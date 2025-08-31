Нови изследвания показват връзка между продължителното използване на смартфони, компютри или телевизия и ранните признаци на сърдечно-съдови проблеми, пише онлайн изданието TOI.

Прекарването на повече от три часа дневно пред екрана се свързва с повишено кръвно налягане, влошени стойности на холестерола и развитие на инсулинова резистентност. Тази комбинация значително увеличава риска от инфаркт и инсулт в по-зряла възраст.

Кардиометаболични проблеми още в младежка възраст

Експертите по темата, подкрепени от проучване на 1 000 деца и младежи, заключват категорично, че всеки допълнителен час пред екрана води до значително покачване на кръвното налягане.

Освен това данните сочат, че след продължително стоене пред екрана са регистрирани и по-високи нива на холестерола и инсулиновата резистентност.

Това са не просто абстрактни статистики, а ранни сигнали, че сърцето започва да показва признаци на натоварване още преди пълнолетие. Според авторите на проучването, именно тези фактори са първите предупредителни знаци за бъдещо развитие на хипертония (високо кръвно налягане) и сърдечно-съдови заболявания.

Липсата на сън засилва вредите

Екраните не само ограничават движението, но и нарушават съня, особено когато се използват непосредствено преди лягане.

Светлината от устройствата потиска производството на мелатонин (хормона, който регулира биологичния часовник) и затруднява заспиването. В резултат децата и тийнейджърите спят по-малко и по-неспокойно.

Снимка: iStock

Недостатъчният сън води до повишаване на нивата на стресови хормони като кортизол и адреналин, което кара сърцето да работи по-интензивно дори в покой. Така кръвното налягане се повишава, кръвоносните съдовете се напрягат, а възстановяването на организма отслабва.

Постепенно това създава порочен кръг, колкото повече време пред екрана, толкова по-накъсан и по-некачествен е сънят. Това ускорява натоварването на сърдечно-съдовата система и повишава риска от хронични заболявания в бъдеще.

Ранни признаци на сърдечно напрежение

Лекарите отчитат, че прекомерното време пред екрана не е безобидно дори за най-младите. При тийнейджъри вече се наблюдават промени, характерни за хора в по-зряла възраст, като ускорен пулс в покой, повишено кръвно налягане и по-слаба способност на организма да се възстановява след физическо усилие.

Тези данни са тревожни, защото подсказват ранно натоварване на сърдечно-съдовата система, процес, който в нормални условия се очаква да настъпи десетилетия по-късно, обясняват експертите.

Именно затова те подчертават значението на ранната превенция и предлагат методи като ограничаване на екранното време и насърчаване на активния начин на живот още в детска възраст.

Как да намалим риска

Специалистите подчертават, че превенцията е възможна и ефективна, ако се прилагат правилните стратегии. Ето кои са основните стъпки за ограничаване на вредите от прекомерното време пред екрана:

Снимка: Unsplash

Ограничаване на времето пред екрана

Препоръчително е децата и тийнейджърите да прекарват не повече от два часа дневно пред екрана за развлекателни цели, твърдят експертите.

Важно е останалото време да бъде запълнено с дейности, които носят реална полза за тяхното развитие.

Примери са игрите на открито, срещите с връстници или развиването на различни хобита. По този начин се избягва заседналият начин на живот и се подпомага както физическото, така и менталното здраве.

Физическа активност

Поне 60 минути умерено до интензивно движение на ден, като спорт, колоездене, танци или дори по-дълга разходка, могат да компенсират вредите от седенето пред екрана.

Редовната активност подобрява кръвообращението, поддържа здравословно тегло и укрепва сърцето, като намалява натрупването на рискови фактори още в ранна възраст.

Здравословни навици за сън

Екраните, използвани преди лягане, пречат на производството на мелатонин и водят до по-късно заспиване. Специалистите препоръчват устройствата да бъдат изключвани поне час преди сън.

Вместо това децата могат да четат книга, да слушат тиха музика или да практикуват релаксиращи дейности като медитация и разтягане. Така организмът се подготвя за по-дълбок и възстановителен сън, което е ключово за сърдечното здраве.

Семейна подкрепа

Примерът е важен. Здравословните навици са по-лесни за изграждане, когато цялото семейство ги прилага заедно. Общи правила за използване на устройства, съвместни дейности извън дома и споделен пример от страна на родителите правят децата по-склонни да ограничават времето пред екраните.

Така се създава стабилна и подкрепяща среда, която насърчава дългосрочно здравословното поведение.

Все повече данни показват, че прекомерното време пред екрана носи рискове, които не се ограничават само до затлъстяване и липса на движение. Още в детска и юношеска възраст се наблюдават признаци на сърдечно напрежение. Родители, учители и здравни специалисти имат ключова роля да насърчават балансиран начин на живот, тоест по-малко екрани, повече движение и достатъчно сън, за да защитим сърцата на най-младото поколение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.