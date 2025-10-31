В търсенето на лечение срещу рак на гърдата беше постигнат значителен пробив. Биотехнологичната компания Anixa Biosciences обяви по-рано тази година, че нейната ваксина срещу рак на гърдата, разработвана съвместно с Cleveland Clinic, успешно завърши първата фаза от клиничните изпитвания.

Ваксината вече преминава към следващите етапи на разработка, като при благоприятно развитие лекарите скоро могат да предотвратяват образуването на ракови тумори още преди те да се появят, пише Breast Cancer Fondation.

Как работи новата ваксина?

Ваксината е проектирана да мобилизира имунната система на пациента да открива, разпознава и унищожава раковите клетки на гърдата като първична превенция. Според д-р Амит Кумар, ако пациентът бъде ваксиниран и неговата имунна система бъде обучена да унищожава раковите клетки при появата им, тя ще ги елиминира преди да успеят да се развият в клетъчен тумор.

Снимка: iStock

Ваксината се прилага чрез поредица от три инжекции на интервал от две седмици. Тя специално насочва към алфа-лакталбумин, млечен протеин, който се произвежда по време на лактацията. Този протеин обикновено не се открива след периода на кърмене в нормалната гръдна тъкан, но учените установяват, че той се експресира в около 70% от случаите на тройно-негативен рак на гърдата.

Надеждата е, че ваксината може да обучи имунната система на хората да разпознава този протеин като вреден и да го атакува преди да се превърне в рак.

Обещаващи резултати от началните изпитвания

Д-р Рима Пател, онколог и асистент професор в отделението по хематология и медицинска онкология в Mount Sinai, обяснява, че ваксината е проектирана да алармира имунната система да атакува туморите на гърдата преди той да се развие или да се върне отново.

Тя е била изследвана в ранна първа фаза на клинично изпитване при 35 жени с история на ранен стадий на тройно-негативният рак на гърдата и висок риск от рецидив, както и при пациенти без анамнеза за рак, но с висок риск от развитие на заболяването поради генетична предразположеност или други фактори. Проучването досега показа, че ваксината е добре понасяна и е предизвикала имунен отговор при повечето пациенти.

Изследванията при мишки показват, че ваксината успешно активира имунната система срещу алфа-лакталбумин и предотвратява образуването на гръдни тумори. Въпреки че ваксината показва обещаващи резултати при хората, д-р Кумар отбелязва, че е необходимо да се тестват по-големи контролни групи в следващите фази, за да се докаже нейната ефикасност и безопасност.

Защо е толкова е важна ваксината срещу рака на гърдата?

Тройно-негативният рак на гърдата се счита за една от най-агресивните форми на инвазивен рак на гърдата. Той също има висока вероятност за завръщане дори след лечение, което прави петгодишната преживяемост от около 77% по-ниска в сравнение с други форми на рак на гърдата.

Снимка: Canva

Ракът на гърдата е най-често диагностицираният рак сред жените в Европейския съюз, като представлява около 1 от всеки 4 нови случая на рак при жените. Според оценките за 2022 г. се очакват около 375 000 нови случая и около 95 800 смъртни случая в ЕС-27. Средната петгодишна относителна преживяемост за жените, диагностицирани с рак на гърдата в ЕС между 2000 и 2007 г., е била около 83%.

В България ракът на гърдата също е най-често диагностицираното онкологично заболяване при жените. Около 4000 жени в страната са диагностицирани с това заболяване годишно. Въпреки че възрастово-стандартизираната заболеваемост в България е по-ниска от средната за ЕС, петгодишната относителна преживяемост също е по-ниска, около 72.8%, което е с над 11% под средното европейско ниво от 83.9%. Особено тревожен е фактът, че значителен процент от случаите, около 27-28%, се диагностицират в напреднал трети или четвърти стадий, когато лечението е по-трудно и прогнозата е по-неблагоприятна.

Въпреки че ваксината понастоящем е насочена само към превенция и лечение на тройно-негативният рак на гърдата, тя все пак представлява значителна стъпка в борбата срещу един от най-честите видове рак при жените.

Разликата между ваксините срещу рак и традиционните ваксини

За разлика от традиционните ваксини срещу инфекциозни заболявания като полио или туберкулоза, които са причинени от вируси или бактерии, раковите клетки се развиват от собствените клетки на организма. Това означава, че имунната система не ги разпознава като чужди нашественици. Поради тази причина ваксината срещу рак на гърдата трябва да насочва към нещо в раковите клетки, което не се среща в здравите клетки, и след това да обучи имунната система да разпознава тази цел като нашественик.

Снимка: Canva

Настоящите изследвания се фокусират върху два типа ваксини срещу рак на гърдата: превантивни ваксини и терапевтични ваксини. Превантивните ваксини имат за цел да обучат имунната система да атакува най-ранните признаци на клетки, които биха могли да се превърнат в рак на гърдата, докато терапевтичните ваксини се опитват да накарат имунната система да атакува вече съществуващи ракови клетки.

Кога ще бъде достъпна ваксината?

В момента нито една ваксина срещу рак на гърдата не е одобрена за превенция или лечение на това заболяване. Всички текущи клинични изпитвания на ваксини срещу рак са в най-ранния етап (фаза I) и включват малък брой участници (по-малко от 50 души). Много от тези изпитвания все още набират участници и не са докладвали никакви резултати, поради което е трудно да се каже кога ваксината може да стане достъпна.

Резултатите от някои от тези малки изпитвания предполагат, че ваксините предизвикват имунен отговор, но все още е твърде рано да се каже дали този имунен отговор е достатъчно силен, за да направи ваксините ефективни. Д-р Пател отбелязва, че тази ваксина представлява вълнуващо постижение и е уникална в целта си да предотврати тройно-негативният рак на гърдата, който може да бъде по-труден за лечение поради липсата на насочени терапии.

Положителна новина е, че смъртността от рак на гърдата намалява за повечето възрастови групи благодарение на напредъка в ранната диагностика и лечението. Разработването на ефективна превантивна ваксина би могло да представлява следващата голяма стъпка в намаляването на тежестта от това заболяване и би дало надежда на милиони жени по света.

