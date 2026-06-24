Едно от всеки шест сърдечно-съдови смъртни събития в Европейския съюз е свързано с фактори на околната среда като екстремни температури и мръсен въздух, близо 18% от всички смъртни случаи са заради сърдечно-съдови забоялвания.
С все по-честите рекордни горещини в Европа връзката между горещото време и сърцето се превърна от сезонно неудобство в спешен здравен въпрос.
Разберете как високите температури натоварват сърдечносъдовата система, кои хора са най-уязвими и какви практични стъпки помагат за предпазване от жегите.
Как горещото време влияе на сърцето
Когато температурите се покачат, сърцето започва да работи значително по-усилено, за да охлади тялото. Това повишава риска от инфаркт, аритмия (неравномерен сърдечен ритъм) и обостряне на сърдечна недостатъчност.
Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) взаимодействието между високата топлина и сърдечно-съдовите заболявания допринася за около една четвърт от всички смъртни случаи, свързани с горещини.
Колкото по-висока е температурата, толкова по-голяма е заплахата. Проучване, публикувано в списание Circulation, проследява сърдечносъдовата смъртност в продължение на седем години в Кувейт. Изследователите откриват ясна връзка между покачващите се температури и риска от смърт, като повечето случаи настъпват при температури между 35°C и 43°C.
Какво се случва в тялото при висока топлина
Организмът се охлажда по два основни начина и двата натоварват сърцето:
- Радиация: тялото пренасочва кръв към кожата, за да отдаде топлина, което увеличава работата на сърцето.
- Изпотяване и изпарение: при сухо време потта охлажда ефективно, но при висока влажност тя остава по кожата, а телесната температура продължава да расте.
Тук се намесват два ключови механизма на терморегулацията на тялото:
- Повишено натоварване: при горещина сърцето може да изпомпва два до четири пъти повече кръв в минута в сравнение с хладен ден.
- Дехидратация и гъста кръв: изпотяването намалява обема на плазмата. Това повишава гъстотата на кръвта, затруднява изпомпването и увеличава риска от съсиреци и исхемични събития.
Ефектът се засилва от климатичните промени и от замърсяването на въздуха с фини прахови частици, които допълнително влошават хроничните състояния.
Кои хора са най-застрашени
Сърдечните проблеми при жеги не засягат всички еднакво. Най-уязвими са:
- Възрастните хора и горещините: хората над 65 години, особено живеещите сами, прегряват по-бързо.
- Хората с хронични заболявания: предхождаща сърдечна недостатъчност, мозъчносъдова болест и диабет повишават риска.
- Приемащите определени лекарства: бета-блокери при жега забавят пулса и пречат на бързото охлаждане, а приемът на диуретици усилва дехидратацията и нестабилността на кръвното налягане при високи температури.
Как да предпазите сърцето си при жега
Експертите от Европейското кардиологично дружество (ESC) и публичните здравни агенции препоръчват профилактичен подход:
- Следете прогнозите за горещина и оставайте на хладно в най-горещите часове; ако се налага да излезете, изберете ранна сутрин или вечер и почивайте на сянка.
- Пийте вода в жегите редовно – около 200 мл на всеки 20 минути, без да чакате да ожаднеете. При сърдечна недостатъчност или прием на диуретици попитайте лекаря за точното количество течности.
- Ограничете алкохола, газираните и плодовите сокове, които могат да забавят усвояването на водата.
- Защитете кожата си срещу слънчево изгаряне с широкопола шапка, светли свободни дрехи и слънцезащитен крем SPF 30+, тъй като изгарянето нарушава охлаждането.
- Разпознавайте тревожните сигнали на слънчев и топлинен удар – замайване, ускорен пулс, гадене, обърканост – и потърсете спешна помощ.
Горещото време и сърцето са все по-тясно свързани в условията на климатични промени. Високите температури сгъстяват кръвта, ускоряват пулса и натоварват сърцето, а най-застрашени са възрастните хора, хората с хронични заболявания и приемащите диуретици или бета-блокери.
Добрата хидратация, избягването на пиковата жега, защитата от слънцето и навременната консултация с лекар са най-сигурните стъпки за предпазване от жегите.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Европейска агенция за околна среда – влияние на околната среда върху сърдечносъдовото здраве
- Европейско кардиологично дружество (ESC) – клинични перспективи за топлината и сърцето
- Агенция за опазване на околната среда на САЩ (EPA) – горещини и сърдечносъдови заболявания
- Списание Circulation – температури и сърдечно-съдова смъртност (проучване от Кувейт)