Ревматоидният артрит започва много преди появата на симптомите

Учени откриват, че ревматоидният артрит, засягащ милиони хора по света, не започва, когато се появи болката, а години по-рано.

Последното ново изследване разкрива, че хората, изложени на риск от това инвалидизиращо автоимунно заболяване, изпитват драматични промени в имунната система много преди да усетят симптоми. По време на тази ранна фаза телата им се борят с автоимунна битка невидимо, информира авторитетното издание MedicalXpress.

Тази ранна активност на имунната система, характеризираща се с неправилно поведение на имунните клетки, предполага необходимост от изключително важна проактивна диагностика и лечение.

Снимка: Canva

Ранното откриване на тези промени чрез кръвни изследвания може да революционизира лечението на ревматоидния артрит, потенциално предотвратявайки увреждане на ставите и дори инвалидност.

Връзката между ревматоидния артрит и имунната система

7-годишното проучване се фокусира върху хора с висок риск от ревматоиден артрит (РА) – тези, които вече имат определени антитела в кръвта си. Още преди да почувстват болка в ставите, имунната им система е в неравностойно положение.

Хората, които развиват ревматоиден артрит, преминават през етап на развитие на заболяването преди клиничното начало, при който развиват антитела срещу цитрулинирани протеини (ACPAs), откриват изследователите.

„Надяваме се, че това проучване ще повиши осведомеността, че ревматоидният артрит започва много по-рано, отколкото се смяташе досега, и че ще даде възможност да се вземат решения, основани на данни, относно стратегии за прекъсване на развитието на заболяването“, казват изследователите, които работят върху проучването – д-р Марк Гилеспи, асистент-изследовател в Института Алън, д-р Кевин Дийн, доктор по медицина; д-р Адам Савидж, д-р Трой Торгерсън и д-р Гари Файърстейн.

Ключови открития за ранната поява на ревматоиден артрит

Проучването открива нови ранни предупредителни знаци, които могат да помогнат на лекарите да идентифицират кой сред рисковите индивиди е най-вероятно да развие ревматоиден артрит (РА), което позволява по-целенасочено наблюдение и по-ранна интервенция.

Ако бъде открит рано, ревматоидният артрит (РА) може да бъде спрян преди да започне – спестявайки на пациентите години болка и инвалидност.

Широко разпространено възпаление: Изследователите откриват, че системно възпаление вече е налице в цялото тяло. Това не е локализирано ставно възпаление, а по-скоро възпалително състояние в цялото тяло, което наподобява наблюдаваното при хора с активен ревматоиден артрит.

Имунните клетки се държат неправилно: Няколко вида имунни клетки показват значителни аномалии.

В-клетките, които обикновено произвеждат защитни антитела, са се изместили към провъзпалително състояние.

Т- клетките (защитният отряд на организма), са драстично разширени отвъд нормалните нива. Тези клетки играят ключова роля в насочването на имунните отговори, включително производството на автоантитела (антитела, които атакуват собствената тъкан на тялото), а тяхната свръхактивност помага да се обясни защо имунната система започва да атакува здравата тъкан.

Снимка: iStock

Клетъчно препрограмиране: Може би най-забележителното е, че проучването установява, че някои имунни клетки изглежда са „програмирани“ да бъдат агресивни, дори без реална заплаха. Това е благодарение на епигенетиката (промени в начина, по който се четат и експресират гените). Това означава, че ДНК-то на клетките не е мутирало, но начинът, по който гените са били включвани и изключвани, е бил променен, като по същество тези клетки са били препрограмирани, преди дори да са се сблъскали с първата си заплаха.

Кръвни клетки, отразяващи ставните клетки: Изследователите забелязват кръвни клетки, които се държат подобно на тези, наблюдавани при възпалени стави. Т.е., проблемът назрява много преди да се появят болките в ставите.

Това означава, че ревматоидният артрит не се появява внезапно, а се е натрупал под повърхността в продължение на години.

Защо това е важно за пациентите с ревматоиден артрит?

В момента лекарите обикновено чакат, докато симптомите на ревматоиден артрит, като болки в ставите, скованост или умора, станат очевидни, преди да поставят диагноза. Но ако това проучване е вярно, ето няколко значими ползи за потенциално засегнатите хора:

Ранното откриване може да спре болката, преди да започне. Заболяването може да бъде „уловено” преди ставите ви да са унищожени, пише TimesofIndia.

Новите възможности за лечение могат да се фокусират върху промените в имунната система, вместо да чакат възпалението да поеме контрол.

Други автоимунни заболявания също може да бъдат открити по-рано. Изследователите казват, че този подход може да е ефективен и при лупус, диабет тип 1 и други.

В крайна сметка трябва да знаете, че ревматоидният артрит е скрит проблем. Вашата имунна система може да е в режим на атака години преди коленете, китките или пръстите ви да ви болят.

Снимка: Canva

Кръвните изследвания и имунното профилиране могат да се превърнат в бъдеще. Ранното лечение означава и по-малко инвалидност. Ранното спиране на възпалението може да спаси пациентите от години болка, лекарства и операции.

Ако имате фамилна анамнеза за автоимунно заболяване или ако ревматоиден артрит (РА) се среща във вашето семейство, това е изключителна възможност. Това означава, че може да си струва да говорите с вашия лекар за тестове за антитела или ранен скрининг, дори преди да се появят симптомите.