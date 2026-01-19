Болестта на Крон е хронично автоимунно състояние на храносмилателната система, което засяга около 3 млн. души в Европейския съюз и все повече хора по света. Симптомите на болест на Крон включват коремна болка, диария, умора, гадене, повръщане и загуба на тегло, което сериозно влияе на качеството на живот на пациентите.

Макар че няма окончателно лечение, нова надежда идва от проучване, публикувано в престижното списание Nature Medicine. Изследването установява, че диета при болест на Крон, която имитира гладуване, с много ограничени калории за 5 последователни дни месечно, може значително да подобри симптомите при хора с леко до умерено тежка форма на заболяването.

Какво представлява болестта на Крон?

Болестта на Крон е форма на възпалителни заболявания на червата, при която имунната система атакува собствените тъкани на храносмилателния тракт. Това причинява хронично възпаление, което води до неприятни симптоми и усложнения.

Традиционното управление на автоимунни заболявания чрез диета и медикаменти цели облекчаване на симптомите, но не води до излекуване. Пациентите обикновено се лекуват с:

5-аминосалицилати (5-ASA)

Антибиотици

Кортикостероиди

Имуномодулатори

Биологични медикаменти

Хирургия в тежки случаи

Нов режим за облекчаване на болест на Крон чрез периодично гладуване

В изследването участват 97 души с леко до умерено тежка болест на Крон. Те са разделени на две групи 65 души следват диета, имитираща гладуване, докато 32 контролни участници запазват обичайното си хранене.

Какво включва диетата?

Режимът за облекчаване на болест на Крон изисква:

700-1,100 калории дневно за 5 последователни дни месечно

Растителна диета при чревни проблеми (базирана на растителни храни)

Нормално хранене през останалите дни от месеца

Общо 3-месечна продължителност

Понижаване на възпалителните маркери в червата

Според проучването, резултатите са изключително обнадеждаващи:

Клинична ремисия при Крон

69,2% от участниците в групата с диета постигнаха значително подобрение на симптомите.

64,6% достигнаха клинична ремисия при Крон.

Само 43,8% и 37,5% съответно в контролната група.

Фекален калпротектин и възпаление

Едно от най-важните открития е понижаването на фекалния калпротектин, протеин, който показва нивото на възпаление в червата:

22% намаление на възпалителните маркери при групата с диета

При над една трета от участниците нивата на фекален калпротектин се понижиха с повече от 50%

Нулево намаление в контролната група

Как работи хранене при възпалителни заболявания на червата?

Д-р Томас Холанд, лекар-учен от Института за здравословно стареене на Университета RUSH в Чикаго, обяснява:

„Ограничаването на калориите за имунната система временно изключва тялото от провъзпалително метаболитно състояние. Краткосрочното калорично ограничаване може да намали производството на възпалителни сигнални молекули и да промени поведението на имунните клетки.“

Метаболитни ползи от гладуването

Според експертите, ползите от периодично гладуване при Крон включват:

Потискане на възпалителните процеси

Подобрение в състава на микробиома и болест на Крон

„Рестартиране“ на свръхактивната имунна система

Възможност за възстановяване на чревната тъкан

Д-р Еймън Леърд от Атлантик Технологичен университет в Ирландия добавя: „Увеличаването на фибрите и различията в микро- и макронутриентите могат също да повлияят на възпалението и статуса на заболяването.“

Подходяща ли е тази диета за всеки пациент?

Макар резултатите да са обещаващи, експертите подчертават необходимостта от допълнителни изследвания. Д-р Леърд отбелязва:

„Бих искал да видя по-задълбочени проучвания при специфични групи – пациенти с наднормено тегло спрямо такива с нормално тегло, различни типове и обостряния на Крон, както и комбиниран подход на диета плюс физическа активност.“

Важни съображения:

Високото придържане към диетата в проучването може да не се прилага лесно в реалния свят

Достъпът, разходите и подкрепата варират значително

Нормалната диета на пациентите може да повлияе на резултатите

Д-р Холанд добавя: "Ако участниците са консумирали типична западна диета с рафинирани въглехидрати и ултра-преработени храни, дори кратки 5-дневни диетични промени могат да имат значителен противовъзпалителен ефект."

Диетата при болест на Крон, базирана на имитация на гладуване, предлага нова надежда за хранене за намаляване на коремна болка и управление на автоимунни заболявания. Петдневният месечен режим с ограничени калории показа впечатляващи резултати в намаляване на симптомите и възпалителните маркери.

Въпреки че са необходими повече изследвания, това ново проучване за лечение на Крон предлага обещаващ допълнителен подход към традиционното лечение. Пациентите, които обмислят този тип хранене при възпалителни заболявания на червата, трябва задължително да се консултират с лекар преди да променят диетата си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

