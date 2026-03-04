Ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet Oncology, разкрива, че почти 28% от глобалната тежест на рака на гърдата е свързана с шест потенциално променими рискови фактора, от консумацията на червено месо до физическата неактивност.
Ракът на гърдата е глобален проблем
Ракът на гърдата е водещата причина за онкологична заболеваемост и смъртност при жените в целия свят. Според данните от проучването, проведено в рамките на Global Burden of Disease Study 2023, само за 2023 г. са регистрирани около 2,3 млн. нови случая и близо 764 000 смъртни случая в световен мащаб.
Прогнозите са, че до 2050 г. новите случаи се очаква да нараснат до над 3,5 милиона, а смъртността да достигне 1,4 млн. годишно.
„Това ново глобално изследване е ясно напомняне, че ракът на гърдата продължава да отнема и разрушава твърде много животи — не само тук, но и по целия свят", коментира Клер Роуни, изпълнителен директор на Breast Cancer Now
Шестте модифицируеми рискови фактора за рак на гърдата
Проучването идентифицира шест рискови фактора, свързани с почти една трета от случаите на рак на гърдата в световен мащаб:
- Висока консумация на червено месо е свързана с почти 11% от загубените здрави години живот
- Тютюнопушене (включително пасивно) — 8%
- Висока кръвна захар — 6%
- Висок индекс на телесна маса (наднормено тегло и затлъстяване) — 4%
- Висока консумация на алкохол — 2%
- Ниска физическа активност — 2%
Добрата новина е, че между 1990 и 2023 г. е отчетен значителен спад в риска, свързан с алкохола и тютюнопушенето, с 47% и 28% съответно. Въпреки това, по отношение на останалите фактори като затлъстяването и заседналия начин на живот, прогресът остава минимален.
Профилактика на рак на гърдата
Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) подчертават, че макар някои рискови фактори, като възрастта и фамилната обремененост, да не могат да бъдат контролирани, промените в начина на живот имат реален превантивен ефект.
Препоръки за намаляване на риска:
- Поддържайте здравословно тегло, индексът на телесна маса (ИТМ) в диапазона 18–25 е свързан с по-нисък риск
- Бъдете физически активни, поне 150 минути умерена активност седмично
- Ограничете консумацията на алкохол, не повече от 1 питие дневно за жени
- Спрете тютюнопушенете или избягвайте пасивния дим
- Кърмете, ако е възможно кърменето поне 6 месеца намалява риска от рак на гърдата и яйчниците
- Обсъдете с лекар хормонозаместителната терапия и противозачатъчните средства, ако ги приемате
- Посещавайте редовно профилактични прегледи и скрининг за рак на гърдата, особено ако имате фамилна история
Здравно неравенство
Данните установяват и тревожна глобална диспропорция. Въпреки че 73% от случаите се диагностицират в страни с високи доходи, 39% от смъртните случаи са в страни с ниски и средни доходи.
Между 1990 и 2023 г. смъртността в богатите страни е намаляла с 29,9%, докато в бедните е нараснала с 99,3%.
Д-р Ейми Бремнер, хирург-онколог в MemorialCare Saddleback Medical Center, коментира пред Medical News Today:
„Глобалната криза с рака на гърдата е по същество криза на неравенство, а не просто нарастване на броя на случаите. Лошите резултати се дължат на ограничен достъп до здравеопазване, а не на биологични различия.”
Ракът на гърдата остава един от най-сериозните здравни проблеми на нашето време. Новото изследване установява, че близо 28% от случаите могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот.
Намаляването на консумацията на червено месо и алкохол, поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност и отказът от тютюнопушене са стъпки, които всеки може да предприеме.
Ранното откриване и редовните профилактични прегледи остават ключови инструменти в борбата с болестта, особено за жени с фамилна история на заболяването.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
