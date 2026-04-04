Лупусът е едно от най-загадъчните автоимунни заболявания – засяга милиони хора по света, а точната му причина все още не е разкрита.

Имунната система на болния атакува собствените му клетки и тъкани, предизвиквайки хронично възпаление, болки в ставите, обриви по кожата и тежки усложнения, сред които и бъбречна недостатъчност.

Но какво всъщност задейства този процес? Отговорът, според водещи специалисти, е комплексен.

Причините за лупус са многофакторни

„Причините за лупуса тепърва предстои да бъдат открити", споделя д-р Роберто Карикио, ръководител на ревматологичното отделение в Медицинското училище на Университета на Масачузетс. Той подчертава, че „заболяването изглежда многофакторно", тоест, не съществува единствена причина, а съвкупност от генетични, екологични и хормонални влияния.

Генетиката: Важен, но не единствен фактор

Изследванията показват, че около 100 вариации в ДНК са свързани с по-висок риск от лупус (наричан е още вълчанка), съгласно данни на Фондацията за лупус на Америка. Много от тези гени влияят върху функциите на имунната система.

Например, определени вариации в гена TNFAIP3 са свързани с производство на протеини, предизвикващи възпаление. Преглед на данни от 2016 г. потвърждава връзка между TNFAIP3 и системния лупус еритематозус при пациенти в Европа и Азия.

Важно е да се знае:

  • Не съществува единичен ген, отговорен за болестта
  • Няма генетичен тест, който да потвърди диагнозата или да предскаже риска
  • Фамилната история на автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, склеродермия) повишава риска

Околната среда може да „включи" болестта

Генетичната предразположеност сама по себе си не е достатъчна. Необходим е и екологичен тригер, който да активира болестта. Учените идентифицират няколко такива фактора:

Инфекции

Определени инфекции, включително тези, причинени от вирусът на Епщайн – Бар, може да допринесат за развитието на лупус, според публикувано проучване. Тази връзка обаче все още не е окончателно доказана.

Излагане на слънце

Ултравиолетовата светлина уврежда кожата и може да накара кожните клетки да освободят съдържанието си в кръвния поток, дразнейки имунната система. Това може да предизвика характерния за лупуса обрив и системна активност на болестта.

Медикаменти, стрес и силициев прах

Сред другите потенциални причинители са:

  • Антибиотици, повишаващи чувствителността към слънце (напр. триметоприм-сулфаметоксазол, миноциклин)
  • Емоционален и физически стрес — проучване от 2017 г. установява връзка между травма, посттравматичното стресово разстройство и развитието на лупус при жени
  • Излагане на силициев прах в строителната и производствената сфера

Хормоните: Ключ към загадката?

Особено показателен факт е, че 9 от 10 болни от лупус са жени. Това навежда учените на мисълта, че хормоните, и по-специално естрогенът, играят важна роля. Диагнозата много често се поставя по време на или непосредствено след бременност, а пристъпите не са рядкост в следродилния период.

Едно проучване установява връзка между хормонозаместителна терапия и повишен риск от лупус и пристъпи. 

Какво предизвиква пристъпите при лупус?

При хората, вече диагностицирани с лупус, симптомите могат временно да се засилват – това се нарича пристъп (flare). Те могат да варират от леки (ставни болки, обрив) до тежки (възпаление на бъбреците – нефрит).

Експертите посочват следните признати причини за пристъпи:

  • Излагане на слънце
  • Инфекции
  • Неспазване на предписаното лечение
  • Емоционален или физически стрес

Пациентите могат да намалят риска от пристъпи, като приемат редовно лекарствата си, пазят се от слънце и следват стрес-намаляващи практики – редовна нискоинтензивна аеробна активност, медитация и тай чи. Тъй като тютюнопушенето засилва сърдечно-съдовите усложнения на лупуса, отказът от цигари е също от ключово значение.

Лупусът е сложно автоимунно заболяване, за което не съществува единствена причина. Съвременната наука сочи към взаимодействието между генетична предразположеност, екологични тригери и хормонални промени. Рискът е по-висок при жени, при хора с фамилна история на автоимунни болести и при определени етнически групи. 

Ранното разпознаване на рисковите фактори и навременната консултация с ревматолог могат да имат решаващо значение за качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Everyday Health (2022): Какво причинява лупус? Често срещани рискови фактори и още
  2. Lupus Foundation of America: Генетика и лупус — приблизително 100 ДНК вариации са свързани с лупус
  3. Medline Plus: Системен лупус еритематозус