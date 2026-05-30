Екстремните температури вече не са само дискомфорт, но и влошават здравето на сърцето. Ново мащабно проучване, представено на конгреса на Европейската асоциация по превантивна кардиология (EAPC) през 2026 г., доказва, че горещите и студените вълни значително увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания, а замърсяването на въздуха допълнително усилва този ефект,  особено при жените и по-младите хора.

Какво установи проучването?

Изследването е част от полската кохортна студия EP-PARTICLES и анализира данни за над 8 милиона жители на Източна Полша за периода 2011–2020 г. За десетте години са регистрирани:

Снимка: OpenAI

  • 573 538 тежки сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инцидента (MACCE)
  • 377 373 смъртни случая от сърдечно-съдови причини
  • 831 246 смъртни случая от всякакви причини

Под „тежки инциденти" изследователите включват сърдечно-съдова смърт, инфаркт с елевация на ST-сегмента и исхемичен инсулт.

Горещите вълни действат веднага, а студените бавно и упорито

Учените установяват два различни модела на въздействие върху сърцето:

Горещи вълни, незабавен удар

  • В деня на излагане на горещина рискът от тежък сърдечен инцидент нараства с 7,5%
  • Сърдечно-съдовата смъртност се покачва с 9,5% още в деня на пика

Студени вълни, забавено, но трайно действие

  • Рискът от тежък инцидент нараства постепенно, от 4,0% до 5,9% в рамките на няколко дни след студената вълна
  • Рискът от сърдечна смърт се покачва от 4,7% до 6,9%
Изменението на климата е причина за рак, хронични и инфекциозни заболявания

„Нашите резултати показват, че проблемите с климатичните промени вече засягат и Северна Европа и демонстрират значителните комбинирани рискове от температурните крайности и замърсяването на въздуха," коментира проф. Лукаш Кузма от Медицинския университет в Бялисток, Полша.

Снимка: Canva

Замърсяването на въздуха усилва сърдечния риск

Отделен анализ от същата кохортна студия, представен от д-р Анна Кураш, показва, че около 13% от всички сърдечно-съдови смъртни случая са свързани с излагане на замърсен въздух, което съответства на 71 440 загубени години живот само за едно десетилетие.

Ключови замърсители:

  • PM2.5 (фини прахови частици) и бензо[а]пирен – при горещи и студени вълни
  • Озон (O₃) – засилва ефекта и при двата типа температурни крайности
  • NO₂ – особено опасен по време на студени вълни

Кои са най-уязвими?

Резултатите оспорват традиционните представи за рисковите групи:

  • Жените са с около 5% по-висок риск от MACE в сравнение с мъжете при едно и също ниво на замърсяване
  • Хората под 65 години са с около 9% по-висок риск в сравнение с тези над 65 г.

Какво се случва с тялото, когато температурите минават 40 градуса?

„Тези резултати поставят под въпрос традиционната парадигма за рисковите фактори и ясно подкрепят необходимостта от координирани политики за обществено здраве, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха," заяви д-р Кураш.

Защо това е важно за България?

Снимка: Canva

България е сред страните в Европа с едни от най-високите нива на замърсяване с фини прахови частици, особено в по-студените месеци, когато битовото отопление с твърдо гориво достига пиковите си стойности. В комбинация с все по-честите горещи и студени вълни, дължащи се на климатичните промени, тази двойна заплаха за сърдечно-съдовото здраве е изключително актуална за нашата страна.

Какво следва?

Изследователите от Полша планират да разширят проучването, включвайки и светлинното и шумовото замърсяване като допълнителни екологични рискови фактори. Крайната цел е разработването на нов алгоритъм за прогнозиране на сърдечно-съдовия риск, който да включва екологичните фактори и да позволи по-ефективно насочване на превантивните усилия.

Високите температури през нощта увеличават риска от инфаркт повече от дневните жеги

Климатичните промени и замърсяването на въздуха вече не са само екологичен проблем, но са пряка заплаха за сърдечно-съдовото здраве. Горещите и студените вълни убиват по различен начин, а мръсният въздух усилва риска, като удря непропорционално силно жените и по-младите хора. Координираните действия на национално и европейско ниво за ограничаване на замърсяването и адаптиране към климатичните промени са не просто желателни,  те са животоспасяващи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

  1. Европейско дружество по кардиология. Горещите и студените вълни увеличават сърдечно-съдовите инциденти. Прессъобщение, ESC Превантивна кардиология 2026. 
  2. Европейско дружество по кардиология. ESC Превантивна кардиология 2026.– Годишен конгрес на EAPC
  3. Европейска асоциация по превантивна кардиология (EAPC), клон на Европейското дружество по кардиология (ESC).