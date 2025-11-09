Менопаузата е естествен етап в живота на всяка жена, който настъпва обикновено между 45 и 55 години и бележи края на репродуктивния период.

Тя не настъпва внезапно, а е резултат от постепенни хормонални промени, които започват години по-рано, в периода наречен перименопауза.

През това време яйчниците постепенно намаляват производството на естроген и прогестерон, двата основни женски полови хормона, които регулират менструалния цикъл, метаболизма, съня, настроението и костното здраве.

Тези промени често водят до разнообразни физически и емоционални симптоми, като нерегулярни менструации, горещи вълни, промени в телесното тегло, намаляване на мускулната маса, колебания в настроението, нарушения на съня и сухота на кожата.

Въпреки че менопаузата е напълно естествен процес, начинът, по който организмът реагира на нея, зависи до голяма степен от общото здравословно състояние, начина на живот и навиците на жената.

Затова поддържането на хормонален баланс, чрез правилно хранене, физическа активност, добър сън и справяне със стреса, играе ключова роля за преодоляване на този преходен период по-здравословно и хармонично.

Как се променят нивата на хормоните с напредването на възрастта?

Хормоналният баланс е ключов фактор за благосъстоянието на целия организъм.

„След 40-годишна възраст и при мъжете, и при жените се наблюдават значителни промени в хормоналните нива, особено тези на половите хормони“, казва ендокринологът доц. д-р Антоанета Гатева. Спадът в нивата на половите хормони е по-ясно забележим при жените, което води до развитие на характерни признаци. 

Този спад започва далеч преди менопаузата, когато спира менструалният цикъл. Това е свързано с намалено производство на яйцеклетки, намаляване на нивата на естрогените, промени в менструалния цикъл, които в началото са по-дискретни и това е периодът, през който жената започва да се променя осезаемо, покачва се телесното тегло, забелязват се първите признаци на стареене“, допълва доц. Гатева. 

Може ли менопаузата да се забави и струва ли си това?

Значими аспекти, на които трябва да се обърне специално внимание, са здравословното и разнообразно хранене, покачването на мускулната маса, запазването на оптимално телесно тегло, качественият сън и елиминирането на хроничния стрес.

Всички те оказват много сериозно влияние върху хормоналния пейзаж и процесите в организма.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата. 

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV! 