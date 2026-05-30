Три от всеки десет жени в света умират от сърдечно-съдови заболявания, а въпреки това диагнозата закъснява, симптомите се пропускат и животоспасяващите лечения се прилагат по-рядко, отколкото при мъжете.

Именно тази тревожна неравнопоставеност стои в основата на нов доклад, публикуван в European Heart Journal, в който международни експерти настояват за създаване на специализирани кардиологични центрове за жени в цяла Европа.

Жените са невидимите пациенти в кардиологията

Според доклада, изготвен от Европейското дружество по кардиология (ЕСК), сърдечно-съдовите заболявания при жените системно се подценяват. Причините са няколко:

Симптомите при жените се различават от тези при мъжете — вместо класическата болка в гърдите, жените по-често усещат умора, гадене, болка в гърба или задух, което води до погрешна или забавена диагностика.

Жените са значително по-слабо представени в клиничните изпитвания, върху чиито резултати се базират стандартите за лечение.

Специфични рискови фактори като усложнения по време на бременност (включително прееклампсия), ранна менопауза и автоимунни заболявания рутинно се пропускат при стандартната оценка на риска.

„Сърдечните заболявания убиват повече жени, отколкото всяко друго заболяване, но остават критично недодиагностицирани и недолекувани. Затварянето на тази пропаст не е само въпрос на справедливост, това е въпрос на правилна медицинска грижа", коментира д-р Джулия Грапса, Масачузетски общ болничен комплекс Brigham, Бостън

Какво предлагат експертите

Авторите на клиничното консенсусно становище предлагат специализирани центрове за сърдечно здраве на жените да функционират като хъбове в рамките на съществуващите кардиологични структури. Тези центрове би трябвало да поемат случаи като:

Исхемична болест на сърцето и инфаркти, при които конвенционалните образни методи не установяват запушване на коронарни артерии — състояние, непропорционално засягащо жените

Кардиоваскуларен риск при бременност , включително прееклампсия и сърдечни усложнения

Сърдечно-съдови заболявания, свързани с менопаузата

Опитът от Северна Америка е насърчаващ, един канадски център успява да постави точна диагноза при над 70% от жените с необясними до момента сърдечни симптоми, което е довело до значително по-малко хоспитализации в следващите три години.

Иновации в кардиологията и образованието

Докладът подчертава, че специализираните центрове не заменят нуждата от по-добра обща подготовка. Авторите настояват медицинското образование да включи задължителни знания за спецификата на сърдечно-съдовите заболявания при жените, за всички кардиолози, не само за тези в специализираните структури.

Препоръчва се и непрекъснат одит на дейността на центровете, за да се осигури устойчиво финансиране и научен напредък.

Новият доклад на Европейското дружество по кардиология предлага конкретен път напред: от признаването на проблема до реалните промени в здравеопазването в Европа.

Специализираните кардиологични центрове за жени могат да подобрят диагностиката на сърдечни заболявания, да намалят смъртността и да гарантират, че жените получават грижата, от която се нуждаят, а не тази, разработена по мъжки модел.

