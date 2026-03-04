Ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet Oncology, разкрива, че почти 28% от глобалната тежест на рака на гърдата е свързана с шест потенциално променими рискови фактора, от консумацията на червено месо до физическата неактивност.

Ракът на гърдата е глобален проблем

Ракът на гърдата е водещата причина за онкологична заболеваемост и смъртност при жените в целия свят. Според данните от проучването, проведено в рамките на Global Burden of Disease Study 2023, само за 2023 г. са регистрирани около 2,3 млн. нови случая и близо 764 000 смъртни случая в световен мащаб.

Снимка: Canva

Прогнозите са, че до 2050 г. новите случаи се очаква да нараснат до над 3,5 милиона, а смъртността да достигне 1,4 млн. годишно.

„Това ново глобално изследване е ясно напомняне, че ракът на гърдата продължава да отнема и разрушава твърде много животи — не само тук, но и по целия свят", коментира Клер Роуни, изпълнителен директор на Breast Cancer Now

Шестте модифицируеми рискови фактора за рак на гърдата

Проучването идентифицира шест рискови фактора, свързани с почти една трета от случаите на рак на гърдата в световен мащаб:

Висока консумация на червено месо е свързана с почти 11% от загубените здрави години живот

Тютюнопушене (включително пасивно) — 8%

Висока кръвна захар — 6%

Висок индекс на телесна маса (наднормено тегло и затлъстяване) — 4%

Висока консумация на алкохол — 2%

Ниска физическа активност — 2%

Добрата новина е, че между 1990 и 2023 г. е отчетен значителен спад в риска, свързан с алкохола и тютюнопушенето, с 47% и 28% съответно. Въпреки това, по отношение на останалите фактори като затлъстяването и заседналия начин на живот, прогресът остава минимален.

Снимка: Canva

Профилактика на рак на гърдата

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) подчертават, че макар някои рискови фактори, като възрастта и фамилната обремененост, да не могат да бъдат контролирани, промените в начина на живот имат реален превантивен ефект.

Препоръки за намаляване на риска:

Поддържайте здравословно тегло , индексът на телесна маса (ИТМ) в диапазона 18–25 е свързан с по-нисък риск

Бъдете физически активни , поне 150 минути умерена активност седмично

Ограничете консумацията на алкохол , не повече от 1 питие дневно за жени

Спрете тютюнопушенете или избягвайте пасивния дим

Кърмете, ако е възможно кърменето поне 6 месеца намалява риска от рак на гърдата и яйчниците

Обсъдете с лекар хормонозаместителната терапия и противозачатъчните средства, ако ги приемате

Посещавайте редовно профилактични прегледи и скрининг за рак на гърдата , особено ако имате фамилна история

Здравно неравенство

Данните установяват и тревожна глобална диспропорция. Въпреки че 73% от случаите се диагностицират в страни с високи доходи, 39% от смъртните случаи са в страни с ниски и средни доходи.

Снимка: Canva

Между 1990 и 2023 г. смъртността в богатите страни е намаляла с 29,9%, докато в бедните е нараснала с 99,3%.

Д-р Ейми Бремнер, хирург-онколог в MemorialCare Saddleback Medical Center, коментира пред Medical News Today:

„Глобалната криза с рака на гърдата е по същество криза на неравенство, а не просто нарастване на броя на случаите. Лошите резултати се дължат на ограничен достъп до здравеопазване, а не на биологични различия.”

Ракът на гърдата остава един от най-сериозните здравни проблеми на нашето време. Новото изследване установява, че близо 28% от случаите могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот.

Намаляването на консумацията на червено месо и алкохол, поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност и отказът от тютюнопушене са стъпки, които всеки може да предприеме.

Ранното откриване и редовните профилактични прегледи остават ключови инструменти в борбата с болестта, особено за жени с фамилна история на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

