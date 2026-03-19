В условията на все по-заседнал начин на живот въпросът колко движение на ден е нужно за здраве придобива нова спешност. Часове пред компютър, дълго стоене в автомобил и ограничена физическа активност се превръщат в ежедневие за милиони хора. На този фон, според здравните експерти, дори умерено количество движение може да има значим ефект върху организма.

Според информация, публикувана от специалистите в Mayo Clinic, за повечето здрави възрастни минималната необходима физическа активност е около 150 минути седмично с умерена интензивност или 75 минути при по-висока интензивност. Разпределено в рамките на седмицата, това означава приблизително 30 минути движение дневно, което се счита за базов стандарт за поддържане на добро общо здраве.

Снимка: Canva

Кое движение отговаря на препоръките?

Експертите уточняват, че става дума не просто за всякакво движение, а за активност, която повишава сърдечната честота и ангажира основните мускулни групи. Към умерените форми на натоварване се отнасят дейности като бързо ходене, каране на колело или плуване, докато интензивните включват бягане, аеробика или по-тежка физическа работа.

Според анализи, публикувани от водещи здравни институции, подобна активност има директна връзка със здравето за сърцето и белите дробове, като подобрява кръвообращението и кислородния обмен. Наред с това редовното движение подпомага контрола върху телесното тегло и намалява риска от развитие на хронични заболявания като диабет тип 2.

Снимка: Canva

Значението на силовите упражнения

Освен аеробната активност, препоръките включват и силови тренировки поне два пъти седмично. Този аспект често остава подценен, но има ключова роля за поддържане на здраве за костите и ставите, както и за предотвратяване на загуба на мускулна маса с напредването на възрастта.

Според специалистите, дори една серия от упражнения, изпълнени с достатъчно натоварване, може да бъде достатъчна за поддържане на функционалната сила. Това означава, че не е необходимо продължително време във фитнеса, а по-скоро последователност и правилно натоварване.

Снимка: OpenAI

Рискът, който често се подценява: седенето

Наред с липсата на движение, все повече изследвания обръщат внимание на друг ключов фактор – прекомерното седене. Данни от различни научни публикации показват, че продължителното обездвижване може да увеличи риска от метаболитни нарушения, дори при хора, които покриват минималните изисквания за физическа активност.

Това означава, че един 30-минутен тренировъчен блок не компенсира напълно останалите часове на седене. Експертите препоръчват редовни паузи, кратки разходки и повече движение през целия ден като част от стратегията за поддържане на добро здраве.

Снимка: Canva

Когато времето не достига

Една от най-честите причини за липса на движение остава недостигът на време. В този контекст експертите подчертават, че физическата активност не е задължително да бъде продължителна или непрекъсната. Напротив, натрупването на кратки периоди на движение през деня също носи ползи.

Дори няколко кратки разходки от по 5-10 минути могат да допринесат за постигане на препоръчителния минимум. Според специалистите именно този подход прави движението по-достъпно и устойчиво в дългосрочен план.

Повече движение – повече ползи

Макар 150 минути седмично да се считат за минимум, експертите отбелязват, че увеличаването на физическата активност до 300 минути седмично може да донесе допълнителни ползи. Това включва по-добър контрол върху теглото, подобрена издръжливост и по-силен метаболитен ефект.

В този смисъл движението не трябва да се възприема като задължение, а като инвестиция в дългосрочното здраве. Данните показват, че дори малки увеличения в ежедневната активност могат да доведат до осезаеми резултати.

Снимка: Canva

Обобщението на експертните препоръки е: около 30 минути движение на ден са достатъчни, за да поддържаме основните функции на организма и да намалим риска от редица заболявания. В същото време по-високите нива на активност носят допълнителни ползи, особено когато са съчетани със силови упражнения и ограничаване на времето в седнало положение.

В контекста на съвременния начин на живот ключовият фактор остава не интензивността, а постоянството. Включването на движение в ежедневието, дори под формата на кратки активности, се оказва една от най-достъпните стратегии за подобряване на здравето.

При започване на нов режим на физическа активност, особено при наличие на хронични заболявания, е препоръчително да се потърси консултация със специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------