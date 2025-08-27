Тенденцията за по-късно майчинство продължава да набира скорост в цял свят. Според данните, делът на ражданията от майки над 40 години се е удвоил в ЕС за последните две десетилетия, като е нараснал от 2.4% до 5.4% от всички живородени деца.

Въпреки че съвременната медицина позволява на жените да имат здравословна бременност и в по-напреднала възраст, ново мащабно изследване хвърля светлина върху реалните рискове, които съпътстват този избор.

Анализирайки данни от над 300 000 раждания в Швеция за период от 12 години, учените установяват зависимост между възрастта на майката и здравословното състояние на новороденото.

Снимка: Canva

Резултатите показват, че рисковете се увеличават драстично особено при жени на 45 години и повече, като засягат различни аспекти от здравето на бебето, от преждевременно раждане до по-сериозни усложнения, съобщава News Medical.

Основни открития на изследването

Изследователите разделят майките в три възрастови групи, като използват жените на 35-39 години като референтна група за сравнение, следвани от групата на 40-44 години и най-рисковата група от 45 години и повече.

Данните демонстрират постепенно нарастване на определени рискове с всяка възрастова група.

Преждевременно раждане показва тревожен ръст

Данните за преждевременното раждане разкриват ясна възходяща тенденция, която започва да се проявява още при жените след 40. При майки на 35-39 години преждевременното раждане засяга 4,8% от случаите, което се счита за базово ниво. Когато възрастта достигне 40-44 години, процентът се увеличава до 6,1%, представлявайки ръст от над четвърт в сравнение с по-младата група.

Най-драматичният скок обаче се наблюдава при майки над 45 години, където 8,4% от бебетата се раждат преждевременно, почти двойно увеличение спрямо референтната група.

Риск от мъртвородени бебета удвоява се

При майки на 35-39 години рискът от мъртвородени бебета се среща в 0,42% от случаите, което е в рамките на очакваното за развитите страни. При майки над 45 години обаче този процент почти се удвоява до 0,83%, представлявайки значително увеличение на риска, който не може да бъде пренебрегнат при планиране на бременност.

Снимка: Canva

Други здравни предизвикателства

Изследването разкрива и други здравни предизвикателства, които засягат бебетата на по-възрастни майки.

Сред тях се открояват случаите на ниско тегло при раждане спрямо продължителността на бременността, което може да има дългосрочни последици върху развитието на детето.

Също така се наблюдават по-чести случаи на ниски нива на кръвната захар при новородените, състояние което изисква внимателно наблюдение и понякога медицинска намеса в първите дни след раждането.

Защо възниква този риск?

По-възрастните майки се различават от по-младите по няколко ключови фактора, които допринасят за увеличените рискове.

Първо, те често имат по-висок индекс на телесна маса (BMI), което само по себе си може да усложни бременността и родилния процес.

Второ, значителна част от тях се обръщат към асистирана репродукция, процедури които въпреки успешността си носят допълнителни рискове. Освен това, с напредването на възрастта нараства вероятността от развитие на определени заболявания по време на бременността, като диабет или хипертония.

Накрая, статистиката показва, че по-възрастните майки по-често раждат чрез цезарово сечение, което въпреки че е безопасна процедура, все пак представлява хирургична намеса с присъщите ѝ рискове.

Какво означава това за бъдещите майки?

Важно е да се подчертае, че това изследване не цели да обезкуражи жените от по-късно майчинство, а да им предостави информация за взимане на информирани решения, обясняват изследователите.

Резултатите от изследването имат мултиплициращ ефект върху различни аспекти от здравеопазването и семейното планиране. За здравната система те предоставят ценна информация за по-добро планиране на грижите и разработване на специализирани скрининг програми, насочени към по-възрастни бременни жени.

Снимка: Canva

Бъдещите майки получават възможност за по-добро разбиране на реалните рискове и могат да вземат информирани решения относно времето за забременяване, както и да търсят начини за намаляване на потенциалните рискове, чрез здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи. От своя страна, лекарите могат да използват тези данни за разработване на по-целенасочени интервенции и протоколи за грижа, които ще донесат най-голяма полза именно там, където рисковете са най-високи.

Въпреки че рисковете нарастват с възрастта, важно е да се помни, че повечето бебета се раждат здрави независимо от възрастта на майката. Ключът е в добрата информираност и качествената медицинска грижа през цялата бременност.

Изследването е резултат от сътрудничество между учени от Университета в Упсала и Университета в Линчьопинг и предоставя ценна информация за планиране на бъдещи бременности в епоха, в която все повече жени избират по-късно майчинство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.