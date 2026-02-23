Достъпът до електронни здравни досиета в Европейския съюз достигна 83% през 2024 г., значителен скок от 72% само преди две години.

Новите данни поставят България в добра позиция, с резултат от 87%, страната се нарежда над средното европейско ниво. Но докато инфраструктурата расте, дигиталната здравна грамотност на гражданите изостава значително. Какво означава това за пациентите и здравните системи в Европа.

Какво са електронните здравни досиета и защо са важни?

Електронните здравни досиета (ЕЗД) представляват цифрови записи на здравната история на пациента, като изследвания, диагнози, предписани лекарства, резултати от прегледи. Те позволяват бърз и сигурен обмен на информация между лекари, болници и пациенти, независимо от местоположението.

Снимка: Canva

Според експерти, цитирани от Euronews, страните с добре развити електронни здравни досиета могат значително по-лесно да разширят телеконсултациите и дистанционните консултации, услуги, които след пандемията от COVID-19 се превръщат в неотменна част от съвременното здравеопазване.

„Страните с добре изградени електронни здравни досиета и платформи, позволяващи свободен обмен на данни, могат много по-лесно да разширят телемедицинските услуги", коментира Давид Новийо Ортис, ръководител на отдел „Данни, ИИ и цифрово здраве" в Регионалния офис на СЗО за Европа.

Здравната статистика на ЕС: Кой води, кой изостава?

Според доклада „Digital Decade 2025: eHealth Indicator Study" на Европейската комисия, публикуван в началото на 2026 г., класацията от 29 европейски страни разкрива значителни разлики:

Лидери с над 90%:

Белгия със 100%

Естония със 100%

Дания с 98%

Литва с 95%

Малта с 94%

Полша с 92%

Норвегия с 91%

България и страните над средното за ЕС (83%):

България постига 87%, резултат, равен с Австрия, Хърватия, Германия и Словения. Това поставя страната ни в групата на добре представящите се европейски държави в сферата на електронното здравеопазване, показател за сериозния напредък, постигнат в последните години в дигитализацията на здравната система.

Снимка: Canva

Ирландия е изненадващото изключение

С едва 25%, Ирландия заема последното място сред 29 изследвани държави и то с огромна разлика от втората най-ниска (Нидерландия, 65%). Причината е, че до 2024 г. Ирландия е единствената страна в ЕС без онлайн портал за достъп до здравни данни. Това обаче се промени на 5 февруари 2026 г., когато здравният министър обяви официален старт на обществена поръчка за Национална система за електронни здравни досиета.

Дигиталната здравна грамотност: Слабото звено на е-здравеопазването

Наличието на платформи е само половината от уравнението. Докладът „Health at a Glance 2025" на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) установява, че дигиталната здравна грамотност, способността да се намери, разбере и използва здравна информация онлайн, остава ниска в много европейски страни.

Данните от 17 страни на ОИСР установява обезпокоителни данни сред хората на 45 и повече години:

Само 18% от хората с по-ниско образование демонстрират дигитална здравна грамотност.

Сред по-високо образованите делът е 26%.

Единствено в Чехия показателят надхвърля 50%, дори сред по-образованите

Страните с най-висока дигитална здравна грамотност сред по-образованите са: Чехия (53%), Уелс (46%), Франция (43%) и Нидерландия (31%).

Снимка: Canva

Страните с най-ниски нива включват Италия (9%), Румъния (9%) и Белгия (11%), което показва, че дори технологично напредналите страни могат да изостават по дигитална грамотност.

България и е-здравеопазването

Резултатът от 87% в индекса на е-здраве не е случаен. В България в последните години се реализират сериозни инвестиции в електронното здравеопазване, като внедряване на интегрирани информационни системи, електронни рецепти и болнични информационни системи, свързани с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Компании и институции в страната работят активно по интеграция на здравния софтуер, с цел осигуряване на безпроблемен обмен на медицински данни между различните нива на здравната система.

Предизвикателството пред България, както и пред останалите европейски страни, е да гарантира, че гражданите не само имат технически достъп до своите здравни данни, но и притежават уменията да ги използват пълноценно.

Снимка: Canva

Целта на ЕС е 100% достъп до 2030 г.

В рамките на Европейското цифрово десетилетие, ЕС си поставя амбициозната цел до 2030 г. 100% от гражданите на всички държави-членки да имат достъп до своите електронни здравни досиета. При сегашното темпо на напредък, четири процентни пункта на година, целта е постижима, но ще изисква устойчиви инвестиции и целенасочена работа по дигиталната грамотност.

Дигитализацията на здравните системи в Европа напредва, а България е сред страните, които се представят положително. Резултатът от 87% в достъпа до електронни здравни досиета е демонстрира реален напредък. Въпреки това, дигиталната здравна грамотност остава ключово предизвикателство не само за българите, но и за цяла Европа.

Технологията е инструментът, но само информираният и уверен гражданин може да го използва пълноценно. Пътят към модерно, ефективно и достъпно здравеопазване минава и през образованието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

