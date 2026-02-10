Около 1% от световното население страда от ревматоиден артрит – хронично автоимунно заболяване, което причинява болки в ставите, скованост и трайни увреждания, ако не се лекува навременно.

Но не всички форми на този артрит са еднакви. Да бъдете добре информирани относно вашия тип ревматоиден артрит може да ви помогне по отношение на лечението.

Това може да включва лекарства и промени в начина на живот, за да помогне за овладяване на симптомите ви.

Какво е ревматоиден артрит?

Ревматоидният артрит (РА) е хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува здрави клетки в организма, водейки до възпаление в лигавицата на ставите. За разлика от други форми на артрит, ревматоидният артрит засяга двете страни на тялото едновременно – например и двете китки или и двете колене.

Когато не е добре контролиран, ревматоидният артрит може да причини трайни увреждания на ставите, костите и хрущялите. Заболяването понякога засяга и други органи, включително белите дробове и сърцето. Точната причина за ревматоидния артрит остава неизвестна, но учените смятат, че това е комбинация от генетични и екологични фактори.

Има много състояния – като например фибромиалгия, синдром на хроничната умора и остеоартрит, които могат да бъдат объркани с ревматоиден артрит поради сходни симптоми.

Видове ревматоиден артрит

Серопозитивен ревматоиден артрит

Серопозитивният РА се диагностицира, когато кръвта съдържа високи нива на антитела, наречени анти-циклични цитрулинирани пептиди (анти-ЦЦП). Тези антитела са свързани с възпалението в ставите.

Снимка: Canva

Според проучванията, серопозитивният артрит се счита за по-прогресиращ и причинява по-интензивни симптоми от серонегативния тип.

Серонегативен ревматоиден артрит

Серонегативният ревматоиден артрит, при който липсват анти-CCP антитела, е по-рядко срещан: приблизително 20 от всеки 100 000 диагнози ревматоиден артрит са серонегативни.

Симптомите на серонегативния артрит често са по-леки и непредвидими.

Диагностицирането може да бъде предизвикателство, тъй като състоянието често се бърка с други заболявания. Проучване установява, че от близо 10 000 души, диагностицирани със серонегативен РА, 10% всъщност страдат от други заболявания – главно спондилоартрит, псориатичен артрит или аксиален спондилоартрит.

Ювенилен (младежки) ревматоиден артрит

Когато ревматоидният артрит засяга деца под 16-годишна възраст, той се нарича ювенилен или ювенилен идиопатичен артрит. Освен болки в ставите, скованост и подуване, децата могат да имат:

Повишена температура

Обриви

Подути лимфни възли

Симптоми на ревматоидния артрит

Изследванията показват, че често има забавяне в диагностицирането на ревматоидния артрит след началото на първите симптоми. Възможно е и погрешно диагностициране, преди по-забележимите признаци да се проявят.

Снимка: Canva

Симптомите на серопозитивния и серонегативния артрит са подобни и включват:

Скованост, подуване и болки в множество стави, особено в ръцете и краката

Симетрична болка (засегнати са едни и същи стави от двете страни на тялото)

Сутрешна скованост в ставите

Умора

Слабост

Повишена температура

Серопозитивният РА може да причини по-силна болка и допълнителни усложнения, като:

Възли (бучки) по ставите

Васкулит (възпаление на кръвоносните съдове)

Проблеми с белите дробове

Лечение на ревматоидния артрит

Ревматоидният артрит е доживотно състояние, което не изчезва. Въпреки това, ефективният план за лечение може да помогне за управление на симптомите и забавяне на прогресията на заболяването.

Медикаментозна терапия

И двата типа артрит – серопозитивен и серонегативен, се лекуват с:

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) : Облекчават болката и намаляват възпалението

Кортикостероиди : Пероралните кортикостероиди помагат за редуциране на възпалението

Болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ) : Лекарства като метотрексат(който е първата линия на лечение и за двата вида ревматоиден артрит, лефлуномид, хидроксихлорохин и сулфасалазин забавят активността на болестта

Биологични лекарства : Генетично модифицирани протеини, които се прилагат чрез инжекция или интравенозно

Инхибитори на янус киназа : Тази група лекарства помагат за блокиране на сигналите, които казват на имунната система да предизвика възпаление.

Снимка: Canva

Немедикаментозни подходи

Вашият лекар може да препоръча и:

Физическа активност и физиотерапия : Помагат за поддържане на подвижността на ставите

Топли и/или студени компреси : Топлината облекчава сковаността, студът намалява подуването

Масаж : Подобрява обхвата на движение и намалява болката

Локални терапии: Кремове, съдържащи НСПВС, могат да помогнат за облекчаване на болката в ставите

Акупунктура : Изследванията предполагат, че може да подобри възпалението при РА

Познаването на различните видове ревматоиден артрит е от съществено значение за точната диагноза и персонализирано лечение. Въпреки че ревматоидният артрит е хронично автоимунно заболяване, съвременните терапии могат значително да подобрят качеството на живот.

Ако изпитвате симптоми като скованост, болки в ставите или умора, консултирайте се с вашия лекар за навременна диагноза и подходящ план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

