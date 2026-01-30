Между 20 и 30% от хората с псориазис в крайна сметка развиват второ, по-инвалидизиращо заболяване, псориатичен артрит. Това хронично кожно заболяване може да прерасне в болезнено възпаление на ставите, което без лечение води до трайни увреждания на костите и ставите.

Досега медицинската общност не можеше да обясни защо само определени пациенти преминават от кожни симптоми към ставно заболяване. Ново проучване хвърля светлина върху този процес и открива пътя към по-ранна превенция.

Пробивът в разбирането на псориатичния артрит

Снимка: Canva

Изследователи от Департамента по ревматология и имунология към Университетската клиника в Ерланген, Германия, публикуват в престижното научно списание Nature Immunology резултати, които оказват как имунните клетки мигрират от възпалената кожа към ставите и предизвикват възпалителна реакция.

Според проучването, псориазисът стимулира образуването на специализирани имунни клетки-предшественици в засегнатата кожа. „Тези клетки могат да мигрират от кожата към кръвния поток и оттам към ставите", обяснява д-р Симон Раубер, ръководител на изследователската група.

Особено интересен е фактът, че простата миграция на имунните клетки към ставата не е достатъчна, за да задейства възпаление. Учените установ, че истинският проблем възниква, когато тези пътуващи имунни клетки достигнат ставната среда и се срещнат с фибробластите, свързващи тъканни клетки, които поддържат и защитават ставната тъкан.

Защо само някои пациенти развиват псориатичен артрит?

„Защитната функция на тези свързващи тъканни клетки обикновено е значително намалена при хората, които развиват псориатичен артрит", казва проф. д-р Андреас Раминг, ръководител на изследователския екип. „В резултат на това възпалителните клетки, които навлизат в ставата, не могат да бъдат контролирани и предизвикват възпалителна реакция в ставата."

Това откритие дава ясно обяснение за връзката между псориазис и артрит и защо само определен процент от пациентите преживяват този преход към ставни увреждания при псориазис.

Снимка: Canva

Как работи механизмът на заболяването?

Процесът на развитие на псориатичен артрит включва няколко ключови стъпки:

Образуване на специализирани имунни клетки в възпалената кожа при псориазис.

Миграция на клетки от кожата към ставите през кръвния поток.

Намалена защитна функция на фибробластите в ставите.

Неконтролирано възпаление , водещо до ставни увреждания.

Ранно откриване на ставни заболявания: Нова надежда за превенция

Едно от най-обещаващите приложения на това откритие е възможността за ранно откриване на псориатичен артрит. Тъй като мигриращите имунни клетки могат да бъдат открити в кръвта още преди да предизвикат възпаление в ставите, те биха могли да служат като ранен сигнал за тревога.

„В бъдеще това би позволило да се идентифицират пациентите в риск навреме", отбелязват изследователите. Новите стратегии за лечение биха могли да бъдат насочени специално към прихващане на тези възпалителни клетки и превенция на псориатичен артрит, преди той да се установи в ставите.

Снимка: Canva

Какво означава това за пациентите с псориазис?

За хората, живеещи с псориазис, това проучване предлага:

По-добро разбиране на причините за псориатичен артрит

Потенциал за ранна диагностика чрез кръвни тестове

Възможности за превантивно лечение преди появата на ставни симптоми

Персонализиран подход към мониторинга на заболяването

Новото проучване, представлява значителен напредък в разбирането на причините за псориатичен артрит. Разбирането на механизма, по който имунните клетки мигрират от кожата към ставите, и ролята на фибробластите в ставната среда, отваря вратата към нови възможности за ранна диагностика и превенция.

Снимка: Canva

За милионите хора по света, живеещи с псориазис, това откритие носи надежда за бъдеще, в което ставните усложнения могат да бъдат предотвратени, преди да причинят трайни увреждания. Работата на екипа от областта на ревматологията и имунологията подчертава важността на продължаващите изследвания в тази област и потенциала за разработване на таргетни терапии, които биха могли да променят живота на пациентите.

Проучването е финансирано от Германската изследователска фондация (DFG) в рамките на проекта CRC/TRR 369 – „DIONE: Дегенерация на костите поради възпаление", от Европейския изследователски съвет (ERC) като част от проекта „Barrier Break", и от Междудисциплинарния център за клинични изследвания в Ерланген (IZKF) в рамките на проекта за тъканно отпечатване на кожно-производни имунни клетки при псориатичен артрит.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

