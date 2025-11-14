Повечето от нас са го прекарали в детството, дори без да знаят. Вирусът на Епщайн-Бар се предава лесно, чрез целувка, споделена чаша или просто детска игра. След това остава в тялото завинаги, тих и незабележим.

Ново проучване на Университета в Станфорд установява, че този обикновен вирус може да е причината за оключването на лупус, сериозно автоимунно заболяване, което засяга милиони хора по света, съобщава Euronews.

Откритие, което променя всичко

„Това е най-важното откритие, излязло от моята лаборатория през цялата ми кариера", споделя д-р Уилям Робинсън, професор по имунология и ревматология в Станфорд и водещ автор на изследването.

Снимка: Canva

Резултатите, публикувани в престижното издание Science Translational Medicine, сочат, че вирусът на Епщайн-Бар (EBV), който носят повече от 90% от възрастните, вероятно стои зад всички случаи на лупус.

Лупусът кара имунната система да атакува собствените здрави тъкани на тялото. Заболяването причинява възпаление, което може да засегне кожата, ставите, бъбреците, сърцето и нервите.

Особено тежко се отразява на жените, които съставляват около 90% от болните. Повечето хора с лупус успяват да контролират симптомите си с лекарства като ибупрофен, но около 5% развиват животозастрашаващи усложнения. Засега няма лечение на заболяването.

Вирусът, който никога не си тръгва

Вирусът на Епщайн-Бар е известен преди всичко като причинител на мононуклеозата, заболяването, което е познато като „болест на целувката". Повечето хора се заразяват с него в детството или юношеството чрез слюнка. когато споделят храна, пият от една чаша или се целуват.

„Практически единственият начин да не се заразите с EBV е да живеете в балон", обяснява Робинсън. Ако сте живеете нормален живот, шансовете да го имате са близо 20 към 1.

След като влезе в организма, вирусът се крие в имунни клетки, наречени В-лимфоцити, които обикновено произвеждат антитела за борба с инфекции.

Снимка: Canva

При нормални обстоятелства тези клетки защитават тялото, но EBV може да ги превземе, да превърне малка част от тях в бунтовници и да убеди други да се присъединят към атаката срещу собствените тъкани на организма. Именно този процес, според изследователите, отключва лупуса.

Какво откриват учените

До момента научната общност знае, че почти всички хора с лупус носят вируса на Епщайн-Бар, но точната връзка остава загадка. Екипът от Станфорд използва напреднали технологии за генетично секвениране, за да разкрие как вирусът манипулира имунната система. Оказа се, че при болните от лупус заразените с EBV В-клетки са около 25 пъти по-чести, отколкото при здравите хора.

Вирусът произвежда протеин, наречен EBNA2, който включва човешки гени, водещи до възпаление. Тези свръхактивни В-клетки след това подтикват други имунни клетки да атакуват клетъчните ядра, отличителен белег на лупуса. Когато достатъчно от тези клетки се натрупат, започва пълномащабен автоимунен отговор.

Снимка: Canva

Робинсън и екипът му вярват, че същият вирусен механизъм може да играе роля и в други автоимунни заболявания, като множествената склероза, ревматоидния артрит и болестта на Крон. Изследователите посочват, че генетични фактори, различия в щамовете на вируса или други фактори н аоколната среда могат да обяснят защо определени хора са по-уязвими към автоимунни състояния като лупус.

Няколко компании вече работят по ваксини за предотвратяване на инфекцията с EBV, като някои клинични изпитвания вече са в ход. Въпреки това, тези ваксини вероятно ще защитят само хора преди заразяване, което означава, че трябва да се дават в ранна детска възраст.

Това откритие обаче отваря нови хоризонти, разбирането как вирусът задейства лупуса може да доведе до целенасочени терапии, които да спрат заболяването в начален стадий или дори да го предотвратят напълно при хора, вече носещи вируса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.