Всяко излагане на слънце оставя невидима следа в клетките на кожата. Натрупването на тази невидима щета с годините е именно механизмът, чрез който се развива ракът на кожата – бавно и често незабелязано.

Разбирането на това как се развива ракът на кожата е ключова стъпка към ранното му откриване и ефективната превенция.

Научете какво се случва на клетъчно ниво, кои са основните видове и етапи на рака на кожата, как се появява и къде, и кога е времето да посетите специалист.

Как работи кожата?

Кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Тя ни защитава от околната среда, регулира телесната температура и участва в имунната защита. Външният й слой – епидермисът, е изграден от три основни типа клетки:

Базални клетки : намират се в най-дълбокия слой на епидермиса

Сквамозни клетки : разположени непосредствено над базалните

Меланоцити : клетките, произвеждащи меланин (пигмента, придаващ цвят на кожата и предпазващ от UV увреждане)

При нормални условия кожните клетки растат, делят се и умират по контролиран начин. Когато обаче нещо наруши този процес – най-често ултравиолетовото (UV) лъчение, клетките могат да мутират и да започнат да се делят безконтролно.

Как UV лъчението уврежда клетките?

Според специалистите, UV радиацията е един от най-доказаните рискови фактори за развитието на рак на кожата. Ето как действа тя:

Високоенергийните UVB лъчи се поглъщат предимно от горните слоеве на кожата и причиняват директно ДНК увреждане, видимо при слънчево изгаряне.

По-нискоенергийните UVA лъчи проникват по-дълбоко в кожата и предизвикват дългосрочни ДНК промени, проявяващи се като преждевременно стареене.

Инфрачервената и видимата светлина също увреждат дълбоките кожни клетки, особено в комбинация с UV лъчите.

Снимка: OpenAI

Важно е да се знае, че увреждането не се проявява веднага. Могат да минат години или дори десетилетия, преди натрупаните мутации да доведат до развитие на рак. Именно затова редовното излагане на слънце от ранна детска възраст многократно увеличава риска в по-напреднала възраст.

Как се появява ракът на кожата: От мутация до тумор

Не всяка мутация на кожна клетка води до рак. Тялото разполага с естествени механизми за поправка.

Ако обаче увредените клетки не бъдат елиминирани навреме, те продължават да се делят и натрупват, образувайки предракови лезии или злокачествени тумори.

Три основни вида рак на кожата

Специалистите разграничават три основни форми, всяка с различен произход и тежест:

Базалноклетъчен карцином (BCC) – най-честата и най-малко агресивна форма. Развива се бавно в горните слоеве на кожата, но може да причини сериозни щети, ако не се лекува.

Сквамозноклетъчен карцином (SCC или плоскоклетъчен карцином) – произлиза от сквамозните клетки. Може да се разпространи, ако не бъде открит рано. По-чест е по лицето, ушите и шията.

Меланом – най-опасната форма. Започва от меланоцитите, расте по-бързо и може да се разпространи към лимфните възли и вътрешните органи. Въпреки че представлява около 1% от всички кожни карциноми, той е отговорен за най-голям брой смъртни случаи.

Къде се появява ракът на кожата?

Ракът на кожата се развива най-често на места, изложени на слънце: скалп, лице, устни, уши, врат, ръце и крака.

Снимка: Canva

Съществено е обаче да се знае, че той може да се появи и на места, които рядко получават слънчева светлина – дланите, ходилата, гениталиите и дори под ноктите. При хора с по-тъмен тен ракът на кожата се среща по-често именно на тези нетипични места.

Какво да търсите: Правилото ABCDE

Един от най-практичните инструменти за ранно разпознаване на съмнителни кожни образувания е правилото ABCDE, препоръчвано от дерматолози по целия свят:

A (Asymmetry/Асиметрия) : едната половина не съответства на другата

B (Border/Граница) : ръбовете са неравни, назъбени или размити

C (Colour/Цвят) : наличие на нюанси на черно, кафяво и охра в едно петно

D (Diameter/Диаметър) : по-голям от 6 мм

E (Evolving/Промяна) : образуванието продължава да се променя с времето

Ако забележите тези признаци при бенка, петно или лезия, консултирайте се с лекар без забавяне.

Кой е изложен на по-висок риск?

Рискът от рак на кожата е по-висок при:

Хора с бледа кожа , руса или червена коса и много лунички или бенки

Лица с фамилна анамнеза за рак на кожата

Хора, преживели рак на кожата в миналото

Всеки, който прекарва много време на открито — работници, спортисти, деца

Важно: Тъмната кожа не е имунна защита срещу рак на кожата. UV лъчението уврежда ДНК-то при всеки тен, дори без видимо изгаряне.

Как се развива ракът на кожата е въпрос, чийто отговор може да спаси живот. UV лъчението уврежда клетъчното ДНК постепенно и безмълвно — с всяко излагане на слънце от детска възраст до зрелите години.

Познаването на етапите на рака на кожата, видовете му и ранните сигнали е най-мощното оръжие за превенция. Ако забележите нова или променяща се бенка, петно или лезия – не отлагайте посещението при лекар. Ранното откриване е ключът към успешното лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници