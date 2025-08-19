Жените, които раждат първото си дете след навършване на 30 години, са изложени на 40% до 45% по-висок риск от развитие на рак на гърдата. Това показват последни научни изследвания, ръководени от професор Уестън Портър от катедрата по сравнителна онкология в Тексаския университет A&M.

Това откритие хвърля нова светлина върху така наречения „рак на гърдата след раждане“, агресивна форма на заболяването, която засяга жени под 45-годишна възраст в рамките на няколко години след раждането на детето им.

Какво представлява ракът на гърдата след раждане

Ракът на гърдата след раждане е обострена форма на заболяването, която се характеризира с по-агресивно протичане в сравнение с традиционните типове рак на гърдата. Тази относително пренебрегвана форма изисква незабавно медицинско внимание и специализирано лечение поради своята агресивност.

Снимка: Canva

Мащабът на проблема в глобален план

Статистиките за рака на гърдата показват тревожни тенденции:

В Европейския съюз заболяването засяга приблизително една от 11 жени.

В Обединеното кралство съотношението е една от седем жени

През 2022 година 2,3 млн. жени по света са диагностицирани с рак на гърдата.

670 000 жени са починали от заболяването през същата година.

Световната здравна организация прогнозира нарастване на тези цифри в следващите десетилетия

Въпреки че жените над 45-годишна възраст съставляват мнозинството от случаите, в ЕС около 3,9% от смъртните случаи от рак на гърдата засягат жени под 45 години.

Биологичното обяснение на риска

Изследването на проф. Портър разкрива механизмите зад повишения риск. Когато жените имат първата си бременност след 30-годишна възраст, в гърдите настъпва промяна в имунната инфилтрация и възпалението.

Снимка: Canva

„Тази промяна, особено по време на кърмене и по-специално, когато детето спре да суче, води до приток на възпалителни клетки“, обяснява професорът. Именно увеличаването на възпалителните клетки повишава риска от рак на гърдата.

Сложната връзка между бременността и риска

Интересно е, че други изследвания показват двойствен ефект на бременността върху риска от рак на гърдата. При по-възрастни жени бременността и раждането всъщност могат да намалят риска от заболяването.

Новото проучване предполага, че за жените, раждащи за първи път след 30 години, рискът се увеличава в годините непосредствено след бременността, но намалява в дългосрочен план.

Броят на децата и продължителността на кърменето също влияят върху риска. Метаанализ от 2020 година, обхващащ над 50 000 жени в 47 проучвания, установи, че всяка допълнителна година кърмене може да намали риска от рак на гърдата с над 50% – от 6,3 на 2,7 случая на 100 жени.

Симптоми, на които да обърнете внимание

Ранното разпознаване на симптомите е от решаващо значение:

Бучка в гърдата

Промени във формата на гърдата

Промени в текстурата на кожата

Секреция от зърното

Постоянна болка в областта

В ранните стадии понякога може да няма симптоми, което прави редовните прегледи особено важни.

Снимка: Canva

Препоръки за превенция и ранно откриване

Предвид установените рискове, професор Портър съветва жените, които забременяват на 30-годишна възраст, да бъдат по-бдителни. Неговите препоръки включват:

Редовни мамографии

Редовни самопрегледи за откриване на бучки или аномалии

Консултации със специалист при всякакви притеснения

Чрез изучаване на промените в гърдата след бременността, изследователите се надяват да идентифицират специфични маркери или признаци на рак, които могат да бъдат използвани за подобряване на лечението и ранното откриване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.