са чудесен източник на протеини и други хранителни вещества. Те обаче са и с високо съдържание на мазнини и холестерол. Изследване от 2020 г. установява, че умерената консумация на яйца (едно яйце на ден) не е свързана с никакви рискове за сърдечно-съдовото здраве.

