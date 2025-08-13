Отслабването преди инвитро може да увеличи шансовете за бременност

Съвременната медицина продължава да се развива, включително асистираните репродуктивни технологии. Според последни данни приблизително 15-16 милиона бебета са родени именно чрез асистирана репродуктивна технология след появата на първото бебе през 1978 година.

Въпреки напредъка на технологиите, доста странични фактори имат решаващо значение за успеха на тези процедури. Все повече изследвания показват, че правилното хранене може да играе основна роля. Но има и още.

Експертите проучват дали отслабването преди ин витро оплождане увеличава шансовете за бременност, пише Medicaxpress.

Отслабването увеличава шансовете за успешна бременност

Жените с по-висок Индекс на телесна маса (ИТМ) често се сблъскват с повече предизвикателства по време на ин витро оплождането, включително по-ниско качество на яйцеклетките, намален процент на имплантиране и по-висок процент на спонтанни аборти.

Това се дължи главно на хормоналния дисбаланс, причинен от наднорменото тегло, който може да наруши нормалното функциониране на репродуктивната система.

Резултатите показват, че интервенциите относно сваляне на тегло преди инвитро могат да увеличат шансовете за бременност, особено при неасистирано зачеване, въпреки че ефектът върху живородените бебета все още не е напълно ясен. Резултатите са публикувани в Annals of Internal Medicine.

Учени от Оксфордския университет изследват 1921 пациенти, като част от критериите са – жени на възраст най-малко 18 години; С Индекс на телесна маса (ИТМ) над 27, които се подлагат на процедурата без интрацитоплазмена инжекция на сперматозоиди за лечение на безплодие.

Снимка: Canva

Изследваните жени са предимно на възраст около 30 години с начален Индекс на телесна маса (ИТМ) над 33,6 (затлъстяване първа степен).

Интервенциите за отслабване включват нискокалорични диети, програма за упражнения, съпроводена със съвети за здравословно хранене, и фармакотерапия, съпроводена със съвети за диета и физическа активност.

Като цяло, свалянето на тегло преди инвитро процедурите е свързано с по-високи проценти на бременност без помощ. Доказателствата за връзката между интервенциите за отслабване преди инвитро и живородените бебета са несигурни, въпреки че има експертите твърдят, че по-скоро няма връзка с абортите.

Другата страна: Трудното отслабване не е само каприз и нежелание

Проблемът с наднорменото тегло доста често не е свързан само с конкретно число или с капризите на жената, че не иска да отслабне.

„Разбирам, че трябва да отслабна, но проблемите с теглото са многофакторни и не става въпрос само за това да си тръгнете и да ядете по-малко храна или да правите повече упражнения. има много неща, които могат да повлияят на теглото на някого и те също трябва да бъдат разгледани“, коментира пациент пред BBC.

Насоките на експертите са, че жените трябва да бъдат информирани, че в идеалния случай женският Индекс на телесна маса (ИТМ) трябва да е 19-30, преди да се започне асистирана репродукция, тъй като извън този диапазон намалява вероятността за успех.

Снимка: Canva

И още – ако жени с ИТМ над 30 забременеят, има повишен риск от спонтанен аборт, мъртво раждане и вродени аномалии.

Въпреки че изследванията показват малко по-висок риск от леки усложнения по време на извличане на яйцеклетки чрез ин витро, сериозните усложнения са рядкост при жени с висок ИТМ, според проучване от 2019 г.

В действителност понякога жените отчаяно се опитват да отслабнат, за да отговорят на изискванията за този тип процедури.

Отслабването преди лечение на безплодие може да не е полезно или дори невъзможно за повечето жени.

Повечето клиники за ин витро оплождане имат и възрастови ограничения, а с течение на времето запасите от яйцеклетки се изчерпват, което означава, че отслабването може да отнеме прекалено много време, за да си струва, пише американското National Public Radio (NPR).

Неотдавнашно проучване установява, че загубата на тегло, постигната чрез структурирани диети и програми за упражнения преди инвитро, не изглежда да подобрява процента на живородените деца.

Авторите твърдят, че е трудно дори да се оцени ефекта от тези интервенции, тъй като много хора бързо възвръщат теглото си. Тази „йо-йо диета” натоварва кардиометаболитната система и може да увеличи риска от диабет, което води до влошаване на здравето в дългосрочен план.

Отслабването може да се окаже по-скъпо от инвитро процедурата

Лекарствата за бързо отслабване трябва да бъдат внимателно проучени, преди да бъдат предложени като опция на жените. Ричард Легро, професор по акушерство и гинекология в Медицинския колеж на щата Пенсилвания, ръководи проучване върху интервенциите в начина на живот преди ин витро оплождането.

Снимка: Pexels

Той твърди, че новите лекарства за отслабване, като ретатрутид, имат потенциал да помогнат на жените да отслабнат, но тези лекарства могат да бъдат по-скъпи от самото лечение на безплодие, а компаниите са предпазливи относно потенциалните рискове за развиващия се плод.

Съвети за здравословно отслабване

Прилагането на здравословен план за отслабване може значително да подобри шансовете за успех на ин витро. Ето някои ключови стъпки, които трябва да се вземат предвид:

Консултирайте се с диетолог: Специалист може да ви предложи диета за отслабване при ин витро оплождане, която насърчава загубата на тегло и ви помага да постигнете перфектния ИТМ за ин витро лечение, като същевременно гарантира, че получавате необходимите хранителни вещества за здравословна бременност.

Спортувайте редовно: Физическата активност не само помага за отслабване, но и подобрява кръвообращението, което е полезно за здравето на яйцеклетките.

Управлявайте стреса: Високите нива на стрес могат да възпрепятстват усилията за отслабване и да повлияят негативно на плодовитостта. Помислете за включване на техники за управление на стреса, като йога или медитация, в рутината си.

Не забравяйте, че целта не е просто да отслабнете, а да достигнете по-здравословно състояние, в което тялото ви може да поддържа успешна бременност. Важно е да подходите към този процес с търпение и грижа за себе си, тъй като драстичната загуба на тегло може да повлияе негативно и на плодовитостта.