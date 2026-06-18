Според Световната здравна организация, почти 1 на 6 души по света живее с неврологично разстройство.

За щастие, можете да предприемете проактивни стъпки, за да защитите здравето на мозъка си. Изследванията показват, че редовните упражнения могат да подобрят здравето на мозъка, да стимулират растежа на невроните и да намалят натрупването на вредни протеини в мозъка.

Как упражненията са полезни за здравето на мозъка

Повечето от нас знаят, че редовните упражнения са един от най-добрите начини да поддържаме тялото си здраво.

Изследванията подкрепят стойността на упражненията за намаляване на риска от сърдечни заболявания, инсулт, диабет и рак.

И въпреки това, често пренебрегваме ролята, която упражненията играят за поддържането на здравето на мозъка ни.

Д-р Марат Рейзелман, специалист по неврология и клинична неврофизиология, подчертава защо трябва да гледаме на упражненията като на съществен елемент за поддържане на здрав мозък.

„Проучванията показват, че при възрастни, които спортуват редовно, има значително намалена честота на атрофия на мозъчната тъкан, както и признаци на увреждане на съдовата тъкан и тих инсулт, базирани на ЯМР изображения.

Наблюдавано е и повишено удебеляване на различни части от мозъчната кора – области, жизненоважни за паметта и мисловните функции“, коментира специалистът.

Тези когнитивни процеси са неврогенеза и невропластичност. Неврогенезата е растежът, развитието и поддържането на нови мозъчни клетки.

Невропластичността е способността на мозъка ни да развива нови връзки, за да компенсира влошаването на мозъчните клетки през целия ни живот. Кислородът е жизненоважен и за двете, а редовните упражнения насърчават повишеното снабдяване с кислород.

Увеличеният кръвен поток и доставката на кислород от упражненията са жизненоважни за подобряване на паметта, когнитивните функции, вниманието и фокуса – до голяма степен поради ролята им за поддържане на здравето на хипокампуса.

Проучванията показват, че нашият хипокампус, частта от мозъка, която е отговорна за функцията на паметта, получава повишен кръвен поток и оксигенация, когато практикуваме редовни физически упражнения. Проучванията показват, че това подобрява когнитивните показатели във всички възрастови групи, твърдят специалистите.

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Освен това, съществува връзка между здравето на мозъка и здравето на сърцето и един от начините, по които упражненията подобряват мозъка, е чрез подобряване на здравето на сърдечно-съдовата ни система.

„Пациентите, които имат сърдечни заболявания, са значително по-склонни да развият инсулт и деменция. Физическите упражнения, като помагат за подобряване на здравето на сърцето ни, водят до намаляване на риска от инсулт и невродегенеративни състояния като болестта на Алцхаймер.

Доказано е също, че забавят прогресията на други невродегенеративни заболявания като болестта на Паркинсон“, коментират лекарите.

Доказана е връзка и между здравето на мозъка и повишените нива на възпаление и стрес. Доказано е, че редовните упражнения помагат за намаляване както на възпалението, така и на производството на хормони на стреса като кортизол – и двата от които са свързани с повишено тъканно увреждане в мозъка и ускорено стареене на мозъка.

Освен това, когато тренираме, ние увеличаваме производството на ендорфини и невротрансмитери в мозъка, които спомагат за подобряване на цялостното ни чувство за физическо и психическо благополучие.

Как да тренираме за здраве на мозъка

За да подпомогнете здравето на мозъка, експертите препоръчват да включите следните видове упражнения в рутината си:

Аеробни упражнения (кардио): Физически дейности като ходене, бягане, плуване и колоездене повишават нивата на кислород в мозъка, което може да подпомогне паметта и когнитивните функции. Стремете се към поне 30 минути аеробни упражнения с умерена интензивност 3 до 5 дни в седмицата.

Силови тренировки: Силовите упражнения като вдигане на тежести или силови тренировки могат да помогнат за защитата на хипокампуса, центъра на паметта в мозъка. Проучванията показват, че 90 минути силови тренировки седмично могат да подобрят когнитивните функции и да забавят дегенерацията на мозъка.

Йога и осъзнатост: Според изследване, публикувано в Exercise and Sport Sciences Reviews, йогата може да помогне за намаляване на стреса и тревожността, подобряване на умствената яснота и предотвратяване на свързания с възрастта когнитивен спад.

Колко упражнения са ни необходими?

„Колкото повече упражнения, толкова по-добре, но малко физическа активност е по-добра от никаква“, е мотото на експертите. И напомнят, че макар проучванията да показват, че получаваме най-голяма полза за сърдечно-съдовата система, не бива да забравяме връзката между здравето на сърцето и здравето на мозъка.

Идеалната цел за максимални ползи е тренировки поне 5 часа седмично или минимум два и половина до три часа седмично, като всяка сесия трае около 30 до 45 минути.

Ако започнете бавно и постепенно трупате издръжливост, като по този начин вероятно ще постигнете най-големи ползи.

На тези, които започват тренировъчна програма след дълъг период на липса на физическа активност, се препоръчва да се консултират с лекар и да обсъдят индивидуален подход, преди да започнат тренировките.

Тренировките са с доказани ползи за здравето на мозъка

Като се грижим за телата си – за сърдечно-съдовата система, опорно-двигателния апарат и за реакцията си, ние се грижим и за мозъка си.

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Доказано е, че физическите упражнения са от полза за пациенти с неврологични разстройства като мигрена, деменция, болест на Паркинсон, инсулт, множествена склероза, депресия и тревожност, хронична болка и нарушения на съня.

Изследванията показват, че възрастните хора, които водят по-физически активен начин на живот, са склонни да имат по-висока когнитивна функция.

Въпреки че със сигурност има фактори, които са извън нашия контрол, можем да предприемаме стъпки всеки ден, за да забавим когнитивния спад чрез здравословни навици на живот, като например упражнения, което води до цялостно подобрено познавателно действие и подобрено здраве и благополучие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници