Редовните мамографии удължават живота при жени над 80 години

За много по-възрастни жени въпросът дали да продължат скрининга за рак на гърдата е неясен. Според лекарските препоръки жените след 40-годишна възраст трябва да правят мамографски снимки веднъж на две години.

Експерти твърдят, че след една определена възраст, около 74-75 години, скринингът отново влиза в „тъмна и неизяснена посока”.

Сега ново проучване на Центъра за онкологично лечение Jonsson към Калифорнийския университет показва, че жените на и над 80-годишна възраст, които се подлагат на редовни мамографии, са по-склонни да открият рак на гърдата рано, да се нуждаят от по-малко агресивно лечение и да живеят по-дълго, информира NewsMedical.

Всяка година в България от рак на гърдата заболяват над 3500 жени, като всяка осма българка е застрашена от това заболяване. Най-ефективният начин за предпазване са именно редовните профилактични прегледи и ранната диагностика. Ако бъде открит в ранен стадий, ракът на гърдата подлежи на пълно излекуване.

Ранен скрининг може да избегне химиотерапия или лъчетерапия

„Когато ракът се открие при скрининг, той често е в ранен стадий“, казва д-р Ними Капур, доцент по хирургия в Медицинския факултет „Дейвид Гефен“ в Калифорнийския университет.

„При жени в постменопауза с най-често срещаните хормоночувствителни видове рак на гърдата често можем да пропуснем биопсия на сентинелните лимфни възли, химиотерапия и понякога дори лъчетерапия. Скринингът е особено важен в тази ера на деескалация, защото ранното откриване ни позволява безопасно да намалим интензивността на лечението, като същевременно постигаме отлични резултати.“

Населението в България продължава да застарява, а възрастта е основен рисков фактор за рак на гърдата. В резултат на това определянето на най-ефективния начин за скрининг на възрастни жени става все по-важно, отбелязват изследователите.

И все пак насоките са ограничени, което оставя много жени и техните лекари несигурни кога да продължат или да спрат рутинните мамографии. Скринингът при по-възрастните жени също повдига опасения относно свръхдиагностицирането, когато се откриват ракови заболявания, които може никога да не причинят проблеми, и свързаните с това разходи.

Ползите от мамографски изследвания при жени в напреднала възраст

Екип от учени сравнява резултатите между тези жени, които продължават да се подлагат на редовен скрининг за рак на гърдата, и тези, които не го правят.

Екипът анализира медицински досиета на 174 жени на 80 и повече години, на които е поставена диагноза рак на гърдата между 2013 и 2020 г. Повечето видове рак са предимно в стадий 1 или 2.

Пациентките са разделени на две групи: тези, които правят мамография в рамките на 2 години преди поставянето на диагнозата (98 жени) и тези, които не го правят (76 жени). След това те сравняват резултатите – включително стадия на рака при поставяне на диагнозата, интензивност на лечението и обща преживяемост – между двете групи.

Те установяват, че жените, които не се подлагат на редовни мамографии, са по-склонни да имат тумори, които са напреднали, високостепенни или забележими при допир.

След средно проследяване от 55 месеца, изследователите установяват, че жените, които са изследвани, имат 55% по-нисък риск от рецидив на рака и 74% по-нисък риск от смърт в сравнение с жените, които не са изследвани.

„Бяхме изненадани да видим такава значителна разлика в преживяемостта сред тези жени на 80-годишна възраст“, ​​каза представител на екипа, провел проучването.

„Нашите открития подчертават важността на насърчаването на скрининга за рак на гърдата при възрастни пациенти, независимо от възрастта, освен ако нямат по-належащи здравословни проблеми. Настоящите насоки са неясни и често се оставят на преценката на лекаря, така че проучвания като нашето помагат да се предоставят така необходимите данни за тази недостатъчно представена популация“, допълват още те.

Въпреки че резултатите са окуражаващи, изследователите отбелязаха някои ограничения. Проучването включва само жени, на които в крайна сметка е поставена диагноза рак на гърдата, така че не обхваща потенциалните недостатъци на скрининга, като например неточни положителни резултати, допълнителни тестове или емоционалния стрес върху пациентите и техните семейства.

Какво е мамография? Мамографията е рентгеново изследване на млечните жлези, което използва ниска доза лъчение за създаване на детайлни образи на тъканта на гърдата. Основната цел е ранното откриване на рак на млечната жлеза – както тумори, така и други патологични изменения като кисти и калцификати, преди появата на симптоми. Кога се препоръчва да се започне с мамография? Общоприето е, че мамографията трябва да започне след 40-годишна възраст, когато рискът от развитие на рак на гърдата започва да нараства. В много страни, включително и в България, тази възраст се приема за отправна точка за рутинен скрининг. Колко често трябва да се прави мамография? Честотата на мамографията зависи от възрастта и индивидуалния риск. При жени с нисък риск обикновено се препоръчва изследването да се прави веднъж на всеки две години след навършване на 40-45 години. След 50-годишна възраст повечето насоки препоръчват ежегодна мамография. Колко ефективна е мамографията? Мамографията е един от най-добре проучените скринингови методи и е доказано, че намалява смъртността от рак на гърдата с до 30-40%, когато се провежда редовно. Опасна ли е мамографията и има ли рискове? Най-често споменаваният риск е свързан с излагане на рентгеново лъчение, но дозата при мамография е изключително ниска и се счита за безопасна.