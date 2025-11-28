Десетки често срещани химикали, с които влизаме в контакт ежедневно, може да са токсични за чревните ни бактерии и да застрашават цялостното ни здраве на червата. Ново проучване на британски учени идентифицира 168 химични вещества, които възпрепятстват растежа на здрави чревни бактерии и могат да нарушат деликатния баланс на чревния микробиом.

В тази статия ще разгледаме кои са най-опасните химикали, как те засягат чревния микробиом и какви стъпки можем да предприемем за защита на здравето на червата.

Какво установява новото изследване?

Според проучването, публикувано в престижното научно списание Nature Microbiology, учени от Кеймбриджкия университет тестват 1,076 химични замърсители върху 22 вида чревни бактерии в лабораторни условия. Ето какво покзват резултатите:

Снимка: Canva

Основните открития включват:

168 химикала показват токсичен ефект върху полезните чревни бактерии

Сред тях са включени т.нар. "вечни химикали" (PFAS), които не се разграждат естествено в околната среда

Много от тези вещества досега не са смятани за опасни за живите организми

Някои бактерии развиват резистентност към антибиотици при опит да се предпазят от химикалите

„Останахме изненадани, че някои от тези химикали имат толкова силен ефект“, споделя д-р Индра Ру, един от авторите на изследването. „Например, много промишлени химикали, като пожароизолатори и пластификатори, с които сме в редовен контакт, не се смяташе, че въобще засягат живите организми, но те всъщност го правят.“

Кои са най-опасните химикали за чревното здраве?

Изследването идентифицира три основни групи токсични вещества:

1. Пестициди

Хербициди и инсектициди, използвани широко в селското стопанство, се оказват особено вредни за чревния микробиом. Тези вещества навлизат в организма ни главно чрез:

Невнимателно измити плодове и зеленчуци.

Замърсена питейна вода.

Директен контакт при използване в домашни условия.

2. Промишлени химикали в пластмасите

Пластификаторите, вещества, които правят пластмасите по-гъвкави – също са сред виновниците. Те се намират в:

Опаковки за храна.

Детски играчки.

Битови предмети от пластмаса.

Снимка: Canva

3. Пожароизолатори

Тези химични съединения, използвани в мебели, електроника и текстил, могат да се освобождават в околната среда и да влизат в организма ни чрез вдишване на прах или контакт с кожата.

4. Вечните химикали (PFAS)

Пер- и полифлуороалкилните вещества (PFAS) са особено коварни, защото:

Не се разграждат естествено.

Натрупват се в организма.

Намират се в множество битови продукти.

Защо чревният микробиом е толкова важен?

Чревният микробиом е сложна екосистема от хиляди видове бактерии и микроорганизми, които обитават храносмилателния ни тракт. Научните изследвания свързват здравия микробиом с:

Намален риск от рак.

По-добро сърдечно-съдово здраве.

Намален риск от диабет тип 2.

Подобреноментално здраве и сън.

Здравословна бременност и намален риск от преждевременно раждане.

Когато чревният микробиом е нарушен от токсични химикали, това може да доведе до гастроинтестинални инфекции, възпаления и широк спектър от здравословни проблеми.

Новата заплаха: антибиотична резистентност

Един от най-тревожните аспекти на изследването е, че някои чревни бактерии са променили функциите си, за да избегнат химичните замърсители – в процеса на което са станали устойчиви на антибиотици.

Снимка: Canva

Ако този ефект се потвърди и при хора, това може да означава, че бактериалните стомашно-чревни инфекции и други инфекции на червата ще стават все по-трудни за лечение, допринасяйки за глобалната заплаха от антимикробна резистентност.

Какво можем да направим?

Докато учените призовават за събиране на повече данни от реалния свят, за да потвърдят откритията си, те препоръчват следните превантивни мерки:

Практични стъпки за защита:

Измивайте внимателно плодовете и зеленчуците преди консумация

Избягвайте употребата на пестициди в домашни условия

Ограничете пластмасовите опаковки за храна, където е възможно

Предпочитайте биологични продукти , когато можете

Филтрирайте питейната вода у дома

Провървайте добре помещенията , за да намалите прах

Призив за промяна в регулациите

Д-р Стефан Камрад, съавтор на изследването, подчертава необходимостта от промяна в начина, по който се тестват новите химикали: „Оценките за безопасност на нови химикали за човешка употреба трябва да гарантират, че те са безопасни и за нашите чревни бактерии, които биха могли да бъдат изложени на химикалите чрез храната и водата ни.“

Снимка: Cardi B YouTube

Понастоящем тестовете за безопасност на химикали се фокусират главно върху тяхното предназначение, например колко ефективно фунгицидите убиват гъбички, вместо върху потенциалното им въздействие върху човешкото здраве на червата.

Новото изследване хвърля светлина върху скритата заплаха, която обикновени битови и промишлени химикали представляват за здравето на червата и чревния микробиом. Докато са необходими допълнителни проучвания, за да се разбере пълният мащаб на проблема при хора, е разумно да предприемем превантивни мерки вече сега.

Грижата за чревния микробиом започва с малки, ежедневни избори, от това какво ядем, до продуктите, които използваме у дома.

Ако изпитвате симптоми на гастроинтестинални инфекции или други проблеми с червата, консултирайте се с гастроентеролог за професионална диагноза и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

