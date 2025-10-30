Даването на антибиотици на жени в рамките на 24 часа след раждане е свързано с намален риск от клинично значими усложнения на раните, сочат резултатите от клинично изпитване проведено в Дания, съобщава News Medical.

Изследването, публикувано в авторитетното медицинско списание The BMJ, хвърля светлина върху важен въпрос, който засяга милиони жени по света всяка година.

Защо това е важно

При раждането много жени получават родилни травми или при естествения процес на раждане, или при секцио. Тези нараняванията могат да доведат до инфекции и други усложнения в периода след раждането.

Снимка: Canva

Въпреки че профилактичните антибиотици се препоръчват след инструментални раждания (например с вакуум или форцепс), до момента малко се знае за тяхната ефективност при естествени раждания с родилни травми.

Какво показва изследването

Учените проследяват 442 жени на възраст 18 и повече години с епизиотомия, хирургичен разрез, който се прави в перинеума, в областта между влагалището и ануса по време на раждане, или родилни травми от втора степен след раждане в болница в Копенхаген между март и декември 2023 година.

Участничките са разделени на две групи, едната получава три дози орални антибиотици, започвайки в рамките на шест часа след раждането и повтаряни на всеки осем часа, докато другата получава плацебо. Оценката на състоянието им е направена между четвъртия и четиринадесетия ден след раждането.

Снимка: Canva

Резултатите показват интересна находка: въпреки че общият брой на усложненията не се различава значително между двете групи (22% при антибиотици срещу 29% при плацебо), клинично значимите усложнения, тези които изискват допълнителна медицинска грижа, са значително намалени. При жените, получавали антибиотици, само 9% са развили сериозни усложнения, в сравнение с 17% при тези на плацебо.

Какво означава това на практика

Изследователите изчисляват, че за всеки 12 жени, на които се дадат профилактични антибиотици, едно клинично значимо усложнение би било предотвратено. Освен това жените в групата на лечение са получавали по-малко допълнителни антибиотици впоследствие и съобщават за по-добро общо самочувствие. Не са регистрирани сериозни неблагоприятни реакции от лечението.

Какво препоръчват експертите

„Въпреки че не е наблюдаван значим ефект върху общите усложнения на раните, профилактичните антибиотици значително намаляват риска от клинично значими усложнения при жени с епизиотомия и родилни травми от втора степен“, заключават авторите на изследването. Те подчертават, че тази находка подкрепя използването на профилактични антибиотици в рутинната клинична практика след такива раждания.

Снимка: Canva

Учените отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се определи кои пациентки са най-изложени на риск от клинично значими инфекции и следователно биха имали най-голяма полза от тази превантивна мярка.

Въпреки някои ограничения на изследването, ниският процент на отпадане и краткият времеви интервал на проследяване са сред силните му страни, гарантиращи надеждността на резултатите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.