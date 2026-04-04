Лупусът е едно от най-загадъчните автоимунни заболявания – засяга милиони хора по света, а точната му причина все още не е разкрита.

Имунната система на болния атакува собствените му клетки и тъкани, предизвиквайки хронично възпаление, болки в ставите, обриви по кожата и тежки усложнения, сред които и бъбречна недостатъчност.

Но какво всъщност задейства този процес? Отговорът, според водещи специалисти, е комплексен.

Причините за лупус са многофакторни

„Причините за лупуса тепърва предстои да бъдат открити", споделя д-р Роберто Карикио, ръководител на ревматологичното отделение в Медицинското училище на Университета на Масачузетс. Той подчертава, че „заболяването изглежда многофакторно", тоест, не съществува единствена причина, а съвкупност от генетични, екологични и хормонални влияния.

Генетиката: Важен, но не единствен фактор

Изследванията показват, че около 100 вариации в ДНК са свързани с по-висок риск от лупус (наричан е още вълчанка), съгласно данни на Фондацията за лупус на Америка. Много от тези гени влияят върху функциите на имунната система.

Например, определени вариации в гена TNFAIP3 са свързани с производство на протеини, предизвикващи възпаление. Преглед на данни от 2016 г. потвърждава връзка между TNFAIP3 и системния лупус еритематозус при пациенти в Европа и Азия.

Важно е да се знае:

Не съществува единичен ген, отговорен за болестта

Няма генетичен тест, който да потвърди диагнозата или да предскаже риска

Фамилната история на автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, склеродермия) повишава риска

Околната среда може да „включи" болестта

Генетичната предразположеност сама по себе си не е достатъчна. Необходим е и екологичен тригер, който да активира болестта. Учените идентифицират няколко такива фактора:

Инфекции

Определени инфекции, включително тези, причинени от вирусът на Епщайн – Бар, може да допринесат за развитието на лупус, според публикувано проучване. Тази връзка обаче все още не е окончателно доказана.

Излагане на слънце

Ултравиолетовата светлина уврежда кожата и може да накара кожните клетки да освободят съдържанието си в кръвния поток, дразнейки имунната система. Това може да предизвика характерния за лупуса обрив и системна активност на болестта.

Медикаменти, стрес и силициев прах

Сред другите потенциални причинители са:

Антибиотици , повишаващи чувствителността към слънце (напр. триметоприм-сулфаметоксазол, миноциклин)

Емоционален и физически стрес — проучване от 2017 г. установява връзка между травма, посттравматичното стресово разстройство и развитието на лупус при жени

Излагане на силициев прах в строителната и производствената сфера

Хормоните: Ключ към загадката?

Особено показателен факт е, че 9 от 10 болни от лупус са жени. Това навежда учените на мисълта, че хормоните, и по-специално естрогенът, играят важна роля. Диагнозата много често се поставя по време на или непосредствено след бременност, а пристъпите не са рядкост в следродилния период.

Едно проучване установява връзка между хормонозаместителна терапия и повишен риск от лупус и пристъпи.

Какво предизвиква пристъпите при лупус?

При хората, вече диагностицирани с лупус, симптомите могат временно да се засилват – това се нарича пристъп (flare). Те могат да варират от леки (ставни болки, обрив) до тежки (възпаление на бъбреците – нефрит).

Експертите посочват следните признати причини за пристъпи:

Излагане на слънце

Инфекции

Неспазване на предписаното лечение

Емоционален или физически стрес

Пациентите могат да намалят риска от пристъпи, като приемат редовно лекарствата си, пазят се от слънце и следват стрес-намаляващи практики – редовна нискоинтензивна аеробна активност, медитация и тай чи. Тъй като тютюнопушенето засилва сърдечно-съдовите усложнения на лупуса, отказът от цигари е също от ключово значение.

Лупусът е сложно автоимунно заболяване, за което не съществува единствена причина. Съвременната наука сочи към взаимодействието между генетична предразположеност, екологични тригери и хормонални промени. Рискът е по-висок при жени, при хора с фамилна история на автоимунни болести и при определени етнически групи.

Ранното разпознаване на рисковите фактори и навременната консултация с ревматолог могат да имат решаващо значение за качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

