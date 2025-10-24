Докато медицинската общност продължава битката си с раковите заболявания, нови данни разкриват обезпокоителна тенденция, един специфичен вид рак на гърдата расте с темпове, които надхвърлят три пъти тези на всички останали форми на заболяването заедно взети.

Невидимата заплаха

Инвазивният лобуларен карцином (ИЛК) е вторият по честота тип рак на гърдата, но начинът, по който се развива, го прави особено тежък. За разлика от другите форми, този рак не образува ясно очертана туморна маса.

Снимка: Canva

Вместо това, раковите клетки се разпространяват през тъканта в тънки нишки, които изглеждат почти идентични с нормалната гръдна тъкан при образни изследвания. Поради тази особеност, стандартната мамография често показва само минимални промени или изобщо никакви. Жените също по-рядко усещат отчетлив бучка при самопрегледа, което забавя откриването.

Въпреки че заболяването е отговорно за повече от 1 от 10 случаи на рак на гърдата, много хора все още не са чували за него. Около 47,500 нови случаи на ИЛК се диагностицират годишно САЩ, повече жени се сблъскват с това заболяване, отколкото с рак на мозъка, бъбреците, черния дроб, панкреаса или яйчниците, съобщава CNN.

Тревожните цифри

Ново проучване, публикувано в списание Cancer на Американското онкологично дружество, анализира национални данни от периода 2012-2021 година и установява, че случаите на инвазивен лобуларен карцином нарастват с приблизително 2.8% годишно, докато всички останали видове рак на гърдата се увеличават само с около 0.8% на година.

Възрастта също играе съществена роля, a жените над 65 години имат по-голяма вероятност да бъдат диагностицирани с ИЛК, отколкото с инвазивен дуктален карцином. Около 70% от новите случаи на ИЛК са диагностицирани при жени на 60 и повече години, като средната възраст на диагностициране е 66 години.

Защо именно сега?

Специалистите предлагат няколко обяснения за този рязък скок. Инвазивният лобуларен карцином започва в млечните жлези на гърдата, наречени лобули, и след това се разпространява в близките тъкани. Тези злокачествени тумори често са хормон-рецептор-позитивни, което означава, че раковите клетки растат в отговор на естроген или прогестерон.

Снимка: Canva

Именно тази силна връзка с хормоните може да обяснява част от увеличението. Промените в хормоналната експозиция с течение на времето, нарастващите нива на затлъстяване и употребата на алкохол, заедно с променящите се модели на раждаемост и менопауза, могат да допринасят за устойчивото нарастване.

Подобрената диагностика и по-голямата осведоменост за ИЛК също водят до по-точна идентификация. Някои лобуларни карциноми може да са погрешно класифицирани като дуктални ракови заболявания в миналото, така че част от увеличението може да отразява по-добро разпознаване.

Освен това, все повече жени живеят по-дълго след менопаузата, което може да увеличи вероятността от развитие на ИЛК в сравнение с други типове рак на гърдата.

Предизвикателствата при диагностиката

Стандартната мамография остава основният скринингов метод за повечето жени, но за тези с висок риск, включително жени с плътна гръдна тъкан и такива със силна фамилна история на рак на гърдата или известни генетични мутации, може да се препоръча ултразвук или МРТ в допълнение към редовните мамографии.

Ултразвуковото изследване на гърдата може да помогне за откриване на области на уплътнена тъкан, които не се виждат при мамография, а МРТ на гърдата предоставя по-детайлен изглед, който може да разкрие ракови заболявания, скрити в плътната гръдна тъкан.

Лечение и прогноза

Лечението е подобно на това при другите ракови заболявания на гърдата. Операцията за отстраняване на тумора, последвана от лъчетерапия, е често срещана практика, както и хормоналната терапия, тъй като повечето тумори растат в отговор на естроген или прогестерон. Химиотерапията може да се използва в някои случаи. При напреднало заболяване по-новите насочени лекарства в комбинация с хормонална терапия могат да помогнат за забавяне на прогресията и подобряване на резултатите.

Снимка: Canva

Въпреки това, ИЛК може да има по-голяма резистентност към лечение, особено при по-напреднало заболяване, и обикновено носи по-неблагоприятна прогноза след разпространение.

Превенция и ранно откриване

Някои рискови фактори не могат да бъдат променени, като възраст или фамилна история. Но много избори в начина на живот могат да намалят риска. Отказването от тютюнопушенето, ограничаването на алкохола, поддържането на здравословно тегло и редовната физическа активност, всички те помагат за намаляване на риска от рак на гърдата.

Балансираната диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, подкрепя цялостното здраве и може да намали възпалението, свързано с рака.

Снимка: Canva

Редовният скрининг и познаването на нормалното състояние на гърдите са ключови за ранното откриване. Важно е жените да разговарят с лекаря си за рисковите си фактори и да решат заедно кога трябва да започнат скрининга и дали се нуждаят от изследвания в допълнение към мамографията.

Не на последно място, вниманието към промените в гърдите е от съществено значение. Уплътняване, подуване, секрет от зърната, промяна в цвета или нови области на пълнота, всеки от тези симптоми изисква незабавна медицинска оценка.

В случаите на инвазивен лобуларен карцином, където стандартният скрининг може да пропусне ранните признаци, самонаблюдението може да бъде жизненоважно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.