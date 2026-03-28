Американската агенция по храните и лекарствата обяви премахването на т.нар. Black Box Warning за част от хормоналните терапии при менопауза.

Това е строгото „черно предупреждение“ върху опаковките, което в продължение на много години информираше за риск от рак, инфаркт, инсулт и тромбози.

Какво означава тази промяна? Че науката еволюира. Хормонозаместителната терапия, когато е назначена правилно, в точния момент и при правилния профил пациентки може значително да подобри качеството на живот.

С едно важно уточнение, че премахването на Black Box Warning не означава, че терапията е за всички.

Крие ли риск прилагането на хормонозаместваща терапия?

„Аз лично съм привърженик на хормоналната субституция. Има препарати, които са сравнително не много вредни и при правилно мониториране на гърдите, матката и яйчниците, те са безвредни на практика“, на мнение е д-р Явор Лозанов, специалист по акушерство и гинекология.

По думите му жените, които имат наследствена предразположеност към карцином на гърдата или яйчниците, трябва да се проследяват много внимателно и приложението на хормонозаместителната терапия да бъде строго контролирано от лекар.

„Но рискът не е много по-голям от риска, който една жена без наследственост има да се разболее от това онкологично заболяване“, допълва специалистът.

Какви са предимствата на хормоналната субституция?

„Хормонозаместващата терапия води до много добро качество на живота на пациентките“, казва д-р Лозанов.

Това се дължи на комплексното ѝ въздействие върху организма, особено при жени в менопауза или с хормонален дефицит. Хормоналната субституция ефективно облекчава едни от най-честите симптоми на менопауза като:

горещи вълни,

нощно изпотяване,

нарушения на съня

промени в настроението, включително тревожност и раздразнителност.

Освен това терапията може да подобри концентрацията и когнитивните функции, което има значение за ежедневната активност и работоспособността.

Друг ключов аспект от ползите на хормонозаместващата терапия е поддържането на костната плътност и намаляването на риска от остеопороза и фрактури, сериозен здравен проблем при жени след менопауза.

Важно е обаче терапията да се назначава след консултация със специалист, който да прецени ползите и потенциалните рискове, както и да изготви персонализиран план за проследяване.

