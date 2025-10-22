Проучване установява как кърменето създава дългосрочна имунна защита срещу рак на гърдата. Изследването дава отговор на въпрос, който е занимава учените векове наред, съобщава The Guardian.

Още през 18-ти век лекарите са забелязват, че монахините имат едни от най-високите нива на рак на гърдата. Това наблюдение дава първите улики, че раждането и кърменето могат да защитават срещу заболяването. Съвременните данни потвърждават тази връзка, но биологичните причини зад нея остават неясни до момента.

Специализирани имунни клетки като защита

Професор Шерин Лой, водещ клиничен учен в Центъра за рак "Питър Макалъм" в Мелбърн и ръководител на изследването, обяснява, че най-усъвършенстваното ниво на имунната система, наречено адаптивна имунна система, включва Т-клетки, които реагират срещу конкретни вируси, бактерии и ракови клетки.

Снимка: iStock

Екипът на проф. Лой е установява, че при някои пациенти с рак на гърдата има голямо количество от тези специализирани имунни клетки, докато при други, много малко. Пациентите с повече клетки са имат по-добри резултати, особено при един от най-агресивните типове рак, тройно-негативния рак на гърдата.

Какво показа изследването

Научният екип изследва незлокачествена тъкан на гърдата на над 260 жени от различни популации, които преминават през хирургическо намаляване на гърдата или за намаляване на риска от рак.

Ключови открития:

Жените, които имат деца, притежават повече специализирани клетки, наречени CD8⁺ Т-клетки

Тези клетки остават в гърдите повече от 30 години след бременността

При експерименти с мишки раковите клетки растат по-слабо при тези, които кърмят, в сравнение с тези без деца

Когато Т-клетките са премахнати от мишките с потомство, защитата е изчезва

Потвърждение при хора

Изследователите анализират данни от над 1000 пациентки с рак на гърдата, диагностицирани след раждане, които имат документирана история на кърмене. Резултатите показват, че жените, които кърмят, имат по-добри резултати при тройно-негативен рак на гърдата в сравнение с тези, които не са. Туморите им също са съдържали повече имунни клетки.

Снимка: DALL-E

Практически изводи и бъдещи възможности

„Бременността и кърменето оставят дълготрайни защитни имунни клетки в гърдата и тялото, които помагат за намаляване на риска и подобряване на защитата срещу рак на гърдата, особено тройно-негативния тип,“ обяснява проф. Лой.

Разбирането на биологичния механизъм може да помогне за разработването на ваксини и нови стратегии, които да имитират тази защита при жени, които нямат деца или не могат да кърмят.

Важна информация за жените

Доцент Уенди Ингман от Медицинското училище на Университета в Аделаида подчертава, че колкото по-дълъг е периодът на кърмене, толкова по-големи са ползите. За всяка година кърмене има 4% намаляване на риска от рак на гърдата през целия живот на майката.

Дори жените, които кърмят, нямат 100% гаранция, че няма да развият рак на гърдата. Ефектите са сравнително малки за всеки индивид, но на ниво население те са значителни.

------------------------------------

Често задавани въпроси за кърменето и здравето на Жените

1. Как кърменето подпомага възстановяването на тялото ми след раждането?

Кърменето има няколко незабавни ползи за майката след раждането:

По-бързо свиване на матката: Процесът стимулира освобождаването на хормона окситоцин , който подпомага матката да се върне по-бързо към нормалния си размер и намалява следродилното кървене.

Изгаряне на калории: Кърменето изисква допълнителна енергия (около 300 до 500 калории на ден), което може да подпомогне по-бързото връщане към теглото преди бременността.

Емоционална връзка: Окситоцинът, често наричан "хормонът на любовта", засилва емоционалната връзка с бебето и може да има успокояващ ефект, като намалява риска от следродилна депресия .

2. Има ли кърменето дългосрочни ползи за превенция на заболявания?

Да, научните изследвания категорично показват дългосрочни ползи за здравето на жените, които са кърмили:

Намален риск от рак: Жените, които са кърмили общо поне 12 месеца в живота си, имат значително по-нисък риск от развитие на рак на гърдата и рак на яйчниците .

Защита срещу диабет: Кърменето намалява риска от развитие на диабет тип 2 и гестационен диабет.

Сърдечно-съдово здраве: Има доказателства, че продължителното кърмене намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.

Костна плътност: Кърменето може да повлияе положително на костната минерализация и да намали риска от фрактури на бедрото в по-късните години.

3. Как кърменето влияе на моето психическо здраве?

Кърменето е свързано с положително влияние върху психичното здраве:

По-нисък риск от депресия: Ранният старт и продължителността на кърменето корелират с по-нисък риск от следродилна депресия .

Подобрен сън: Някои проучвания сочат, че кърмещите майки могат да имат по-продължителни периоди на дълбок сън, което се обяснява с високата концентрация на пролактин през нощта.

Хормонален баланс: Хормоните, отделяни по време на кърмене (като пролактин), действат релаксиращо и създават чувство на спокойствие.

4. Важи ли защитният ефект, ако кърмя за кратък период?

Всяка продължителност на кърменето носи ползи! Въпреки че по-дългата продължителност (особено над 6 месеца) е свързана с по-значими дългосрочни ползи за превенция на рак и диабет, дори краткото кърмене има положително въздействие върху възстановяването на матката и емоционалната връзка.

5. Може ли кърменето да повлияе на моята плодовитост?

Да. Честото кърмене, особено изключителното през първите месеци, може да забави възстановяването на менструалния цикъл и овулацията. Това е естествен, но не напълно надежден метод за контрацепция (т.нар. LAM - Лактационна аменорея).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.