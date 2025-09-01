Екзема или псориазис: Kак да различим двете кожни заболявания?

Екзема и псориазис са сред най-честите кожни заболявания, които се проявяват с упорити обриви, сърбеж или парене. Въпреки че понякога изглеждат сходни, те имат различен произход, протичане и рискове за здравето – затова точната диагноза от дерматолог е от съществено значение.

„И двете състояния могат да доведат до видими, продължителни обриви и сърбеж, което нарушава съня, понижава самочувствието и влошава ежедневния комфорт“, обяснява пред Medicalexpress дерматологът д-р Емили Зигел.

Как да разграничим екземата от псориазиса?

Осъзнаването на разликите между псориазис и екзема може да ви помогне да се уверите, че предприемате правилните стъпки, за да избегнете обостряния и да получите необходимото лечение.

Възраст при поява

Екземата обикновено започва в детска възраст и често върви в т.нар. атопична триада заедно с алергичен ринит и астма. Псориазисът може да се появи на всяка възраст, но е по-характерен за пациенти в по-зряла възраст.

Локализация

Екземата засяга предимно флексорните зони – вътрешната страна на лактите и коленните сгъвки. Псориазисът се появява най-често по лактите и колената, но може да обхване и скалпа, кожните гънки или дланите и ходилата.

Снимка: iStock

Вид на обрива

При екземата се наблюдават сухи, силно сърбящи петна, които понякога образуват мехурчета. Псориазисът се характеризира с дебели, покрити със сребристи люспи плаки и ясно очертани граници, а сърбежът може да липсва.

Точната диагноза се поставя най-лесно чрез преглед при специалист, тъй като визуалните разлики невинаги са очевидни за пациента.

Какви са причините за появата им?

Както екземата, така и псориазисът имат причини, свързани с генетика и фактори на околната среда. Те също така са може да бъдат резултат от свръхактивни имунни отговори, които водят до възпаление.

Екзема – резултат от свръхактивен имунен отговор, нарушена кожна бариера и външни фактори. Тя се среща често при хора с астма или алергии. Горещи душове, агресивни сапуни, вълна и ароматизатори в перилни препарати често провокират пристъпи.

Псориазис – автоимунно заболяване с изразена наследственост. Фактори като стрес, инфекции и някои медикаменти (напр. бета-блокери, антималарийни средства) могат да отключат или влошат състоянието. Наднормено тегло и тютюнопушене също повишават риска.

Снимка: Canva

Възможни усложнения

Както екземата, така и псориазисът могат да ви изложат на риск от други състояния. Те могат да нарушат съня ви и да влошат проблемите с психичното здраве. Прекомерното чесане или сухота също могат да доведат до разкъсвания на кожата, което може да ви направи уязвими за вторични инфекции.

Екземата може да увеличи риска от бактериални, вирусни и гъбични инфекции поради нарушена функция на кожната бариера. Тя може да бъде свързана и с депресия, тревожност и нарушения на съня.

При псориазис свръхактивният имунен отговор води до възпаление не само в кожата, но и в други органи на тялото. Това може да доведе до няколко други проблеми. Свързва се с псориатичен артрит, сърдечно-съдови заболявания и метаболитен синдром. Псориатичният артрит може да се развие при около 30% от хората с псориазис.

Важно е да се лекуват и двете състояния, не само за да се предотвратят обриви и сърбеж, но и за да се защити цялостното здраве.

Съвременни възможности за лечение

Леките случаи на екзема и псориазис често се лекуват с локални противовъзпалителни лекарства, включително кортикостероиди и нестероидните продукти. Дерматолог може да предпише кремове и лосиони.

Екзема: Редовно хидратиране, локални кортикостероиди или нестероидните противовъзпалителни кремове, имуно-модулиращи средства и биологична терапия при тежки форми. Избягването на гореща вода, аромати, вълнени тъкани и др. е ключово.

Псориазис: Освен локални препарати, подходящи са фототерапия, системни лекарства и др. При риск от ставно засягане дерматологът и ревматологът често назначават комбинирано лечение, което едновременно облекчава кожата и защитава ставите.

Снимка: Canva

„За двата проблема общото правило е – избягвайте провокиращите фактори, управлявайте стреса и поддържайте кожата добре хидратирана, за да намалите честотата и силата на пристъпите“, обобщава д-р Зигел.

Независимо дали страдате от екзема, псориазис или и двете, навременното посещение при дерматолог е най-сигурният път към правилна диагноза и ефективен контрол на заболяването. Така не само ограничавате обривите и сърбежа, но и предпазвате цялостното си здраве.