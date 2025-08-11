Болка в лакътя или необясним обрив лесно може да бъдат пренебрегнати по отношение на здравето. Но понякога това, което изглежда незначително, всъщност може да сочи за по-сериозен проблем.

Тогава се намесва ревматологът – специалист, който има опит в диагностиката и лечението на артрити, други заболявания на опорно-двигателния апарат, както и автоимунни заболявания.

Няма конкретна статистика за броя на хората в България с ревматични заболявания, но се предполага, че са повече от 100 000. Предполагаемите цифри са приблизителни – около 30 000 болни от болест на Бехтерев, около 60 000-70 000 пациенти с ревматоиден артрит.

Страната ни отчита увеличаване на броя на пациентите с ревматологични заболявания, включително ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит.

Между 2020 и 2023 г. броят на пациентите по клинична пътека се увеличава с над 50%, показват данните на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването.

Статистиката сочи, че само за 2023 г. загубените работни дни вследствие на ревматични заболявания в България са 89 000, водещи до икономически загуби от около 65 милиона лева.

С какво се занимава ревматологът?

Ревматологът е лекар по вътрешни болести със специализирано обучение по ревматология. Тази медицинска специалност се занимава с дегенеративни, автоимунни и възпалителни заболявания, които засягат опорно-двигателния апарат.

Снимка: iStock

Много от тези състояния са доживотни и могат да се предават по наследство. Ревматолозите помагат на хората да се справят с мускулно-скелетната болка и да потискат хроничното възпаление, пише ClevelandClinic.

Видове ревматични заболявания

Ревматолозите диагностицират и лекуват сложни състояния, засягащи опорно-двигателния апарат и съединителните тъкани. Тези заболявания са по-сложни от обикновено нараняване или механичен проблем. Това може да са:

Автоимунни заболявания, които карат имунната система да атакува собствените ви тъкани.

Заболявания на съединителната тъкан, които засягат поддържащите структури в цялото тяло.

Възпалителни заболявания или инфекции, които засягат мускулите, ставите или костите.

Диагностицирането на тези състояния включва кръвни изследвания и образни изследвания. Лечението им често включва многостранен подход, който може да включва лекарства, инжекции и физиотерапия.

Какви заболявания и състояния лекуват ревматолозите?

Някои от заболяванията и състоянията, които лекуват ревматолозите:

Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Болест на Бехчет

Бурсит

Болест на Шарко-Мари-Тут

Подагра

Миопатия

Остеоартрит

Полимиозит

Псориатичен артрит

Ревматична треска

Ревматоиден артрит

Саркоидоза

Склеродермия

Синдром на Сьогрен

Лупус

Васкулит

Симптоми, които подсказват, че трябва да посетите ревматолог

По-долу са изброени някои често срещани симптоми, които може да са знак, че трябва да посетите ревматолог.

Болка или подуване в ставите

„Ако болката или подуването в ставите не отшумяват, местят се от едно място на друго и очевидно не са резултат от травма, това е сериозна сигнална лампа“, коментира пред eatingwell д-р Кара Уада, алерголог и клиничен имунолог.

Снимка: iStock

„Особено показателна е сутрешната скованост, която трае повече от час." Тези оплаквания могат да бъдат първите прояви на ревматоиден или псориатичен артрит, а навременната намеса на ревматолог предпазва ставите от трайни увреждания.

Хронична сухота в устата

Сухотата в устата е повече от неудобство. Често това е ранен сигнал за синдрома на Сьогрен – автоимунно заболяване, поразяващо жлезите, които произвеждат слюнка и сълзи.

При пациенти (главно жени в средна възраст) със сухи очи или ставни болки се препоръчва незабавна ревматологична оценка. Статистиката сочи, че един на всеки 100 души развива заболяването, като 90% са жени.

Екстремна умора

„Когато непреодолимата, необяснима умора не се повлиява от почивка, най-вероятно имунната система е в режим на свръхактивност“, разяснява още д-р Уада. Продължителната умора е характерна за редица автоимунни заболявания като лупус и изисква задълбочено изследване от ревматолог или имунолог.

Необясними обриви или промени по кожата

Кожата често отразява какво се случва в тялото. Обрив, който не изчезва, особено ако е на необичайно място като лицето, пръстите или скалпа, може да бъде разкриващо парче от пъзела.

Снимка: Canva

Например, червена или лющеща се кожа може да подсказва за псориатичен артрит, докато обрив с форма на пеперуда по носа и бузите често е свързан с лупус.

Обривите, свързани с автоимунни заболявания, обикновено се съпътстват от други симптоми като подути стави, умора или чувствителност към слънчева светлина.

Изтръпване или мравучкане в ръцете и краката

Усещането за „иглички“, което не минава, може да се дължи на нервно увреждане, предизвикано от възпаление. Ревматоиден артрит или лупус понякога компресират нерви или засягат малките кръвоносни съдове. Ранната намеса предотвратява трайни неврологични усложнения и подобрява качеството на живот.

Повтаряща се ниска температура без инфекция

Ниска, но упорита температура без видима причина е класически белег за автоимунен процес, например васкулит или системен лупус еритематодес. Ревматологът разполага с нужните изследвания, за да установи точната причина и да предложи персонализирано лечение.

Как се лекуват ревматичните заболявания?

Лечението на ревматични заболявания е сложно. Ревматолозите използват различни методи, в зависимост от симптомите. За всеки пациент се прави индивидуален план, който може да включва:

Кортикостероиди

Имуносупресори

Антиревматични лекарства, модифициращи заболяването

Ставни инжекции

Ортопедични средства

Физиотерапия

Ерготерапия

Насочване към ортопедичен хирург

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.