Менопаузата е естествен етап в живота на всяка жена, който настъпва обикновено между 45 и 55 години и бележи края на репродуктивния период.

Тя не настъпва внезапно, а е резултат от постепенни хормонални промени, които започват години по-рано, в периода наречен перименопауза.

През това време яйчниците постепенно намаляват производството на естроген и прогестерон, двата основни женски полови хормона, които регулират менструалния цикъл, метаболизма, съня, настроението и костното здраве.

Тези промени често водят до разнообразни физически и емоционални симптоми, като нерегулярни менструации, горещи вълни, промени в телесното тегло, намаляване на мускулната маса, колебания в настроението, нарушения на съня и сухота на кожата.

Въпреки че менопаузата е напълно естествен процес, начинът, по който организмът реагира на нея, зависи до голяма степен от общото здравословно състояние, начина на живот и навиците на жената.

Затова поддържането на хормонален баланс, чрез правилно хранене, физическа активност, добър сън и справяне със стреса, играе ключова роля за преодоляване на този преходен период по-здравословно и хармонично.

Как се променят нивата на хормоните с напредването на възрастта?

Хормоналният баланс е ключов фактор за благосъстоянието на целия организъм.

„След 40-годишна възраст и при мъжете, и при жените се наблюдават значителни промени в хормоналните нива, особено тези на половите хормони“, казва ендокринологът доц. д-р Антоанета Гатева. Спадът в нивата на половите хормони е по-ясно забележим при жените, което води до развитие на характерни признаци.

„Този спад започва далеч преди менопаузата, когато спира менструалният цикъл. Това е свързано с намалено производство на яйцеклетки, намаляване на нивата на естрогените, промени в менструалния цикъл, които в началото са по-дискретни и това е периодът, през който жената започва да се променя осезаемо, покачва се телесното тегло, забелязват се първите признаци на стареене“, допълва доц. Гатева.

Значими аспекти, на които трябва да се обърне специално внимание, са здравословното и разнообразно хранене, покачването на мускулната маса, запазването на оптимално телесно тегло, качественият сън и елиминирането на хроничния стрес.

Всички те оказват много сериозно влияние върху хормоналния пейзаж и процесите в организма.

