Близо половината жени над 40 години имат плътна гръдна тъкан, фактор, който значително увеличава риска от развитие на онкологично заболяване.

Ново клинично проучване дава надежда на милиони жени по света, ниски дози от активното вещество (Z)-ендоксифен могат да осигурят ефективна превенция на рак на гърдата с чувствително по-малко странични ефекти от стандартната хормонална профилактика.

Откритието може да промени начина, по който подхождаме към здравето на гърдите при жените в пременопауза.

Какво показва новото проучване

Според проучване, публикувано в Journal of the National Cancer Institute, ниските дози (Z)-ендоксифен, метаболит на широко използваното активно вещество тамоксифен, намаляват ефективно мамографската плътност на гърдите. Високата плътност на гръдната тъкан е установен маркер както за повишен риск от рак на гърдата, така и за отговор към лечение.

Клиничното изпитване, известно като KARISMA Endoxifen, е двойно-сляпо, рандомизирано и плацебо-контролирано проучване от фаза II. В него са включени 240 здрави жени на възраст между 40 и 55 години в пременопауза, набрани чрез националната скринингова програма за рак на гърдата в Швеция между декември 2021 г. и ноември 2023 г.

Как е проведено изследването

Участничките са разпределени на случаен принцип в три групи, които в продължение на шест месеца ежедневно са приемали:

плацебо

1 милиграм (Z)-ендоксифен

2 милиграма (Z)-ендоксифен

Мамографската плътност е измервана при стартиране на проучването, на третия и шестия месец чрез специализиран автоматизиран метод, наречен STRATUS. Безопасността и поносимостта са следени чрез редовни прегледи, кръвни изследвания и въпросници, попълвани от участничките през специално мобилно приложение.

Ефективност с по-малко странични ефекти

Основните изводи от проучването споакзват, че и двете дози (Z)-ендоксифен значително намаляват мамографската плътност в сравнение с плацебо:

Жените, приемали 1 мг , отчитат намаление с 19,3%

Тези на 2 мг показват намаление с 26,5%

В плацебо-групата практически няма промяна

Тези стойности са сравними с резултатите при стандартната доза от 20 мг тамоксифен, която се използва за превенция и лечение на рак на гърдата. Интересно е, че ефектът върху плътността достига плато при концентрации от 3 - 4 ng/mL в кръвта, което означава, че по-високите дози не носят допълнителна полза.

По-добра поносимост при ниската доза

Най-важното откритие за пациентките е свързано с поносимостта на лечението. Жените от групата с ниски дози ендоксифен (1 мг) докладват значително по-малко нежелани реакции в сравнение с приемащите 2 мг. Най-често срещаните странични ефекти включват:

нередовен менструален цикъл

нощно изпотяване

горещи вълни

Жените на 1 мг съобщават и за по-малко проблеми с диария, вагинално кървене, зрителни смущения, чувствителност на гърдите, сухота в устата и загуба на тегло в сравнение с плацебо-групата. Не са регистрирани сериозни промени в кръвната биохимия или жизнените показатели.

Защо това е важно за хормоналната профилактика

Експертите смятат, че откритието може да преобърне подхода към превенцията на рак на гърдата. Според д-р Блен Тесфу, медицински съветник, една от основните пречки пред дългосрочната хормонална профилактика е именно лошата поносимост на стандартното лечение.

„Дори умерените намаления на плътността на гърдите могат да имат значение за превантивните подходи“, посочва тя.

Браян Кларк, сертифицирана медицинска сестра-анестезиолог и основател на United Medical Education, добавя, че много жени, които не понасят страничните ефекти на тамоксифена, остават без адекватна хормонална защита. Появата на алтернатива с подобна ефективност при ниска доза отваря вратата към превенция за нова група пациентки, които досега са лишени от тази възможност.

Важно е да се отбележи, че това е proof-of-concept проучване, тоест необходими са по-големи и по-дълги клинични изпитвания, които да потвърдят дали (Z)-ендоксифен действително намалява риска от развитие на рак на гърдата, а не само повлиява маркера за риск.

Новото проучване отваря обещаваща перспектива за превенция на рак на гърдата при жени в пременопауза с риск от рак, свързан с висока мамографска плътност. Ниските дози ендоксифен показват ефективност, сравнима с тази на стандартното хормонално лечение, но с значително по-добра поносимост.

Ако бъдещите изследвания потвърдят тези резултати, повече жени биха могли да останат на превантивна терапия достатъчно дълго, за да получат реална полза за здравето на гърдите си. Решение за започване на хормонална профилактика трябва винаги да се взема съвместно с лекуващ лекар, който може да оцени индивидуалния риск и подходящото поведение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

