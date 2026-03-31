Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис откриват, че медът от Манука може да бъде ефективен естествен заместител за превенция и лечение на ER-положителен рак на гърдата, като значително инхибира туморния растеж без сериозни странични ефекти.

Ракът на гърдата е най-разпространеният рак при жените

Ракът на гърдата остава вторият по разпространение рак в света, само през 2022 година около 2,3 млн. жени получават диагнозата. Особено тревожен е фактът, че около 80% от всички случаи са естроген-рецептор позитивни (ER-положителни). Това означава, че раковите клетки съдържат рецептори, които се свързват с хормона естроген и може да се нуждаят от него, за да растат.

Традиционните методи за лечение включват хирургия, химиотерапия, лъчетерапия и хормонална терапия. Въпреки това, все повече пациенти търсят алтернативно лечение на рак и допълнителни подходи като антиоксидантни добавки, йога, медитация и акупунктура. Сега учените добавят още една обещаваща опция към този списък, медът от Манука.

Какво показва новото изследване на UCLA?

Според проучване, публикувано в научното списание Nutrients, изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) тестват антитуморни ефекти на меда от Манука върху мишки и ракови клетки. Резултатите са впечатляващи:

Медът от Манука спомага за 84% намаление на туморния растеж при мишки с ER-положителен рак на гърдата, без да увреждат здравите клетки на гръдната тъкан и без да причиняват сериозни странични ефекти.

Как действа медът от Манука срещу рака?

Д-р Ричард Пиетрас, професор по медицина в Отделението по хематология-онкология в Медицинското училище "Дейвид Гефен" при UCLA и старши автор на изследването, обяснява:

"Медът от Манука притежава редица уникални хранителни вещества и биоактивни съединения в меда от Манука, които вероятно допринасят за неговите здравословни ползи като нутрацевтик."

Учените установяват, че влиянието на меда върху раковите клетки се дължи на няколко механизма:

Ключови механизми на действие:

Инхибиране на сигнални пътища при рак

Медът от Манука намалява активността на критични сигнални пътища при рак, които обикновено са свръхактивни при туморите:

AMPK (AMP-активирана протеин киназа)

AKT (протеин киназа B)

mTOR (мишена на рапамицин при бозайници) – регулира клетъчния растеж и метаболизма

STAT3 (сигнален преобразувател и активатор на транскрипция 3) – участва в клетъчната смърт, ангиогенезата и имунния отговор

Действие като селективни модулатори на естрогенните рецептори (SERMs)

Съединенията в меда могат да действат като селективни модулатори на естрогенните рецептори, блокирайки свързването на естрогена с рецепторите в раковите клетки.

Инхибиране на ракови стволови клетки

Медът от Манука може да блокира разпространението на ракови стволови/прогениторни клетки, които играят критична роля в регенерацията и разпространението на тумора след стандартно лечение.

Дозата има значение

Изследователите установяват, че по-високите количества мед от Манука корелират с по-голямо намаление на растежа на раковите клетки. Тези дозови изследвания са важни за определяне на максималната толерирана доза, която не причинява неприемливи странични ефекти.

Д-р Пиетрас подчертава:

"Въпреки че резултатите са обещаващи, нашите открития подчертават необходимостта от допълнителни изследвания на употребата на естествени заместители за превенция на рак, като меда от Манука, за антитуморна ефикасност и потенциална химиопревенция."

Експертни мнения: Обещаващ, но изисква повече изследвания

Д-р Бхавана Патак, сертифициран хематолог и медицински онколог в Онкологичния институт MemorialCare, споделя:

"Изследването е много интересно и обещаващо. С минимални странични ефекти, това може да бъде алтернатива за тези, които търсят допълващи алтернативни терапиии. Следващите стъпки са тестване при хора и определяне на безопасната доза и лечебния ефект."

Д-р Патак обаче изразява загриженост относно потенциалното увеличение на глюкозата при приема на мед, което традиционно не се препоръчва при рак. Въпреки това тя подчертава, че цялостното въздействие е това, което трябва да се вземе предвид.

Здравословни ползи от мед от Манука: Как да го включим в храненето?

Моник Ричард, регистриран диетолог-нутриционист, споделя:

"Може би е възможно дългият списък на 'анти-' ползите на меда от Манука, антибактериални, антимикробни, антиоксидантни свойства и противовъзпалителни, да нарасне и с антитуморни, антипролиферативни и антиметастатични ефекти."

Практични начини за хранене при онкологични заболявания с мед от Манука:

Добавете го в чаша зелен или черен чай

Подсладете овесените ядки или мюсли

Смесете с ядково масло или кисело мляко

Поръсете върху плодове, пълнозърнест хляб или пуканки

Добавете в смутита, печени зеленчуци (моркови, репички, сладки картофи) или гранола

Използвайте в салатни дресинги, маринати или глазури

Важно предупреждение за дозата:

Ричард препоръчва подход "по-малко е повече":

"Не е нужно да прекалявате с консумацията на мед от Манука, тъй като е с високо съдържание на въглехидрати, предимно глюкоза (захар). Една чаена лъжичка могат да добавят специален вкус, като същевременно осигурят потенциални здравословни ползи."

Въпреки че резултатите от изследванията върху животински модели са впечатляващи, е необходимо допълнително тестване при хора, за да се определи безопасната и ефективна доза.

Медът от Манука не трябва да замества конвенционалното лечение, но може да бъде ценна част от комплексния подход към лечение и превенция на рак.

Преди да използвате мед от Манука или други алтернативни лечения на рак, винаги се консултирайте с вашия лекар или онколог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

