Лекарства от групата на GLP-1 агонистите, като „Оземпик“, може да намалят с 91% риска от смърт след диагноза рак на гърдата, твърди ново проучване.

Но когато се вгледаме в самото проучване, картината става значително по-сложна. Какво показват данните, защо експертите са скептични и какво означава това за риска от рецидив на рак на гърдата при жените, които приемат тези медикаменти.

Какво представлява новото проучване

Според анализ, публикуван в началото май 2026 г. в JAMA Network Open, изследователи проследяват огромна кохорта от 841 831 жени с рак на гърдата от 68 здравни организации в САЩ. Данните идват от базата TriNetX, административна платформа, която обединява пациентски данни от множество медицински центрове.

Основното откритие е, че жените, които са приемали GLP-1 агонист след диагнозата, са имали драстично по-висока обща преживяемост и значително по-нисък риск от рецидив, в сравнение с жени, лекувани с метформин или инсулин.

Биологичната хипотеза, защо изобщо да очакваме ефект?

Има реални основания да се предполага връзка между метаболитното здраве и рака:

Ракът на гърдата е онкологично заболяване, свързано със затлъстяването . По-високият ИТМ е известен рисков фактор.

Мастната тъкан произвежда естроген , който може да стимулира хормонално-зависимите тумори.

Затлъстяването нарушава имунния надзор, който елиминира предракови клетки.

GLP-1 агонистите водят до намаляване на телесното тегло и подобрено метаболитно състояние.

Някои тумори на гърдата дори експресират GLP-1 рецептори , което допуска директен антитуморен ефект.

С други думи, връзката Ozempic и онкологичните заболявания не е напълно безпочвена. Но биологичната правдоподобност не е същото като доказан клиничен ефект.

Защо експертите са скептични

Колкото и привлекателни да са резултатите, проучването има няколко съществени слабости.

1. Сравнението със SGLT2 инхибитори обърква картината

Когато авторите сравняват SGLT2 инхибитори срещу GLP-1, ефектът върху преживяемостта почти изчезва. И двата класа лекарства показват сходни ползи, въпреки че имат напълно различни механизми. Това силно подсказва, че не самият GLP-1 е причината, а по-скоро профилът на пациентите, които получават тези скъпи и относително нови медикаменти.

2. „Immortal time bias“ – класическа статистическа уловка

Една от най-известните грешки в статистическите данни (immortal time bias) е заложена тук, жена, която е жива достатъчно дълго, за да получи рецепта за GLP-1, автоматично попада в „GLP-1 групата“. Това изкуствено увеличава наблюдаваната преживяемост.

3. Силно подозрителни липси в данните

Според таблиците в проучването:

Само 4% от жените са претърпели мастектомия , 2%, частична мастектомия.

Едва 3% са получили лъчелечение , 22% химиотерапия.

14% са с ER+ тумори, 3,5% – с ER– тумори. Останалите над 80% са без класифициран рецепторен статус .

Това е практически невъзможно в реалната клинична практика. Тези цифри говорят за сериозни пропуски в онкологичната хирургия и кодирането на данни в административната база.

4. Лошо качество на матчинга = лошо качество на изводите

Когато 80% от пациентките са без известен рецепторен статус и 90%, без регистрирана операция, propensity score matching не може да реши проблема със скрит конфаундинг. Жените, които получават GLP-1, най-вероятно просто имат по-добър достъп до здравни грижи – и това обяснява огромната разлика в преживяемостта.

Кое е реалистичното заключение

Има три възможности:

GLP-1 наистина модифицира хода на болестта , възможно, но не и доказано тук.

Намалява се рискът от съпътстващи заболявания – повечето жени с рак на гърдата умират от сърдечносъдови заболявания, а GLP-1 агонистите имат доказан кардиопротективен ефект.

Наблюдаваме статистически артефакт , най-вероятното обяснение, базирано на качеството на данните.

GLP-1 агонистите остават изключително обещаващи лекарства за метаболитно здраве. Връзката между затлъстяването и рака е добре документирана и контролът на теглото има значение. Но рискът от рецидив на рак на гърдата не бива да се управлява въз основа на едно противоречиво обсервационно проучване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

