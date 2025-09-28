Синдромът на раздразненото черво е хронично състояние, което според Световната гастроентерологична организация засяга около 11.2% от възрастното население по света.

Състоянието причинява коремна болка, подуване, диария и запек, които могат да се обострят при стрес и да доведат до траен дискомфорт и ограничаване на ежедневните дейности.

Ето защо все повече изследвания разглеждат билковите чайове като безопасен и достъпен начин за облекчаване на симптомите, пише онлайн изданието Healthline. Специалистите подчертават, че правилният избор на чай може да намали дискомфорта и да подпомага храносмилането.

Защо чаят е добър избор при IBS?

Пиенето на билков чай може да облекчи част от симптомите на синдрома на раздразненото черво (IBS), твърдят експертите. Процесът на приготвяне и пиене на топла напитка се асоциира с чувство на релаксация, което намалява нивата на стрес и тревожност, често срещани фактори за обостряне на състоянието.

На физическо ниво топлите билкови чайове подпомагат отпускането на коремната мускулатура и намаляват спазмите. Освен това допълнителният прием на течности подобрява хидратацията и улеснява храносмилането, а някои изследвания сочат, че горещите напитки стимулират двигателната активност на червата.

Реакцията към различните чайове може да варира, поради което се препоръчва постепенно изпробване на отделните видове и наблюдение за промяна в симптомите. При поява на засилено дразнене се препоръчва прекратяване или смяна на използваната билка. Възможно е и комбиниране на различни чайове за постигане на по-добър ефект.

Снимка: iStock

Чайове, които облекчават раздразненото черво

Чай от мента

Ментата традиционно се използва за облекчаване на храносмилателни неразположения, включително синдром на раздразненото черво (IBS). Съдържащите се в нея етерични масла отпускат гладката мускулатура на червата, намаляват спазмите и облекчават подуването. Някои изследвания показват, че ментовото масло може да намали интензитета на коремната болка.

Чаят се приготвя от сухи или пакетирани листа, а за по-силен ефект може да се добави капка чисто ментово масло в гореща вода.

Чай от анасон

Анасонът има дълга история в традиционната медицина като средство за регулиране на храносмилането. Изследвания показват, че етеричното масло от анасон действа като мускулен релаксант и може да подпомогне при запек, един от симптомите на синдрома на раздразненото черво (IBS).

Освен това анасонът проявява противовъзпалителни и аналгетични свойства, което допринася за намаляване на коремния дискомфорт. Редовният му прием може да доведе до значително подобрение на симптомите в рамките на няколко седмици.

Чаят се приготвя чрез стриване на семената и запарване за няколко минути.

Чай с куркума

Куркумата е богата на куркумин, мощен антиоксидант с противовъзпалително действие, който спомага за намаляване на коремната болка и дискомфорта. Научни анализи сочат, че редовният прием на куркумин подобрява качеството на живот при хора със синдром на раздразненото черво, като редуцира възпалението на червата.

Приготвянето на напитката става с прясна или сушена куркума, като често се комбинира с канела или лимонена трева за по-приятен вкус.

Снимка: iStock

Чай от копър

Копърът намалява газовете, подуването и чревните спазми, като отпуска мускулатурата на стомашно-чревния тракт. За по-силен ефект може да се комбинира с куркума. Изследвания сочат, че тази комбинация облекчава болката и дискомфорта.

Чаят се приготвя чрез стриване на семената и запарване около 10 минути.

Тъй като копърът е храна с високо съдържание на FODMAP, може да не е подходящ за хора, които спазват ниско-FODMAP диета.

Чай от лайка

Лайката има противовъзпалителни и успокояващи свойства, които намаляват чревните спазми и дразненето на лигавицата. Данните от няколко проучвания отчитат значително намаляване на болката, подуването и диарията при редовен прием, като ефектът продължава дори след спирането ѝ.

За приготвяне могат да се използват сушени цветове или готови пакетчета чай.

Чай от джинджифил

Джинджифилът съдържа гингероли и шогаоли, мощни антиоксиданти с противовъзпалителен ефект, които подпомагат чревната моторика и ускоряват придвижването на храната през храносмилателния тракт. Това намалява гаденето, болката и подуването.

Най-често се използва пресен корен, нарязан или настърган, който се запарва във вряща вода за 5–10 минути.

Чай от глухарче

Глухарчето е богато на инулин, пробиотично влакно, което подпомага растежа на полезните чревни бактерии. Освен това действа като лек диуретик и насърчава отделянето на жлъчен сок, което подобрява разграждането на мазнините и има меко слабително действие. Така се облекчават подуването и запекът, характерни за част от хората със синдром на раздразненото черво.

Снимка: iStock

Билковите чайове предлагат естествен и достъпен начин за облекчаване на симптомите на раздразненото черво. Редовният им прием може да намали спазмите и да подобри храносмилането. Подборът на подходящи билки според индивидуалните реакции е ключов за постигане на траен ефект.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.