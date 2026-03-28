Ракът на яйчниците е онкологично заболяване, което започва в яйчниците и може да се разпространи в други части на тялото. Въпреки че точните причини остават неизяснени, научните изследвания идентифицират редица рискови фактори, които увеличават вероятността от развитие на болестта. Един от тях е наличието на рак на гърдата, било в личната история, било в семейството.

Според експертите от WebMD, връзката между рак на гърдата и рак на яйчниците е доказана и се обяснява с генетични мутации и общи рискови фактори за женското репродуктивно здраве.

Фамилна обремененост и онкологичен риск

Ракът на яйчниците често има наследствен характер. Ако ваша майка, сестра или дъщеря са развили това заболяване, вашият риск се увеличава значително. Проучванията показват, че наличието само на един близък роднина с рак на яйчниците утроява вероятността от развитие на болестта.

Особено внимание заслужава силната фамилна обремененост, която включва:

Повече от един член на семейството с рак на яйчниците или гърдата

Човек, който е имал едновременно рак на гърдата и яйчниците

Повече от едно поколение в семейството със случаи на тези ракови заболявания

Според данни, публикувани в UpToDate, тази връзка се дължи на генетични мутации в гените BRCA1 и BRCA2, които се предават от поколение на поколение.

Генетични мутации: BRCA1 и BRCA2

Генетичното тестване може да установи дали носите мутации в гените BRCA1 и BRCA2, основни виновници за наследствен рак на гърдата и яйчниците. Освен тях, експертите предполагат, че съществуват и още неидентифицирани гени, които играят роля в развитието на наследствения рак.

Жените с доказани BRCA мутации имат значително по-висок риск от развитие на рак на гърдата и яйчниците в сравнение с общата популация. Ето защо скрининг за рак и редовни прегледи са от критично значение.

Лична история на рак на гърдата

Ако вече сте боледували от рак на гърдата, шансовете за развитие на рак на яйчниците също нарастват. Според специалистите от University of Michigan Health, двете заболявания споделят общи рискови фактори, включващи:

Възрастта на ранен пубертет (първа менструация)

Настъпване и характер на менопаузата

История на бременност и фертилитет

Използване на третиране за фертилитет

Тези фактори влияят на хормоналния баланс и женското репродуктивно здраве, което от своя страна може да повиши онкологичния риск.

Добрата новина: Рискът остава нисък

Въпреки че фамилната обремененост и личната история на рак на гърдата са сериозни рискови фактори, важно е да се знае, че вероятността за развитие на рак на яйчниците остава сравнително ниска. Ракът на яйчниците е по-рядко срещан от рака на гърдата, а повечето жени с фамилна или лична история никога няма да развият заболяването.

Според Healthy Women, превенцията на рака е възможна чрез редовни медицински прегледи, генетично консултиране и обмислени решения за здраве на гърдата и репродуктивната система.

Връзката между рак на гърдата и рак на яйчниците е научно доказана и се обяснява с генетични мутации (BRCA1 и BRCA2), фамилна обремененост и общи рискови фактори. Ако вие или член на семейството ви имате история на рак на гърдата, е изключително важно да споделите това с вашия лекар.

Заедно можете да разработите индивидуален план за превенция, включващ генетично тестване, редовен скрининг и информирани решения за вашето здраве.

