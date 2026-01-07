Псориазис на ноктите: Как да го разпознаем и лекуваме

Забелязвате ли малки вдлъбнатини по ноктите си? Или може би те променят цвета си на жълтеникаво-кафяв? Тези промени могат да са признак на псориазис на ноктите – автоимунно заболяване, което засяга над 50% от всички хора с псориазис и около 86% от тези с псориатичен артрит.

Въпреки че това състояние не е заразно и не се дължи на гъбична инфекция, то може да причини дискомфорт и да повлияе на ежедневните дейности.

Разберете какво представлява псориазисът на ноктите, как да разпознаете симптомите, какви са причините и какви съвременни методи за лечение и грижа са налични.

Какво представлява псориазисът на ноктите?

Псориазисът на ноктите (нокътен псориазис) е автоимунно заболяване, при което имунната система причинява ускорено възпроизвеждане на кожните клетки.

Обикновено новите кожни клетки се образуват на всеки 28-30 дни, но при хора с псориазис този процес се случва на всеки 3-4 дни, което води до натрупване и възпаление.

Ноктите са част от кожата и растат от нокътната матрица под кожичката. Когато псориазисът засегне тази зона, се появяват характерни промени по ноктите на ръцете и краката.

Кой може да развие псориазис на ноктите?

Всеки може да получи псориазис на ноктите, но рискът е по-висок при:

Хора над 40-годишна възраст

Мъже (по-често засегнати от жени)

Хора с псориазис или фамилна история на псориазис

Пациенти с псориатичен артрит

Псориазис на ноктите или гъбична инфекция?

Важно е да се разбере, че псориазисът на ноктите не е гъбичка. Това е автоимунно заболяване, при което имунната система свръхреагира, водейки до бърз растеж на нови кожни клетки.

Въпреки това, псориазисът на ноктите може да увеличи риска от развитие на гъбична инфекция, особено когато нокътят се отдели от нокътното легло. Възможно е да имате едновременно и двете състояния.

Симптоми на псориазис на ноктите

Псориатичното заболяване на ноктите се проявява с различни характерни промени:

1. Промяна в цвета

Жълтеникав, червен, розов или кафяв цвят

Малки червени или бели петна под ноктите

"Маслено капкови петна" или "сьомгови петна"

2. Ямички

Малки вдлъбнатини по повърхността на ноктите

Размер от 0,4 мм (върха на игла) до 2 мм (върха на пастел)

Може да има една-две ямички или над 10 на нокът

3. Структурни промени

Хоризонтални бразди (линии на Бо)

Удебеляване на ноктите

Чуплив и разпадащ се нокът

Отделяне на нокътя от нокътното легло (онихолиза)

4. Натрупване

Тебеширеното бяло вещество може да се натрупа под нокътя, причинявайки го да се повдигне от кожата – състояние, известно като субунгвална хиперкератоза.

Някои от тези симптоми могат да причинят дискомфорт, болезненост или болка, което затруднява стоенето, ходенето или използването на ръцете за ежедневни задачи.

Причини за псориазис на ноктите

Псориазисът на ноктите е проблем на имунната система. При хора с псориазис имунната система атакува по погрешка здравата нокътна тъкан, причинявайки характерните симптоми.

Генетични фактори

Проучванията показват, че генетиката играе важна роля. Ако имате псориазис, известни генетични мутации като тези в гените CACNA1A, ATP1A2 и SCN1A могат да предразположат към определени видове псориазис.

Диагностика и оценка на тежестта

Дерматолог обикновено може да диагностицира псориазис на ноктите след физически преглед. Той ще прегледа засегнатите области и ще попита за симптомите и фамилната история.

Индекс на тежест (NAPSI)

Експертите използват нокътния псориазисен индекс на тежест (NAPSI) за оценка на състоянието. Нокътят се разделя на четири секции, всяка от които получава оценка от 0 до 4 въз основа на наличните симптоми.

Нисък резултат: лек псориазис

Висок резултат: по-тежка форма

При съмнение за гъбична инфекция могат да се назначат допълнителни тестове.

Методи за лечение на псориазис на ноктите

Не съществува лечение, което напълно да излекува псориазиса на ноктите. Това е хронично състояние, което може да има периоди на обостряне и ремисия. Лечението цели облекчаване на симптомите.

Топикални (местни) лечения

Кортикостероиди: Кремове, мазила или лак

Трябва да достигнат до нокътното легло и нокътната матрица

Прилагат се до два пъти дневно

Подобрение се забелязва след 4-6 месеца

Средства без рецепта: Алое вера, цинк пиритион, капсаицин, салицилова киселина

Системни (цялостни) лечения

За по-тежки случаи лекарят може да инжектира медикаменти около ноктите, съществуват и перорални медикаменти:

Метотрексат

Циклоспорин

Апремиласт (Otezla)

Биологични лекарства: Нов клас лекарства, които целенасочено въздействат върху частите от имунната система, провокиращи възпалението.

Светлинни терапии: Фототерапия с ултравиолетова светлина (PUVA или UVB) или лазерна терапия - Импулсен багрилен лазер (PDL) насочва кръвоносните съдове под ноктите – процедурите обикновено се правят на всеки 6 месеца

Домашни грижи и природни средства

Правилната грижа за ноктите може значително да подобри симптомите:

Природни средства:

Алое вера: Противовъзпалителни свойства – нанасяйте гел няколко пъти дневно

Капсаицин: Химично съединение от лютите чушки – облекчава симптомите (внимавайте с очите)

Куркума: Съдържа куркумин с противовъзпалителни и противогъбични свойства

Практични съвети за ежедневие:

Поддържайте ноктите възможно по-къси

Използвайте пила за изглаждане на ръбовете

Овлажнявайте ноктите и кожичките ежедневно

Носете ръкавици при домакинска работа, спорт или друга дейност

Избягвайте изкуствени нокти – те могат да увредят естествените

Носете удобни обувки с достатъчно място за пръстите

Мийте редовно ръцете за предотвратяване на инфекции

Псориазисът на ноктите може да има не само физическо, но и емоционално въздействие. Ако състоянието ви кара да се чувствате неудобно, може да нанесете слой лак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

