Вредни храни при ревматоиден артрит

Животът с артрит комбинира подходящо хранене заедно с медицинско лечение. Диетата за хора с артрит може да подобри мобилността и качеството на живот.

Артритните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в световен мащаб и включват над 200 различни състояния. В Европа от това заболяване страдат повече от 120 млн. души, а в България макар че няма официална статистика се счита, че са около 70 000 души, което се равнява на около 0.9% от населението.

Ревматоидният артрит е автоимунно заболяване и може да бъде една от най-инвалидизиращите форми на артрита.

Кои храни да избягвате при ревматоиден артрит?

Ограничаването или почти пълното изключване на определени храни и напитки могат да намалят тежестта на симптомите на хора с артрит (дразнене, болка, подуване), а това може да доведе до подобряване на цялостното им качество на живот. Също така, има храни и напитки, които могат да обострят тези симптоми и е препоръчително да бъдат ограничавани или избягване, пише здравният портал webmd.

Преработени храни

С високо съдържание на сол, захар и нездравословни мазнини, преработените храни могат да причинят възпаление, наддаване на тегло и сърдечни проблеми. Те са не само вредни за ревматоидния артрит, но и за цялостното здраве.

Червено месо и преработени меса

Те съдържат високи нива на наситени мазнини, които могат да увеличат възпалението и да имат отрицателно въздействие върху здравето на сърцето. Преработените меса, като например месните деликатеси, понякога съдържат и консерванти, които могат да причинят възпаление.

Снимка: pixabay

Пържени храни

Те са с високо съдържание на омега-6 мастни киселини и наситени мазнини, които причиняват възпаление и влошават здравето на сърцето.

Рафинирани захари и въглехидрати

Сладките храни, сред които сладкиши, бонбони и подсладени напитки, могат да накарат тялото да освободи възпалителни молекули, наречени цитокини. Същото важи и за рафинираните въглехидрати като бял хляб, бял ориз и паста, които тялото бързо усвоява до прости захари.

Сол

Не само че твърде много сол е вредна за кръвното ви налягане, но ако имате ревматоиден артрит и приемате стероиди, тялото може да я задържи по-лесно. Стремете се към по-малко от 1500 милиграма на ден.

Алкохол

Алкохолът не се смесва добре с лекарствата за ревматоиден артрит и може също да причини възпаление.

Млечни продукти

Някои хора с артрит установяват, че млечните продукти влошават симптомите им. Това е така, тъй като някои протеини в млякото и сиренето могат да раздразнят тъканта около ставите, увеличавайки болката и сковаността. Преминаването към растителни алтернативи може да помогне, ако млечните продукти изглежда предизвикват обостряния.

Снимка: Canva

Тютюн

Тютюнопушенето не само вреди на цялостното здраве, но и увеличава риска от ревматоиден артрит. То насърчава възпалението и отслабва имунната система, което прави увреждането на ставите по-бързо.

Митове за храненето при ревматоиден артрит

Има много твърдения как определени храни и диети могат да повлияят на ревматоидния артрит. Някои често срещани мотове са са:

Елиминирайте растенията от семейство Паслън – Едно от най-често срещаните твърдения за диета е, че елиминирането картофи, домати, патладжани и повечето чушки (зеленчуци от семейство Паслън), облекчава артрита. Тази диета вероятно не е вредна, но има малко доказателства в подкрепа на това.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Алкална диета – Има твърдения, че артритът се причинява от твърде много киселина. Алкалната диета изключва преработените храни и месото. Хората на алкална диета може да се чувстват по-добре, защото отслабват, което намалява натоварването на ставите и облекчава болката. Въпреки че има малко доказателства в подкрепа на твърдението, че киселинните храни причиняват артрит, изключването на тези храни може да помогне за намаляване на възпалението и подобряване на здравето на сърцето.

Желатин – Има хора, които приемат желатин в различни форми, за да облекчат болките в ставите. Няма обаче конкретни доказателства, че това работи. Но някои изследвания показват, че някои видове колаген, като хидролизат или неденатуриран колаген (вид протеин), може да са полезни.

Стафиди, напоени с джин – Много хора твърдят, че действа, но експертите казват, че няма доказателства. Гроздето и стафидите съдържат противовъзпалителни съединения, но не в количества, които биха били терапевтични. Джинът може да притъпи болката, но прекомерната консумация саботира ползите за здравето от хранителните вещества и витамините и причинява цял набор от нови проблеми.