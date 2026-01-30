Между 20 и 30% от хората с псориазис в крайна сметка развиват второ, по-инвалидизиращо заболяване, псориатичен артрит. Това хронично кожно заболяване може да прерасне в болезнено възпаление на ставите, което без лечение води до трайни увреждания на костите и ставите.
Досега медицинската общност не можеше да обясни защо само определени пациенти преминават от кожни симптоми към ставно заболяване. Ново проучване хвърля светлина върху този процес и открива пътя към по-ранна превенция.
Пробивът в разбирането на псориатичния артрит
Изследователи от Департамента по ревматология и имунология към Университетската клиника в Ерланген, Германия, публикуват в престижното научно списание Nature Immunology резултати, които оказват как имунните клетки мигрират от възпалената кожа към ставите и предизвикват възпалителна реакция.
Според проучването, псориазисът стимулира образуването на специализирани имунни клетки-предшественици в засегнатата кожа. „Тези клетки могат да мигрират от кожата към кръвния поток и оттам към ставите", обяснява д-р Симон Раубер, ръководител на изследователската група.
Особено интересен е фактът, че простата миграция на имунните клетки към ставата не е достатъчна, за да задейства възпаление. Учените установ, че истинският проблем възниква, когато тези пътуващи имунни клетки достигнат ставната среда и се срещнат с фибробластите, свързващи тъканни клетки, които поддържат и защитават ставната тъкан.
Защо само някои пациенти развиват псориатичен артрит?
„Защитната функция на тези свързващи тъканни клетки обикновено е значително намалена при хората, които развиват псориатичен артрит", казва проф. д-р Андреас Раминг, ръководител на изследователския екип. „В резултат на това възпалителните клетки, които навлизат в ставата, не могат да бъдат контролирани и предизвикват възпалителна реакция в ставата."
Това откритие дава ясно обяснение за връзката между псориазис и артрит и защо само определен процент от пациентите преживяват този преход към ставни увреждания при псориазис.
Как работи механизмът на заболяването?
Процесът на развитие на псориатичен артрит включва няколко ключови стъпки:
- Образуване на специализирани имунни клетки в възпалената кожа при псориазис.
- Миграция на клетки от кожата към ставите през кръвния поток.
- Намалена защитна функция на фибробластите в ставите.
- Неконтролирано възпаление, водещо до ставни увреждания.
Ранно откриване на ставни заболявания: Нова надежда за превенция
Едно от най-обещаващите приложения на това откритие е възможността за ранно откриване на псориатичен артрит. Тъй като мигриращите имунни клетки могат да бъдат открити в кръвта още преди да предизвикат възпаление в ставите, те биха могли да служат като ранен сигнал за тревога.
„В бъдеще това би позволило да се идентифицират пациентите в риск навреме", отбелязват изследователите. Новите стратегии за лечение биха могли да бъдат насочени специално към прихващане на тези възпалителни клетки и превенция на псориатичен артрит, преди той да се установи в ставите.
Какво означава това за пациентите с псориазис?
За хората, живеещи с псориазис, това проучване предлага:
- По-добро разбиране на причините за псориатичен артрит
- Потенциал за ранна диагностика чрез кръвни тестове
- Възможности за превантивно лечение преди появата на ставни симптоми
- Персонализиран подход към мониторинга на заболяването
Новото проучване, представлява значителен напредък в разбирането на причините за псориатичен артрит. Разбирането на механизма, по който имунните клетки мигрират от кожата към ставите, и ролята на фибробластите в ставната среда, отваря вратата към нови възможности за ранна диагностика и превенция.
За милионите хора по света, живеещи с псориазис, това откритие носи надежда за бъдеще, в което ставните усложнения могат да бъдат предотвратени, преди да причинят трайни увреждания. Работата на екипа от областта на ревматологията и имунологията подчертава важността на продължаващите изследвания в тази област и потенциала за разработване на таргетни терапии, които биха могли да променят живота на пациентите.
Проучването е финансирано от Германската изследователска фондация (DFG) в рамките на проекта CRC/TRR 369 – „DIONE: Дегенерация на костите поради възпаление", от Европейския изследователски съвет (ERC) като част от проекта „Barrier Break", и от Междудисциплинарния център за клинични изследвания в Ерланген (IZKF) в рамките на проекта за тъканно отпечатване на кожно-производни имунни клетки при псориатичен артрит.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Raimondo, M. G., et al. (2026). „Миелоидни прекурсори, произхождащи от кожата, и фибробласти, намиращи се в ставите, разпространяват псориатичното заболяване от кожата към ставите“. Nature Immunology. DOI: 10.1038/s41590-025-02351-z
- SciTechDaily (2026). „Учените откриват как псориазисът се превръща в болезнено ставно заболяване“
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (2026). „Как псориазисът засяга ставите“