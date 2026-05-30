Екстремните температури вече не са само дискомфорт, но и влошават здравето на сърцето. Ново мащабно проучване, представено на конгреса на Европейската асоциация по превантивна кардиология (EAPC) през 2026 г., доказва, че горещите и студените вълни значително увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания, а замърсяването на въздуха допълнително усилва този ефект, особено при жените и по-младите хора.
Какво установи проучването?
Изследването е част от полската кохортна студия EP-PARTICLES и анализира данни за над 8 милиона жители на Източна Полша за периода 2011–2020 г. За десетте години са регистрирани:
- 573 538 тежки сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инцидента (MACCE)
- 377 373 смъртни случая от сърдечно-съдови причини
- 831 246 смъртни случая от всякакви причини
Под „тежки инциденти" изследователите включват сърдечно-съдова смърт, инфаркт с елевация на ST-сегмента и исхемичен инсулт.
Горещите вълни действат веднага, а студените бавно и упорито
Учените установяват два различни модела на въздействие върху сърцето:
Горещи вълни, незабавен удар
- В деня на излагане на горещина рискът от тежък сърдечен инцидент нараства с 7,5%
- Сърдечно-съдовата смъртност се покачва с 9,5% още в деня на пика
Студени вълни, забавено, но трайно действие
- Рискът от тежък инцидент нараства постепенно, от 4,0% до 5,9% в рамките на няколко дни след студената вълна
- Рискът от сърдечна смърт се покачва от 4,7% до 6,9%
„Нашите резултати показват, че проблемите с климатичните промени вече засягат и Северна Европа и демонстрират значителните комбинирани рискове от температурните крайности и замърсяването на въздуха," коментира проф. Лукаш Кузма от Медицинския университет в Бялисток, Полша.
Замърсяването на въздуха усилва сърдечния риск
Отделен анализ от същата кохортна студия, представен от д-р Анна Кураш, показва, че около 13% от всички сърдечно-съдови смъртни случая са свързани с излагане на замърсен въздух, което съответства на 71 440 загубени години живот само за едно десетилетие.
Ключови замърсители:
- PM2.5 (фини прахови частици) и бензо[а]пирен – при горещи и студени вълни
- Озон (O₃) – засилва ефекта и при двата типа температурни крайности
- NO₂ – особено опасен по време на студени вълни
Кои са най-уязвими?
Резултатите оспорват традиционните представи за рисковите групи:
- Жените са с около 5% по-висок риск от MACE в сравнение с мъжете при едно и също ниво на замърсяване
- Хората под 65 години са с около 9% по-висок риск в сравнение с тези над 65 г.
„Тези резултати поставят под въпрос традиционната парадигма за рисковите фактори и ясно подкрепят необходимостта от координирани политики за обществено здраве, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха," заяви д-р Кураш.
Защо това е важно за България?
България е сред страните в Европа с едни от най-високите нива на замърсяване с фини прахови частици, особено в по-студените месеци, когато битовото отопление с твърдо гориво достига пиковите си стойности. В комбинация с все по-честите горещи и студени вълни, дължащи се на климатичните промени, тази двойна заплаха за сърдечно-съдовото здраве е изключително актуална за нашата страна.
Какво следва?
Изследователите от Полша планират да разширят проучването, включвайки и светлинното и шумовото замърсяване като допълнителни екологични рискови фактори. Крайната цел е разработването на нов алгоритъм за прогнозиране на сърдечно-съдовия риск, който да включва екологичните фактори и да позволи по-ефективно насочване на превантивните усилия.
Климатичните промени и замърсяването на въздуха вече не са само екологичен проблем, но са пряка заплаха за сърдечно-съдовото здраве. Горещите и студените вълни убиват по различен начин, а мръсният въздух усилва риска, като удря непропорционално силно жените и по-младите хора. Координираните действия на национално и европейско ниво за ограничаване на замърсяването и адаптиране към климатичните промени са не просто желателни, те са животоспасяващи.
