Кожният обрив е сред най-честите причини за притеснение у пациентите и не без основание. Макар повечето зачервявания, лющене или сърбящи петна да се дължат на безобидни състояния като екзема или псориазис, в някои случаи промените по кожата могат да са ранен сигнал за симптоми на рак на кожата, лимфом или дори левкемия.

Как да разпознаете кога петна по кожата изискват спешна консултация с дерматолог и кои са основните видове злокачествени заболявания, които започват с обрив.

Защо кожният обрив понякога обърква дори лекарите

Според публикация на Medical News Today, някои форми на кожен рак на ранен етап изглеждат почти идентично с доброкачествени състояния. Псориазисът например често се проявява с множество червени, лющещи се плаки, докато ракът на кожата по правило е единична лезия, която не реагира на стандартно лечение и не отзвучава с времето.

Снимка: iStock

Дерматолозите разпознават подозрителните лезии по няколко основни белега:

Пъпка или коричка, която не зараства в продължение на седмици или месеци

Бенки с неправилна форма , асиметрични граници или различни цветове

Лезия с диаметър над 6 милиметра , която се променя във времето

Кървене или мокрене в централната част на образуванието

Видове кожен рак, които започват с обрив

Актинична кератоза – предраково състояние

Актиничната кератоза е малко червено, лющещо се петно, което се появява след години излагане на слънце – най-често по лицето, ръцете и врата. Според PubMed Central, между 5 и 10% от случаите могат да прогресират до плоскоклетъчен карцином, ако не бъдат лекувани навреме.

Базалноклетъчен карцином (BCC)

Базалноклетъчният карцином обикновено започва като перлено-бяла или розова папула, най-често по носа или лицето. С времето лезията може да започне да блести, да кърви в центъра или да образува коричка. BCC е най-често срещаният, но и един от най-лечимите видове кожен рак.

Снимка: Canva

Плоскоклетъчен карцином (SCC)

Плоскоклетъчният карцином се проявява като груба, лющеща се, розова папула, която лесно кърви и нараства бавно. За разлика от обикновените обриви, той не отзвучава самостоятелно.

Меланом – най-опасният кожен рак

Меланом признаци включват нови или променящи се бенки с неправилни граници, асиметрия и нееднороден цвят. Според American Academy of Dermatology, ранното откриване е ключово – при диагноза в начален стадий преживяемостта надхвърля 99%.

Кога обривът сигнализира рак отвъд кожата

Кожен Т-клетъчен лимфом (mycosis fungoides)

Кожният Т-клетъчен лимфом, известен още като mycosis fungoides, започва като сърбящ обрив, който често се бърка с екзема или псориазис. С времето лезиите могат да се развият в тумори по кожата.

Левкемия и петехии

При левкемия по кожата могат да се появят дребни червени точки (петехии), които сигнализират ниски нива на тромбоцитите. Според National Cancer Institute, при деца може да се развие и т.нар. leukemia cutis – червени, кафяви или лилави подутини.

Сарком на Капоши

Саркомът на Капоши се проявява с тъмночервени, лилави или кафяви плаки, най-често по краката, които наподобяват обрив, но не сърбят и не изчезват.

Кога да потърсите лекар

Експертите препоръчват незабавен дерматологичен преглед, ако забележите:

Снимка: Canva

Петна по кожата, които не зарастват в рамките на 4–6 седмици

Промяна в размера, цвета или формата на съществуваща бенка

Кървене, мокрене или коричка без видима причина

Сърбящ обрив, който се разпространява и не реагира на лечение

Кожният обрив рядко е признак на рак, но не бива да се пренебрегва, особено когато е персистиращ, единичен и нарастващ.

Редовният самопреглед, защитата от слънце със слънцезащитен фактор 30 или по-висок и навременната консултация с дерматолог са най-добрата превенция. Помнете, ранното откриване спасява живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------

Източници