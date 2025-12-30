Болки в ставите при студено време: Как най-бързо да ги облекчите

Студеното време може да причини болка и скованост в ставите, особено ако имате заболявания като артрит, ревматоиден артрит, лупус или фибромиалгия.

То също така води до напрежение в мускулите, ограничавайки подвижността им, и може да забележите, че симптомите ви се влошават при ниски температури.

В тази статия ще разгледаме кой е най-уязвим към усилващи се болки в ставите при застудяване на времето, както и 6 съвета от ортопед как може да облечките измъчващите ви болки.

Влияе ли студеното време на ставите ви?

Студеното време свива кръвоносните съдове, намалявайки притока на кръв към мускулите и ставите ни. Това може да доведе до напрежение в мускулите и по-малка гъвкавост на ставите, което води до дискомфорт.

„Когато температурата на синовиалната течност, смазката в ставите ви, се понижи, тя става по-гъста и лепкава. Това прави движенията по-тежки и по-болезнени“, обяснява ортопедичният хирург д-р Дхананджай Гупта от болница Fortis пред Health Shots.

Проучване в Annals of Medicine установява, че хората със състояния като остеоартрит често изпитват повече болка през зимата, тъй като студът засилва дискомфорта им, което подчертава важността на грижата за ставите ни.

Когато навън е студено, много от нас се движат по-рядко и избират да си останат вкъщи на уютно място, вместо да спортуват. Тази липса на упражнения може да отслаби мускулите и да увреди хрущялите, изостряйки проблемите със ставите.

„Ако не продължаваме да се движим, можем да затънем в цикъл на скованост и слабост, който ускорява стареенето на ставите“, казва още експертът. Трябва да прекъснем този цикъл и да се научим как да предпазваме ставите си през зимата”, добавя той.

Кой е най-уязвим към болки в ставите през зимата?

През зимата възрастните хора често изпитват усилваща се болка в ставите поради натрупано износване.

Освен това, хора със заболявания като диабет или проблеми с щитовидната жлеза могат да забележат, че здравето на ставите им се влошава в по-студено време.

„Спортистите също могат да се сблъскат с проблеми със ставите, тъй като могат да изпитат по-голямо мускулно стягане и по-висок риск от нараняване, ако пропуснат загрявката и разхлаждането“, казва лекарят.

Важно е да обръщате внимание на тялото си и да разбирате какво може да причини проблеми, за да можете да предприемете действия.

6 начина да спрете болките в ставите през зимата

1. Загрейте ставите преди движение

Започнете деня с топъл компрес върху болезнените зони – колене, гръб или раменете. Горещ душ сутрин също помага за намаляване на сковаността. Отделете пет до седем минути за леки разтягания, за да подготвите тялото си за деня и да намалите риска от нараняване.

2. Останете активни дори на закрито

Желанието за „зимен сън” може да е силно през зимата, но движението е ключово. Ако не можете да излезете навън за обичайните си разходки, опитайте възможности на закрито.

"Можете да ходите бързо, докато гледате любимото си шоу, или да правите упражнения с ниско натоварване като йога или пилатес", предлагат експертите.

Тези дейности помагат за поддържане на гъвкавостта на ставите, което спомага за поддържане на потока на синовиалната течност и улеснява всяка стъпка.

3. Подхранвайте ставите с правилно хранене

Тъй като зимата ни кара да жадуваме за храна, която ни кара да се чувстваме комфортно, съсредоточете се върху здравословни варианти, които да помогнат за намаляване на болките в ставите. Увеличете приема на омега-3 мастни киселини от източници като риба, орехи и ленено семе – те помагат за намаляване на възпалението.

"Поддържайте нивата на витамин D чрез добавки или консумация на мазна риба и обогатени млечни продукти, които подкрепят костното здраве през зимата", съветва още д-р Гупта. Важна е и хидратацията – дори леката дехидратация може да направи ставите ви по-скованите.

4. Защитете ставите си от студа

Носенето на няколко слоя дрехи не е просто избор на стил, то помага да защитите ставите. Поддържайте коленете, лактите и китките си топли.

Носенето на топли ръкавици може да предотврати болките в ставите на пръстите. Използването на електрически нагряващи възглавници вечер може да облекчи ставите и да намали отока. Топлината подобрява кръвообращението, което прави мускулите ви да се чувстват по-добре.

5. Обърнете внимание на правилната стойка и ергономичността

Лошата стойка натоварва допълнително ставите, особено през зимата, когато много от нас седим свити на дивани или на бюра за дълги периоди. Създайте си навик да седите изправени, да държите краката си плътно на земята и да позиционирате екраните си на нивото на очите. Избягвайте меки столове, които могат да ви накарат да се прегърбвате и да натоварвате ставите си.

6. Почивайте в правилния момент

Слушайте тялото си, ако забележите необичайно подуване или болка в ставите, която не преминава, не я пренебрегвайте. Оставете мястото да почива, повдигнете го и приложете топлина, за да облекчите болката. Този подход помага за предотвратяване на леки обостряния и може да спомогне за избягване на по-сериозни травми.

Как да помогнем на ставите при студено време

С настъпването на зимата е важно да разберете как тя може да повлияе на ставите ви, за да намалите сковаността и дискомфорта.

Можете да приложите някои прости навици, за да се затоплите, да спортувате редовно с дейности с ниско натоварване, да приемате достатъчно витамин D и да използвате ергономични практики, съветват специалистите. Тези малки промени могат да направят голяма разлика в това как се чувствате.

Ако болките в ставите ви стават хронични или силно влошават качеството на живот, консултирайте се с Вашия лекар или ортопед. Те могат да предложат персонализиран план за лечение, съобразен с Вашите нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

