Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт в Европа, като отнемат над 1.7 млн. живота годишно. Европейската комисия обяви амбициозен план „Безопасни сърца", който има за цел да промени тази тревожна статистика чрез фокус върху превенцията и здравословния начин на живот.

Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), сърдечно-съдовите заболявания засягат 62 млн. европейци.

Новият план поставя амбициозната цел да намали преждевременната смъртност с 25% до 2035 година, като въвежда редица конкретни мерки за превенция.

Какво представляват сърдечно-съдовите заболявания?

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) включват състояния, които засягат сърцето и кръвоносните съдове, като инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност. Според прогнозите, разпространението на ССЗ се очаква да нарасне с 90%, а смъртните случаи с 73% между 2025 и 2050 година, ако не се предприемат спешни мерки.

„Това е отдавна очаквано ангажимент на Европейския съюз, защото сърдечно-съдовото здраве все още е най-важното предизвикателство пред нас, когато става въпрос за общественото здраве", заяви европейският комисар по здравеопазването Оливер Вархеи.

Ключови цели на плана „Безопасни сърца"

Новият план на ЕС включва няколко конкретни цели за следващото десетилетие:

25% намаление на преждевременните смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания до 2035 г.

Годишни прегледи за кръвно налягане, холестерол и кръвна захар за повечето възрастни над 25 години.

Превенция като част от рутинното здравеопазване във всички държави-членки.

Подкрепа на националните системи за справяне с основните причини за ССЗ.

Фокус върху превенцията и начина на живот

Комисията подчертава, че почти 80% от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот. Основните рискови фактори включват:

Високо кръвно налягане и холестерол

Диабет

Тютюнопушене

Затлъстяване

Замърсяване на въздуха

Борба с тютюнопушенето

Една от основните цели е да се намали употребата на тютюн до под 5% от възрастното население до 2040 година, в съответствие с Плана на Европа за борба с рака.

За постигането на тази цел, Комисията планира да ревизира законодателството за контрол на тютюна през 2026 г., като включи нови продукти като електронни цигари, никотинови пликчета и вейпове. Предвижда се и ревизия на Директивата за данъчно облагане на тютюна.

Насърчаване на здравословното хранене

Нездравословното хранене е друг важен фактор. Според Комисията, около 75% от смъртните случаи, свързани със затлъстяване, се дължат на сърдечно-съдови заболявания.

Тревожна е статистиката, че само 60% от възрастните консумират ежедневно пресни плодове и зеленчуци, докато 42% от юношите изобщо не консумират плодове или зеленчуци.

Предложените мерки включват:

Подкрепа за преформулиране на храните.

Критерии за устойчиви обществени поръчки на здравословна храна в обществените институции.

По-добра информация за ултра-преработените храни.

Ваксинация срещу респираторни инфекции

Планът включва и увеличаване на ваксинационния обхват срещу респираторни инфекции, които влошават сърдечно-съдовите състояния, като грип, COVID-19, респираторен синцитиален вирус (RSV), пневмококова инфекция и херпес зостер при възрастни хора и високорискови групи.

Комисията посочва по-високата ваксинационна обхватност като важен инструмент за предотвратяване на инфаркти и инсулти, предизвикани от инфекции.

Критики от потребителски организации

Въпреки че мерките са приветствани, потребителски групи критикуват липсата на конкретни срокове и измерими ангажименти.

„Новият план за сърдечно-съдово здраве няма зъби, за да защити по-добре потребителите от нездравословни храни с високо съдържание на мазнини, захар и сол", заяви Самуеле Тонело, старши експерт по хранителна политика в Европейската потребителска организация BEUC.

Според организацията Foodwatch International, Комисията е пропуснала възможността да представи конкретно законодателство за забрана на маркетинга на нездравословна храна за деца и продажбата на енергийни напитки на непълнолетни.

Планът „Безопасни сърца" представлява важна стъпка в борбата срещу водещата причина за смърт в Европа. Чрез фокус върху превенцията, здравословния начин на живот и системни промени в здравеопазването, ЕС цели да спаси стотици хиляди животи през следващото десетилетие.

Ако имате рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания или притеснения относно сърдечното си здраве, консултирайте се с вашия лекар за персонализирана оценка и превантивни мерки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

