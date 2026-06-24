Едно от всеки шест сърдечно-съдови смъртни събития в Европейския съюз е свързано с фактори на околната среда като екстремни температури и мръсен въздух, близо 18% от всички смъртни случаи са заради сърдечно-съдови забоялвания.

С все по-честите рекордни горещини в Европа връзката между горещото време и сърцето се превърна от сезонно неудобство в спешен здравен въпрос.

Разберете как високите температури натоварват сърдечносъдовата система, кои хора са най-уязвими и какви практични стъпки помагат за предпазване от жегите.

Как горещото време влияе на сърцето

Когато температурите се покачат, сърцето започва да работи значително по-усилено, за да охлади тялото. Това повишава риска от инфаркт, аритмия (неравномерен сърдечен ритъм) и обостряне на сърдечна недостатъчност.

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Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) взаимодействието между високата топлина и сърдечно-съдовите заболявания допринася за около една четвърт от всички смъртни случаи, свързани с горещини.

Колкото по-висока е температурата, толкова по-голяма е заплахата. Проучване, публикувано в списание Circulation, проследява сърдечносъдовата смъртност в продължение на седем години в Кувейт. Изследователите откриват ясна връзка между покачващите се температури и риска от смърт, като повечето случаи настъпват при температури между 35°C и 43°C.

Какво се случва в тялото при висока топлина

Организмът се охлажда по два основни начина и двата натоварват сърцето:

Радиация: тялото пренасочва кръв към кожата, за да отдаде топлина, което увеличава работата на сърцето.

Изпотяване и изпарение: при сухо време потта охлажда ефективно, но при висока влажност тя остава по кожата, а телесната температура продължава да расте.

Тук се намесват два ключови механизма на терморегулацията на тялото:

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Повишено натоварване: при горещина сърцето може да изпомпва два до четири пъти повече кръв в минута в сравнение с хладен ден.

Дехидратация и гъста кръв: изпотяването намалява обема на плазмата. Това повишава гъстотата на кръвта , затруднява изпомпването и увеличава риска от съсиреци и исхемични събития .

Ефектът се засилва от климатичните промени и от замърсяването на въздуха с фини прахови частици, които допълнително влошават хроничните състояния.

Кои хора са най-застрашени

Сърдечните проблеми при жеги не засягат всички еднакво. Най-уязвими са:

Възрастните хора и горещините: хората над 65 години, особено живеещите сами, прегряват по-бързо.

Хората с хронични заболявания: предхождаща сърдечна недостатъчност, мозъчносъдова болест и диабет повишават риска.

Приемащите определени лекарства: бета-блокери при жега забавят пулса и пречат на бързото охлаждане, а приемът на диуретици усилва дехидратацията и нестабилността на кръвното налягане при високи температури .

Как да предпазите сърцето си при жега

Експертите от Европейското кардиологично дружество (ESC) и публичните здравни агенции препоръчват профилактичен подход:

Следете прогнозите за горещина и оставайте на хладно в най-горещите часове; ако се налага да излезете, изберете ранна сутрин или вечер и почивайте на сянка.

Пийте вода в жегите редовно – около 200 мл на всеки 20 минути, без да чакате да ожаднеете. При сърдечна недостатъчност или прием на диуретици попитайте лекаря за точното количество течности.

Ограничете алкохола , газираните и плодовите сокове, които могат да забавят усвояването на водата.

Защитете кожата си срещу слънчево изгаряне с широкопола шапка, светли свободни дрехи и слънцезащитен крем SPF 30+, тъй като изгарянето нарушава охлаждането.

Разпознавайте тревожните сигнали на слънчев и топлинен удар – замайване, ускорен пулс, гадене, обърканост – и потърсете спешна помощ.

Горещото време и сърцето са все по-тясно свързани в условията на климатични промени. Високите температури сгъстяват кръвта, ускоряват пулса и натоварват сърцето, а най-застрашени са възрастните хора, хората с хронични заболявания и приемащите диуретици или бета-блокери.

Добрата хидратация, избягването на пиковата жега, защитата от слънцето и навременната консултация с лекар са най-сигурните стъпки за предпазване от жегите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници