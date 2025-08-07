Съвременната медицина отбелязва изключителен успех, повече от 13 млн. души по целия свят дължат живота си на инвитро оплождане (IVF) и други техники на асистираната репродуктивна технология. Това сочат първите в своя род глобални оценки, публикувани в престижното научно списание Fertility and Sterility, съобщава Science Alert.

Откакто през 1978 г. се ражда първото заченато чрез инвитро, броят на децата, дошли на свят благодарение на асистираната репродуктивна технология, се е увеличил експоненциално.

Днес всяка 35-а секунда се ражда дете, заченато чрез асистирана репродуктивна технология, като инвитро оплождането остава най-широко използваният метод.

Снимка: Canva

Международен екип от изследователи събра здравни данни от 101 различни държави, за да установи точния брой на бебетата, родени чрез асистирана репродуктивна технология от създаването ѝ до днес.

Впечатляващи световни статистики

Според проучването, към 2018 г. между 10 и 13 млн. бебета са се родили чрез асистирана репродуктивна технология. Предварителните данни за периода 2018-2023 г. добавят още 3-4 млн. деца към тази цифра.

„Всяка година оценяваме колко бебета са се родили през предходните 12 месеца, но никога досега не сме се връщали назад и не сме използвали последователна методология за оценка на общия брой родени деца чрез инвитро, в света“, обяснява водещият автор Джорджина Чембърс, епидемиолог от Университета на Нов Южен Уелс

Регионални различия

Анализът разкрива интересни регионални тенденции:

Европа води класацията с 3,6 до 4,5 млн. деца, родени чрез инвитро оплождане, следвана от Азия с 3 до 4 млн. деца, родени чрез инвитро оплождане и Северна Америка с 1,4 до 1,6 млн.

Технологичен прогрес и подобрени резултати

През последните две десетилетия технологиите за инвитро оплождане са претърпели значителни подобрения, предлагайки по-евтини, по-безопасни и по-успешни пътища към родителството. Данните от Великобритания показват драматично увеличение на успеха:

В 90-те години на миналия век: 7% успешност при бременност чрез инвитро оплождане със замразени ембриони

През 2021 г.: 36% успешност при същата процедура

Снимка: Canva

В България също се наблюдава стабилна активност в областта на асистираната репродуктивна технология, през 2023 г. са проведени 4619 финансирани процедури, от които са се родили 1397 деца с успеваемост от 26%. През предходната 2022 година успеваемостта е била дори по-висока - 27,52%, като от 4774 процедури са се родили 1563 бебета.

Намаляване на многоплодните бременности

Съвременните практики водят до значително намаляване на многоплодните бременности:

Над 93% от инвитро циклите днес включват трансфер на един единствен ембрион.

Процентът на многоплодните раждания е под 3%.

В Австралия повечето инвитро бебета идват от замразени ембриони.

Предизвикателства пред преброяването на инвитро бебетата

За да стигнат до цифрата от 13 млн., изследователите преодоляват сериозни предизвикателства. Не всички страни водят точна статистика за процедурите на асистирана репродуктивна технология.

Снимка: Canva

Австралия е първата държава в света, която създава официален регистър за инвитро оплождане още в началото на 80-те години. Много развити страни следват примера ѝ, но все още има значителни пропуски в данните.

Например в Сингапур липсват официални регистри, в Китай регистрацията е закъсняла с години, а в САЩ, Индия и редица африкански държави не всички клиники докладват своите резултати. За да компенсират тези пропуски, учените използват специални математически методи за прогнозиране, като са отчели и броя на клиниките в различните региони.

„С раждането на все повече бебета чрез инвитро се надяваме достъпът до безопасни, висококачествени грижи да стане по-равностоен и базиран на човешките права в целия свят“, заключава д-р Чембърс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.