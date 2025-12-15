Псориатичният артрит може да увреди стави, сърце и зрение

Псориатичният артрит засяга до 30% от хората, които имат кожно заболяване псориазис. Повечето хора развиват псориазис първо, понякога години преди да започнат симптомите на псориатичен артрит.

Подобно на псориазиса, псориатичният артрит често преминава през периоди. Понякога симптомите се обострят. В други случаи се наблюдава ремисия, когато има облекчаване на симптомите или те временно изчезнат.

Няма лек за псориатичния артрит. Но лечението може да помогне за намаляване на симптомите, предпазване на ставите от увреждане и подобряване на способността ви да се движите и да останете активни.

В тази статия разглеждаме осем ефекта на псориатичния артрит върху тялото, включително върху зрението, храносмилането, дишането и движението.

Какво е псориатичен артрит?

Псориатичният артрит (ПсА) е вид възпалително заболяване на ставите, което се развива при хора с псориазис - кожно състояние, характеризиращо се със сърбящи, люспести петна по кожата. Повечето пациенти първо развиват псориазис, понякога години преди да се появят симптомите на артрит.

Според медицинските проучвания, това автоимунно заболяване причинява болка, скованост и подуване в ставите, които могат да засегнат всяка част от тялото.

Състоянието преминава през цикли на обостряне и подобрение, като няма окончателно лечение, но съвременната терапия може значително да облекчи симптомите.

1. Въздействие върху кожата, косата и ноктите

Много хора с псориатичен артрит (ПсА) имат и псориазис, като най-честият тип е плакатният псориазис. Възможните симптоми включват:

Груби, люспести петна по кожата

Сребрист налеп върху някои от тези петна

Промени в цвета на кожата

Люспи по скалпа, приличащи на пърхот

Удебелени нокти с жлебове, ямички или разпадане

Отделяне на ноктите от ноктовото легло

Сърбеж и болка

Кожните симптоми обикновено засягат лактите, коленете, долната част на гърба и скалпа. Промените в ноктите се появяват при 80-90% от хората с ПсА, независимо дали имат кожни прояви.

Снимка: Canva

Според проучванията, около 68% от пациентите с ПсА вече имат кожни симптоми на псориазис преди артрита, докато при 15% двете състояния се развиват едновременно.

2. Ефекти върху мускулно-скелетната система

Имунната реакция при псориазис и ПсА причинява възпаление на ставите, което засяга опорно-двигателния апарат по няколко начина:

Увреждане на хрущяла и костите

При артрит хрущялът в края на костите се уврежда и разпада. В случая на ПсА, това увреждане е резултат от персистиращо възпаление. Докато хрущялът ерозира, костите започват триене една в друга, причинявайки допълнителна болка и увреждане на ставите.

Ранни симптоми на ПсА

Ранните признаци включват:

Подуване и чувствителност в става, особено в пръст на ръка или крак

Болка в петата

Подуване точно над петата

Скованост, която е най-силна сутрин и се подобрява през деня

Подуването често обхваща целите пръсти, като засегнатите пръсти могат да придобият т.нар. вид „пръст-наденица (дактилит) - особено характерен белег на заболяването.

Снимка: Canva

ПсА може да причини и възпаление в гърба и таза, известно като спондилоартрит.

3. Влияние върху имунната система

ПсА е автоимунно състояние, което означава, че имунната система погрешно атакува здрави клетки вместо патогени като бактерии и вируси. При хора с ПсА, имунната система атакува ставите, сухожилията и точките на прикрепване на сухожилия и връзки.

Изследователите все още не разбират напълно защо това се случва, но смятат, че някои бактериални инфекции, включително стрептококовия фарингит, могат да провокират ПсА.

Освен това, при хора с генетична предразположеност, заболяването може да се развие след силен стрес, физическа травма или събитие, което предизвиква силна имунна реакция.

4. Въздействие върху очите и зрението

Възпалението в и около очите може да засегне зрението. Около 7-20% от хората с псориазис развиват увеит, като това е по-често при пациенти с ПсА, отколкото при тези само с псориазис.

Увеитът представлява група заболявания, свързани с възпаление на окото. Без лечение той може да доведе до загуба на зрение. Поради тази причина хората с ПсА трябва да провеждат редовни очни прегледи.

5. Ефекти върху храносмилателната система

Има ясна връзка между възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ), като болестта на Крон, и ПсА, тъй като в основата на двете състояния стои възпалението. ВЧЗ причинява диария и други гастроинтестинални симптоми.

Снимка: iStock

Според проучване от 2017 г., хората с ПсА имат значително повишен риск от развитие на ВЧЗ. Някои изследвания предполагат, че псориазисът е 8 пъти по-чест при хора с болестта на Крон.

6. Влияние върху дихателната система

Според мета анализ от 2016 г., хората с ПсА изглежда имат по-голям шанс да развият хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Обзор от 2019 г. също заключава, че може да има връзка между ХОББ и различни видове възпалителен артрит.

7. Въздействие върху сърдечно-съдовата система

Хората с псориатичен артрит имат по-голям риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Американският колеж по кардиология обяснява, че хроничното възпаление уврежда кръвоносните съдове и може да доведе до атеросклероза. Това може да увеличи риска от ангина, инфаркт или инсулт.

Сред хората с ПсА се наблюдават също по-високи нива на метаболитен синдром, включително затлъстяване, високо кръвно налягане, диабет и висок холестерол - всички те създават допълнителен стрес върху кръвоносните съдове.

8. Ефекти върху психичното здраве

ПсА може да засегне психичното и емоционалното здраве в допълнение към физическото. Симптоми като болка и умора, заедно с други здравословни притеснения, могат да увеличат риска от безпокойство и депресия.

Псориазисът и ПсА могат също да намалят самочувствието и да причинят чувство на неловкост, особено когато лечението не управлява адекватно симптомите.

Лечение на псориатичния артрит

Лечението на псориатичния артрит има за цел да:

Управлява симптомите

Намалява честотата и тежестта на обострянията

Забавя прогресията на заболяването

Предотвратява трайни увреждания

Медикаментозни опции

Някои медицински насоки препоръчват биологични медикаменти, които значително може да подобрят качеството на живот на пациентите, при които стандартните лечения не дават резултат. Лекар може да препоръча също:

Нестероидни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен за управление на болката

Стероидни инжекции за облекчаване на възпалението

Операция за смяна на става при тежки увреждания

Допълнителни стратегии

Следните подходи могат да помогнат:

Физиотерапия

Поддържане на умерено телесно тегло

Упражнения с ниско въздействие като йога или тай чи

Масажна терапия и акупунктура

Избягване или отказване от тютюнопушенето

Псориатичният артрит е сложно автоимунно заболяване, което засяга далеч повече от ставите. От кожата и ноктите до очите, сърцето и психичното здраве - псориатичният артрит променя тялото по множество начини, изискващи комплексен подход към лечението.

Ранната диагноза и подходящата терапия могат значително да подобрят качеството на живот и да предотвратят сериозни усложнения. Ако имате симптоми на псориазис или болка в ставите, консултирайте се с лекар за ранна оценка и план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

