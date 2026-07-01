Един обикновен стрес тест с натоварване, който лекарите обикновено използват за диагностика на сърдечни заболявания, може да разкрие много повече, отколкото се смята досега.

Ново мащабно проучване от клиниката Mayo в САЩ установява силна връзка между това как се представяме на тест с бягаща пътека и риска от рак в следващите години. Резултатите поставят физическата форма редом до най-известните фактори за онкологичен риск.

Какво показва изследването

Екип от изследователи проследява над 13 000 мъже и жени, преминали 10–15-минутен стрес тест с натоварване между 1993 и 2010 година. По време на теста участниците постепенно увеличават темпото на бягане, докато достигнат максимално усилие, а лекарите отчитат сърдечен ритъм, кръвно налягане и други показатели, за да изчислят обобщен „резултат от натоварването“.

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Тринадесет години по-късно данните разкриват тревожна закономерност:

Хората с най-слаби резултати на теста имат повече от два пъти по-висок риск да починат от заболявания, различни от сърдечно-съдови, сред които деменция, инсулт, пневмония и рак.

Ракът се оказва причина за половината от тези смъртни случаи извън сърдечно-съдовите болести.

Участници с кардиореспираторна издръжливост , само с 10% под средната, имат 42% по-висок риск да починат от рак и други болести.

Защо сърцето и ракът са свързани

На пръв поглед връзката изглежда неочаквана, но според специалисти по кардиология тя има логично обяснение: сърдечносъдовият риск и рискът от онкологични заболявания често споделят едни и същи причини, затлъстяване, хронично възпаление и висока кръвна захар.

Отделно проучване, обхващащо над 20 000 участници от САЩ и Нидерландия, потвърждава модела: хората в най-високата категория на сърдечносъдов риск се оказват 3,7 пъти по-склонни да развият рак в рамките на 15 години в сравнение с тези с нисък риск.

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Ролята на аеробния капацитет (VO2 max)

Ключов показател, измерван по време на стрес теста, е аеробният капацитет (VO2 max), способността на тялото да пренася кислород към мускулите при усилие. Колкото по-висок е той, толкова по-ефективно работят сърцето и белите дробове.

Добрата новина е, че VO2 max може да се повиши с редовна физическа активност — ходене, джогинг, плуване или колоездене. Дори без да сте атлет, само 150 минути умерено интензивно движение седмично се свързват с:

23–40% по-нисък риск от сърдечносъдово заболяване;

8–25% по-нисък риск от определени видове рак, като най-силен ефект се наблюдава при рак на гърдата, дебелото черво, ендометриума, стомаха и белия дроб.

Връзката между спорта, чревния микробиом и рака

Учените посочват и по-неочакван механизъм, чревния микробиом. Проучвания сочат, че физическата активност стимулира бактерии, произвеждащи защитни мастни киселини с кратка верига, които могат да предпазват от рак на дебелото черво, трети по честота онкологичен диагноза в света. При физически активните хора рискът от това заболяване е с около 24% по-нисък.

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Движението допълнително подпомага чревните клетки да отделят повече имунни клетки, които потискат хроничното възпаление, един от основните двигатели на туморния растеж.

Не само спорт, а цялостен здравословен начин на живот

Експертите препоръчват движението да се комбинира с останалите принципи от насоките на Американската сърдечна асоциация, познати като Life's Essential 8, включващи здравословно хранене, контрол на кръвното налягане, кръвната захар и холестерола, отказ от тютюнопушене и достатъчно сън.

Съвременните изследвания показват, че нарушеният сън може да повишава риска от рак чрез разстройване на денонощния ритъм и засилване на възпалението в организма, още една причина пълноценната почивка да се разглежда като част от превенцията.

Основни изводи

По-добрата физическа форма е свързана с по-нисък риск от смърт както от сърдечносъдови заболявания, така и от рак.

Аеробният капацитет е измерим и подобряем показател, не е нужно да сте спортист, за да видите резултат.

Редовната двигателна активност влияе положително на чревния микробиом и намалява хроничното възпаление .

Здравословният начин на живот работи най-добре, когато включва движение, сън, хранене и контрол на кръвното налягане и захарта заедно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници