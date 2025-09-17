Необичайни симптоми на ревматоиден артрит, които не се пренебрегват

Ревматоидният артрит често причинява умора и болка, скованост и подуване на ставите. Приблизително 40% от хората обаче изпитват един или повече симптоми и в области извън ставите.

Тези симптоми обикновено се дължат на анормална имунна реакция и повишено възпаление при ревматоиден артрит или са реакции от лечението на ревматоидния артрит, информира специализираното издание Health.

Според статистиката заболяването засяга повече жените, съотношението спрямо мъжете е 3:1, като честотата нараства и при двата пола с напредване на възрастта.

Кожни възли

Ревматоидните възли са твърди, обикновено безболезнени бучки, които се образуват под кожата. Те могат да се появят на места, подложени на натиск, като задната част на лакътя или петата. Те се срещат при около 30% от хората с ревматоиден артрит.

Снимка: Canva

Синдром на Рейно

Синдромът на Рейно засяга около 10% от хората с ревматоиден артрит. При синдрома на Рейно кръвоносните съдове в ръцете или краката се свиват в отговор на студ или стрес, което причинява болка или изтръпване и много бледа кожа в някои от пръстите на ръцете или краката.

Други кожни симптоми

По-рядко ревматоидният артрит може да причини и допълнителни кожни проблеми, включително:

Обрив от ревматоиден артрит, който прилича на екзема или псориазис

Червеникави длани

Много суха кожа

Рани или язви

Друг важен кожен проблем е васкулитът, или възпаление на кръвоносните съдове, който се среща при около 2% от хората с ревматоиден артрит. Обикновено засяга кръвоносните съдове в кожата, причинявайки болезнен обрив, а понякога и треска и нервна болка.

Белодробни симптоми и състояния

Плеврален излив, състояние, при което има течност около торбичката, съдържаща белите дробове, се среща при около 5% от хората с ревматоиден артрит. Това може да предизвика симптоми като:

Болка в гърдите

Задух

Кашлица

Интерстициалната белодробна болест, при която в белите дробове се образува анормална тъкан, може да предизвика подобни симптоми при около 21% от хората с ревматоиден артрит. Това е един от най-потенциално сериозните неставни симптоми на заболяването.

Белодробните възли, или ревматоидни възли, са неракови образувания в белите дробове, които могат да се видят на рентгенова снимка на гърдите. Те често не причиняват симптоми, но Вашият лекар може да препоръча биопсия на белия дроб, за да се увери, че става въпрос за ревматоиден възел, а не за рак на белия дроб.

Сърдечни симптоми и състояния

Хората с ревматоиден артрит имат повишен риск от атеросклероза – втвърдяване на артериите, което често не предизвиква симптоми, но увеличава риска от сърдечен удар и инсулт.

Снимка: Canva

Също така ревматоидният артрит може да увеличи риска от перикардит, или възпаление на торбичката около сърцето. Лекият перикардит може да не предизвика никакви симптоми. Но ако е по-тежък, може да предизвика симптоми като:

Остра болка в гърдите

Треска

Задух

Ниско кръвно налягане

По-рядко ревматоидният артрит може да причини други сърдечни проблеми, като увреждане на сърдечните клапи или анормален сърдечен ритъм.

Симптоми на очите и зрението

Около 18% от хората с ревматоиден артрит имат един или повече симптоми на очите. Най-често срещаният проблем е много сухи очи, често придружени от сухота в устата. Други симптоми могат да включват:

Зачервяване на очите

Болка в очите

Замъглено зрение

Чувствителност към светлина

Промени в зрението

Болка, изтръпване или мравучкане

Повредена става понякога може да започне да притиска нерв. Точните симптоми, които това причинява, зависят от нерва, който е притиснат. Например, може да получите нещо подобно на синдрома на карпалния тунел, с болка, изтръпване и изтръпване в ръцете.

Снимка: Canva

Намалена способност за борба с инфекциите

Рядко състояние, което се среща при 1% или по-малко от хората с ревматоиден артрит, се нарича синдром на Фелти. То намалява определени имунни клетки в кръвта, които помагат за борба с инфекциите. Това ви излага на риск от инфекции, с които обикновено организмът се справя лесно. Синдромът на Фелти също така води до уголемяване на далака и увеличава риска от синини и кървене.

Слаби кости

Ревматоидният артрит може също да увеличи риска от остеопороза, състояние на отслабени и крехки кости, което увеличава риска от фрактури (счупени кости).

Увреждане на слуха

Някои хора с ревматоиден артрит могат да имат повишен риск от загуба на слуха с течение на времето. Това може да се дължи на възпаление на костите в ухото или на употребата на някои лекарства, като например болкоуспокояващи.

Как да се справяте с необичайни симптоми

Справянето със симптомите зависи от вида на симптома, неговата тежест и общото ви здравословно състояние. Например, може да се наложи да коригирате редовните си лекарства за ревматоиден артрит или да се наложи да се подложите на допълнителни терапии.

Кога да потърсите медицинска помощ

Ако имате ревматоиден артрит, възможността за симптоми, които не са свързани със ставите, е добра причина да се подлагате на редовни прегледи. По време на тези прегледи ревматологът може да провери необичайните симптоми, да ви насочи към кръвни изследвания или медицински образни изследвания. Добре е да потърсите лекарска помощ, ако имате нови симптоми или нещо необичайно. Например, уведомете го за:

Кашлица, която не преминава

Лека болка в гърдите

Лека задух

Необичаен обрив

Чувствителност към светлина или промени в зрението

Промени в слуха

При тежки симптоми, като силна болка в очите или внезапна болка в гърдите с задух, потърсете спешна медицинска помощ.

Ревматоидният артрит причинява предимно симптоми, свързани със ставите, като болка, скованост и подуване. Понякога заболяването може да засегне други части на тялото, причинявайки симптоми, свързани със сърцето, белите дробове, очите, кожата и други. Важно е да се консултирате с лекар, за да откриете и лекувате всички симптоми на ревматоиден артрит.