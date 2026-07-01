Високите температури не са просто дискомфорт, а реално натоварване на сърцето. Когато навън е горещо, тялото полага усилия да поддържа нормална вътрешна температура, а това пряко се отразява на сърцето, белите дробове и бъбреците.

За хора със сърдечни заболявания това означава повишен сърдечносъдов риск при жеги, който често остава подценен.

Защо горещината натоварва сърцето

При високи температури кръвоносните съдове се разширяват, за да отделят повече топлина през кожата, процес, който може да доведе до спадане на кръвното налягане.

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Според Британската сърдечна фондация, в горещ ден сърцето може да изпомпва до няколко пъти повече кръв в минута, отколкото в прохладен ден.Когато телесната температура се повиши, сърцето изпомпва повече кръв към кожата, за да прехвърли топлина навън, а в горещ ден то може да работи с 2 до 4 пъти по-голямо натоварване спрямо хладен ден.

Затова сърдечни заболявания през лятото изискват допълнително внимание.

Кои лекарства изискват повишено внимание

Някои групи медикаменти влияят на начина, по който тялото реагира на топлина:

Диуретици и горещо време – диуретиците увеличават отделянето на течности и повишават риска от обезводняванеДиуретиците увеличават отделянето на урина и повишават риска от дехидратация.

Ангина пекторис (гръдна жаба) – при употреба на нитроглицеринов спрей е нужно повишено внимание, тъй като той бързо разширява кръвоносните съдове и може да предизвика внезапен спад на кръвното налягане и световъртеж.

Бета-блокерите могат да затруднят способността на сърцето да ускорява пулса си при нужда от по-ефективно охлаждане, което е допълнителен фактор при топлинен стрес .

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При сърдечна недостатъчност и жега е особено важно да не се спазва стриктно ограничение на течностите без консултация с лекуващия екип, тъй като при силна жега и изпотяване нуждите на организма от вода могат временно да се увеличат.

Кой е в най-голям риск

Според Световната здравна организация, най-уязвими на високите температури са:

хора над 65 години , при които смъртността, свързана с горещини, се е увеличила значително през последните две десетилетия;

хора с хронични заболявания – сърдечносъдови, бъбречни, дихателни и диабет;

бебета и малки деца;

хора, живеещи сами или с ограничена социална подкрепа.

Смъртността, свързана с топлина, при хора над 65-годишна възраст се е увеличила с приблизително 85% между периода 2000–2004 г. и 2017–2021 г.

Симптоми на топлинен удар, кога да потърсите помощ

Симптомите на дехидратация и топлинен стрес включват изпотяване, студена и лепкава кожа, замайване, мускулни спазми и подуване на глезените (отоци). При топлинен удар ситуацията е спешна и включва:

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обилно изпотяване, последвано от студена, влажна кожа;

ускорено или повърхностно дишане;

гадене и повръщане;

прималяване или загуба на съзнание.

При съмнение за топлинен удар незабавно потърсете спешна медицинска помощ на телефон 112.

Как да се разхладим и предпазим от прегряване

Хидратация в горещините – пийте течности редовно, без да чакате да ожаднеете.

Избягвайте алкохол и прекомерна консумация на кофеин.

Заменете тежките ястия със салати и плодове с високо съдържание на вода.

Проветрявайте дома вечер и затваряйте щорите през деня.

Избягвайте излизане навън между 11:00 и 15:00 часа – часовете с най-силно слънце.

Носете леки, светли и свободни дрехи от естествени материи.

Проверявайте редовно възрастни роднини и хора, живеещи сами.

Горещото време е реално изпитание за сърдечносъдовата система, особено за хора с хронични сърдечни заболявания или на лечение с определени медикаменти. Внимателното проследяване на симптомите, поддържането на добра хидратация и избягването на най-горещите часове на деня могат значително да намалят риска от усложнения през лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

Британска сърдечна фондация (BHF) – "Горещо време и Вашето сърце":

Световна здравна организация (СЗО) – "Жега и здраве":