Представете си следната ситуация, изпитвате силни менструални болки, не можете да се концентрирате, но трябва да се явите на важна среща. Решавате да останете у дома, но не посмявате да споделите истинската причина с мениджъра си. Вместо това измисляте оправдание за стомашен грип или силно главоболие.

Това е ежедневната реалност за милиони европейски жени. Проучвания показват, че над 32% от работещите жени не получават достатъчна помощ от своите работодатели, за да останат продуктивни и здрави на работа. Резултатът - 15% са принудени да преминат на непълно работно време, а 14% напълно напускат работа заради здравословни състояния, специфични за жените.

Финансовата цена на мълчанието

Цифрите говорят сами за себе си. Само в Обединеното кралство се изчислява, че около 11 млрд. лири се губят годишно заради отсъствия, свързани единствено с гинекологични заболявания. Когато една жена, която печели 25 000 лири годишно, напусне работа поради менопауза, цената за замяната ѝ достига над 30 500 лири.

Снимка: Canva

В Европейския съюз жените все още са недостатъчно представени на пазара на труда, като през 2021 г. само 67,7% от тях са заети, в сравнение с 78,5% от мъжете. Това означава разлика от почти 11%, която частично се обяснява с липсата на адекватна подкрепа за женското здраве.

Освен това, през 2018 г. жените в ЕС печелят средно с 14,4% по-малко на час от мъжете, като един от факторите за това е необходимостта от непълно работно време или кариерни прекъсвания заради здравословни проблеми и грижи за семейството.

Менопаузата: табу, която изгонва таланти

Менопаузата е един от най-игнорираните здравословни проблеми на работното място, въпреки че засяга милиони жени в разцвета на кариерата им. В някои европейски страни, особено в Испания и Обединеното кралство, много жени усещат стигма около обсъждането на менопаузата на работното място. Това води до това, че много жени, които трябва да си вземат свободни дни заради симптоми, свързани с менопаузата, не посочват това като основна причина за отсъствието си, а вместо това цитират тревожност, депресия или друго физическо заболяване.

Проучвания показват, че жените, които съобщават поне един проблемен менопаузален симптом на 50-годишна възраст, имат 43% по-голяма вероятност да са напуснали работата си до 55-годишна възраст и 23% по-голяма вероятност да са намалили работните си часове. Още по-притеснителното е, че над половината от анкетираните жени, 53% могат да си припомнят случай, когато не са могли да отидат на работа поради менопаузални симптоми.

Четирите критични области за действие

Жените се сблъскват със специфични предизвикателства в четири ключови области, където работодателите могат да направят реална промяна:

Снимка: Canva

Достъпна здравна грижа

26% от жените не са сигурни, че могат да си позволят здравните грижи, от които те или семейството им се нуждаят, в сравнение със само 18% от мъжете. Проблемът често е, че здравните обезщетения са насочени към висшия мениджмънт и високоплатените служители, докато жените са концентрирани в по-ниско платените сектори.

Три от десет жени в ЕС работят в образование, здравеопазване и социална работа, традиционно нископлатени сектори, в които работят само 8% от мъжете.

Ментално здраве

Изследванията показват, че жените изпитват по-лоши резултати от мъжете, когато става въпрос за ментално здраве и психологическа безопасност на работното място. Само 53% от жените смятат, че лидерите в техните организации се ангажират с поддържането на здравословна култура, в сравнение с 60% от мъжете.

Репродуктивни права и здраве

Само 55% от жените споделят, че предлаганите им на работа обезщетения отговарят на техните нужди. Това включва липса на подкрепа за репродуктивно здраве, бременност и периода след раждане.

Психологическа безопасност на работното място

По-малко от половината жени казват, че техните работодатели проектират работните места с оглед на здравето и благосъстоянието. 31% от жените обмислят да намалят работните си часове, а 32% да напуснат работата си поради менопаузални симптоми.

Снимка: Canva

Решения, които работят

Добрата новина е, че работодателите могат да направят конкретни стъпки за подобряване на ситуацията:

Създайте култура на подкрепа

Насърчавайте откритост и безопасност чрез ясни вътрешни и външни стъпки и реални действия. Направете ясно, че компанията дава приоритет на здравето на жените. 72% от всички служители казват, че е изключително или много важно работодателите да подкрепят женското здраве.

Предлагайте конкретна здравна подкрепа

Гъвкавост за медицински прегледи и процедури.

Осигурете достъп до чисти тоалетни и хигиенни продукти.

Помислете за месечен болничен ден при болезнена менструация

Предоставете консултантски услуги за допълнителна подкрепа

Осигурете гъвкави и справедливи обезщетения

Предлагайте гъвкави работни условия и персонализирани пакети от обезщетения. Гарантирайте равенство в заплащането и справедливи политики за родителски отпуск. Разширете достъпа до здравни обезщетения за по-широк кръг служители, включително по-ниско платените и работещите на непълно работно време.

Инвестирайте в кариерно развитие

Предлагайте менторство и възможности за изграждане на мрежи. Осигурете професионално развитие и гарантирайте равни възможности за напредък.

Защо грижата за женското здраве е важна

Жените често носят непропорционално голямата тежест на грижите за семейството. Въпреки че все повече жени участват на пазара на труда, отговорността за частната и домашна работа все още пада основно върху тях.

Снимка: Canva

Работодателите трябва да разгледат специфични обезщетения, включително субсидии за детски/възрастни грижи, достъп до цифрови здравни решения за деца и разширена поддръжка за членове на семейството.

Бизнес аргументът

Подкрепата на женското здраве не е просто въпрос на справедливост, това е стратегическа инвестиция. Жените на възраст между 40 и 60 години често са в разцвета на своя опит и продуктивност. Губенето на този талант струва скъпо на бизнеса и обществото.

Организациите, които инвестират в подкрепа на женското здраве, могат да очакват:

По-дълго задържане на служителите.

По-висока производителност.

По-включваща корпоративна култура.

Затваряне на пропастите в равенството.

Принос към цялостното икономическо развитие.

Европейският институт за здравето на жените призовава за стратегия на ЕС за здравето на жените, която включва прилагането на Директивата за баланс между работа и личен живот за родители и лица, полагащи грижи, за да се справи с ниското представителство на жените на пазара на труда.

Решенията съществуват и не са сложни за прилагане. Това, от което се нуждаем, е ангажираност от страна на работодателите да разпознаят важността на женското здраве и да предприемат конкретни действия.

Всяка инвестиция в здравето на жените е инвестиция в по-справедливо, по-продуктивно и по-устойчиво бъдеще за всички. Въпросът не е дали можем да си позволим да го направим – въпросът е дали можем да си позволим да не го направим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

